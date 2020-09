Europeo Under 18 maschile: le voci azzurre dopo la medaglia d’Oro

Una grande vittoria che mancava da ben 23 anni, dopo il Mondiale U19 il tecnico Vincenzo Fanizza e il suo staff hanno centrato un altro grande successo internazionale. Da quando il mister pugliese ha preso in mano gli azzurrini nel 2018 sono arrivate sei medaglie in altrettante manifestazioni.

Un ruolino di marcia impressionante, frutto di un grande affiatamento con il suo staff e di una cura maniacale dei particolari per tenere sempre concentrati i suoi ragazzi sia dentro, che fuori dal campo.

Nel corso dell’Europeo l’Italia ha perso solamente una partita contro la Bulgaria, arrivata a Lecce però ha cambiato marcia e dopo il sofferto successo sulla Polonia è arrivata una prova da antologia contro la Repubblica Ceca, dominata in tutti i set.

Porro e compagni hanno così ripagato sul campo i tanti sacrifici fatti dalla Fipav, dalla Cev, dai comitati periferici e dalle autorità locali di Lecce e Marsicovetere per organizzare un Europeo molto complicato a causa della pandemia legata al Covid-19. Attraverso un rigido protocollo, test sierologici, tamponi e grazie a un grande sforzo organizzativo tutto è andato per il meglio, al resto ci hanno pensato i ragazzi di Fanizza sul campo: l’ennesimo messaggio della grande voglia di ripartire che ha tutto il movimento pallavolistico italiano.

VINCENZO FANIZZA: “Sono felice per tutti, è una grande emozione, questi ragazzi hanno regalato una gioia immensa a questo movimento. Dedico questa vittoria alla mia famiglia; è un risultato che ci ripaga di tanti sacrifici. I ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati durante l’intera gara. A volte posso sembrare molto severo ma so che in queste situazioni la cosa più complicata è rimanere con la testa nella scatola come si suole dire e i miei ragazzi lo hanno fatto. Sono un gruppo dal grande valore e credo sinceramente che il futuro potrà essere roseo per loro se continueranno così.”

LUCA PORRO: "Abbiamo giocato una partita molto buona. Credo che in generale si possa fare sempre meglio, ma stasera siamo stati davvero bravi a vincere questa partita. Ce l’abbiamo messa tutta e alla fine ce l’abbiamo fatta. Siamo un grande gruppo che credeva nella possibilità di fare qualcosa di importante. Noi tutti speriamo possa essere solo l’inizio. L’anno prossimo avremo il mondiale e speriamo di andarci a giocare le nostre chance anche lì."

FRANCESCO QUAGLIOZZI: “Abbiamo giocato una partita davvero eccezionale, curata nei minimi dettagli e alla fine siamo riusciti a farla nostra. In una finale europea è giusto non mollare nessuna palla e noi ci siamo riusciti lottando dall’inizio alla fine. La soddisfazione è enorme perché questa vittoria è il frutto di due mesi di lavoro intensi e difficili durante i quali tutti noi abbiamo lavorato davvero senza soste. È una sensazione meravigliosa”.

Il Curriculum di Vincenzo Fanizza

Vincenzo Fanizza è nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 23 aprile 1969. Ha iniziato la sua carriera d'allenatore nella stagione 1989-1990, mentre dal 2003 al 2006 è stato alla guida della Pallavolo Squinzano, vincendo molti titoli regionali e qualificandosi diverse volte alle Finali Nazionali.

Nel 2006 è passato alla Prisma Taranto Volley, confermandosi a livello regionale e salendo sul gradino più basso del podio nella Finale Nazionale 2007 (Under 16 maschile).

All’anno successivo risale l'approdo sulla panchina della Materdominivolley.it Castellana Grotte con la quale ha continuato a vincere titoli regionali e a ottenere prestigiosi risultati, tra i quali spiccano i successi alle Finali Nazionali: Under 16 (2009) Under 15 (2015), Under 15 (2016), Under 16 (2017), Under 13 3vs3 (2017) e i titoli Boy League 2014 e 2017.

Per molte stagioni, inoltre, ha ricoperto il ruolo di tecnico della rappresentativa pugliese maschile, salendo sul gradino più alto del podio nel Trofeo delle Regioni - Kinderiadi 2016 svoltosi in Umbria e dal 2013 al 2017 è stato il primo allenatore della Materdomini volley in serie A2.

Dalla stagione 2018 è entrato a far parte dell’organico degli staff azzurri quando fu nominato allenatore della Nazionale Under 18 (pre juniores). Quella in corso è dunque la terza stagione sulla panchina azzurra. Con lui gli azzurrini hanno vinto una medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2018, una medaglia d’oro al Torneo Wevza 2018, una medaglia d’argento al Torneo Wevza 2019, una medaglia d’oro al Torneo Eyof 2019 e soprattutto la medaglia d’Oro ai Campionati del Mondo 2019 disputati a Tunisi. Nel 2020 ha guidato dopo 23 anni la nazionale italiana alla vittoria dell’Europeo under 18, svoltosi a Lecce e Marsicovetere

Il palmarès di Fanizza sulla panchina azzurra

Oro Europeo 2020; Oro Mondiale under 19 2019; Oro Eyof 2019; Argento Wevza 2019; Oro Wevza 2018; Bronzo Europeo pre juniores 2018.

Lo staff azzurro

Vincenzo Fanizza (allenatore), Luca Leoni (2° allenatore), Simone Cruciani (ass. allenatore), Riccardo Valente (medico), Ottaviano Tateo e Francesco Maraglino (fisioterapisti), Alessandro Parise (scoutman), Glauco Ranocchi (preparatore atletico/team manager).

Nazionale pre juniores maschile

1. Cosimo Balestra

Nato il 31//11/2003 a Taranto, Green Volley Francavilla, Centrale.

2. Mattia Boninfante

Nato il 24/06/2004 a Venezia, Volley Treviso, Palleggiatore.

3. Gianluca Rossi

Nato il 14/03/2003 a Monza, Vero Volley Monza, Centrale.

4. Marco Zoratti

Nato il 04/06/2003 a Genova, Colombo Genova, Schiacciatore.

5. Nicolò Volpe

Nato il 11/02/2003 a Ciriè (TO), Vero Volley Monza, Centrale.

6. Gabriele Laurenzano

Nato il 12/06/2003 a Rossano (CS), Materdomini Castellana, Libero.

7. Francesco Quagliozzi

Nato il 23/03/2003 a Roma, Roma 7 volley, Opposto.

9. Ranieri Truocchio

Nato il 12/03/2004 a Pescia (PT), Modena Volley, Schiacciatore.

11. Luca Porro

Nato il 09/05/2004 a Genova, Colombo Genova, Schiacciatore.

14. Mattia Orioli

Nato il 23/03/2004 a Cesena, Robur Costa Ravenna, Schiacciatore.

15. Matteo Staforini

Nato il 23/05/2003 a Bergamo, Power Volley, Libero/Schiacciatore.

20. Federico Bonacchi

Nato l’8/04/2004 a Milano, Power Volley, Palleggiatore.

RISULTATI EUROPEO

Finali 7°- 8° posto e 5°- 6° posto - 13 settembre (Marsicovetere)

Bielorussia - Turchia 1-3 (18-25, 22-25, 25-22, 17-25), Germania - Belgio 1-3 (25-27, 20-25, 27-25, 15-25).

Finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto - 13 settembre (Lecce)

Bulgaria - Polonia 1-3 (21-25, 27-29, 25-23, 23-25) e Italia - Rep. Ceca 3-0 (25-23, 25-16, 25-18)

Il Dream Team dell'Europeo under 18

Schiacciatori

1-Luca Porro (ITA)

2-Kamil Szymendera (POL)

Centrali

1-Mateusz Novak (POL)

2-Jakub Klajmon (CZE)

Opposto

Georgi Tatarov (BUL)

Palleggiatore

Simon Bryknar (CZE)

Libero

Gabriele Laurenzano (ITA)

MVP

Luca Porro (ITA)

Il medagliere azzurro agli Europei - 1995 Argento (Barcellona); 1997 Oro (Puchov); 2003 Bronzo (Zagabria); 2005 Bronzo (Riga); 2015 Argento (Sakarya); 2017 Argento (Gyor); 2018 Bronzo (Zlin); 2020 Oro (Lecce).

Albo d’Oro Europei pre-juniores - 1995 (Barcellona) Russia, 1997 (Puchov) Italia, 1999 (Gdansk) Russia, 2001 (Liberec) Russia, 2003 (Zagabria) Russia, 2005 (Riga) Polonia, 2007 (Vienna) Francia, 2009 (Rotterdam) Francia, 2011 (Ankara) Serbia, 2013 (Laktasi-Belgrado) Russia, 2015 (Sakarya) Polonia, 2017 (Gyor-Puchov) Repubblica Ceca, 2018 (Zlin) Germania, 2020 (Lecce) Italia.