Europeo Under 19 femminile: a Tirana trionfano le azzurrine, 3-2 contro la Russia

Trionfo azzurro a Tirana, la nazionale Italiana femminile U19 si è aggiudicata la Medaglia d’Oro al Campionato Europeo di categoria. Una vittoria arrivata al termine di una bellissima finale contro la Russia, sconfitta dopo una lunga battaglia 3-2 (24-26, 18-25, 26-24, 25-22, 15-9). Per salire sul gradino più alto del podio le azzurrine di Massimo Bellano, oltre che alle doti tecniche, questa sera si è dovuta aggrappare al suo grande cuore. Sotto due a zero, infatti, le azzurrine nel terzo set si sono trovate in svantaggio (22-24), eppure con una grande reazione sono state capaci di ribaltare la situazione, gettando le basi per una fantastica rimonta. Dopo un quarto set combattuto, nel tie-break le ragazze di Bellano non si sono più fermate e hanno trionfato sulle forti avversarie.

La nazionale tricolore under 19 tricolore è così tornata al successo in un Campionato Europeo a distanza di otto anni: l’ultima vittoria risaliva all’edizione 2010.

In questa categoria (prima denominata juniores) salgono così a sette le medaglie d’Oro europee: 1996, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010 e 2018.

Per questo gruppo il trionfo nella rassegna iridata rappresenta l’ennesimo grande risultato: lo scorso anno era arrivata la vittoria al Mondiale under 18.

Pur senza tre elementi di assoluto valore, presenti nella scorsa stagione, quali Elena Pietrini, Marina Lubian, Terry Enweonwu, la squadra azzurra è riuscita a esprimere un’ottima pallavolo e salire sul gradino più alto del podio.

CRONACA: Primo set combattuto con le azzurrine che erano state in grado di trovare il vantaggio in più occasioni (16-13). Nel finale, però, la formazione tricolore non è riuscita a gestire, permettendo così alla Russia di rimontare e di chiudere avanti (24-26).

Nel secondo parziale, poi, la formazione di Karikov ha sfruttato il buon momento e l’iniezione di fiducia derivata dalla rimonta precedente, staccando l’Italia (3-8) e mantenendo il pallino del gioco costantemente dalla propria parte (10-16), prima di concludere (18-25).

Nel terzo set ha preso piede la rimonta di Populini e compagne. Qui, le azzurrine hanno avuto il merito di mantenersi lucide fino alla fine, annullando un match point alla Russia prima di chiudere avanti (26-24).

Dal quarto set in poi, la formazione di Bellano si è ricompattata definitivamente, acquisendo sempre più fiducia con il passare dei minuti, portando l’inerzia della gara dalla propria parte (16-10), tanto da riuscire a trovare il pareggio (25-22).

Il tie-break è stato avvincente, con entrambe le squadre che volevano fortemente la vittoria (10-8). Nel finale, però, le azzurre hanno dimostrato maggiore caparbietà, trovando un +4 sul (12-8), rivelatosi decisivo per la vittoria finale.

Tabellino: Italia- Russia 3-2 (24-26, 18-25, 26-24, 25-22, 15-9)

ITALIA: Morello, Omoruyi 20, Battista 22, Fahr 13, Kone 17, Populini 8. Libero: Panetoni. Sartori, Tanase 9, Scola, Malual N.e: Joly. All. Bellano

RUSSIA: Matveeva 3, Shevchuk 8, Pushina 10, Kadochkina 15, Pipunyrova 4, Brovkina 8. Libero: Shepeleva. Borisova 14, Zvereva 1, Rasputnaia, Yakushina 8. N.e: Soboleva. All. Karikov

Arbitri: Balandzic e Parvanova

Durata Set: 30’, 25’, 29’, 29’, 17’.

Italia: 8 a, 13 bs, 15 m, 35 et.

Russia: 6 a, 8 bs, 23 m, 19 et.



Le Azzurrine

Alzatrici: Rachele Morello, Francesca Scola. Centrali: Fatim Kone, Sarah Fahr, Benedetta Sartori. Libero: Sara Panetoni. Schiacciatrici: Alessia Populini, Alice Alexandra Tanase, Loveth Oghosasere Omoruy, Jessica Joly. Opposti: Valeria Battista, Adhuoljok John Majak Malual.

Lo staff

Massimo Bellano (allenatore), Matteo Azzini (vice allenatore), Mauro Tettamanti (assistente allenatore), Domenico Capodiferro (medico), Daniele Dailianis (fisioterapista), Alberto Salmaso e Lorenzo Librio (scout man), Glauco Ranocchi (team manager).

​