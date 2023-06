EuroVolley Tour: a Castellana Grotte confronto e racconto sul mondo della pallavolo

Prosegue il percorso di avvicinamento della Puglia all’evento di punta della stagione 2023, i Campionati Europei maschili, in programma a Bari dal 9 al 12 settembre (si giocheranno Ottavi e Quarti di finale). Venerdì 16 giugno a Castellana Grotte (BA) è prevista una giornata di approfondimento e di racconto sul mondo della pallavolo, in particolare alle 18.00, presso il “Museo Franco Anelli”, si terrà un Workshop dal titolo “Confronto sull’impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi”, interverranno personaggi di rilievo dell’ambito sportivo, politico, universitario e della formazione. A seguire, nell’incantevole scenario della Caverna della Grave, andrà in scena “Volley Talk”, lo spettacolo ideato dal giornalista Massimo Salmaso per ripercorrere la storia della pallavolo degli ultimi decenni. Lo farà insieme ad ospiti che hanno vestito la maglia azzurra come Franco Bertoli, Fabio Vullo e Annamaria Quaranta. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Castellana Grotte e della Grotte di Castellana srl.

È possibile prenotare per assistere allo spettacolo serale su eventbrite.it