Europei Under 20 Maschili: la delegazione CEV in Abruzzo

Inizia a prendere forma l'organizzazione dei Campionati Europei Under 20 Maschili in programma a Vasto e Montesilvano dal 17 al 25 settembre. Il primo passo è stato il sopralluogo da parte della delegazione CEV nelle due città abruzzesi. Presenti in Abruzzo il vice presidente Cev Lubor Halanda e il segretario Cuk.

Il presidente Fipav Abruzzo Fabio Di Camillo, accompagnato dal presidente del C.T.Fipav Abruzzo Sud-Est Mattia Di Gregorio e i consiglieri Volpe e Fiorillo, hanno accolto anche il vice presidente Federazione Italiana Pallavolo Luciano Cecchi e le Consigliere Federali Letizia Genovese e Chiara Di Iulio.

La delegazione al completo ha fatto tappa prima a Vasto dove è stata accolta dall'assessore allo sport Carlo Della Penna, e poi a Montesilvano con il Sindaco De Marinis e l'assessore di riferimento Alessandro Pompei.

Soddisfatte le parole del Presidente Di Camillo:"Si è conclusa la due giorni di verifica e sopralluogo agli impianti sportivi e alle strutture alberghiere che saranno coinvolti nei prossimi Campionati Europei Under 20/M di Pallavolo. Sono soddisfatto e contento per l'ottima organizzazione del sopralluogo, grazie alla rete dei collaboratori locali che sono già operativi nelle Città di Vasto e Montesilvano. La scelta di queste due località si è confermata giusta viste le dimensioni e lo stato degli impianti sportivi, e l'ottima ricettività alberghiera. Molto coinvolti, disponibili e attivi si sono dimostrati anche gli amministratori locali che dovranno lavorare per mettere a punto i dettagli necessari al fine di rendere perfettamente idonei gli allestimenti degli impianti sportivi per una manifestazione di così alto livello tecnico. Insomma, sono convinto che il “sistema Abruzzo” ha fornito le prime risposte positive mostrando di possedere le capacità per gestire una grande edizione del Campionato Europeo U20/M. Sia la CEV che la Federazione Italiana hanno espresso pareri positivi e quest'ultima, nella persona del Vice Presidente Federale Luciano Cecchi, ha sottolineato massima collaborazione della Federazione alla perfetta riuscita della manifestazione".