EuroVolley Tour: grande successo a Castellana Grotte tra racconti e focus socio-economico

La Puglia si prepara ad accogliere l'Europeo 2023 maschile di pallavolo e lo fa con una serie di tappe di avvicinamento che stanno coinvolgendo l'intero territorio. Ieri a Castellana Grotte (BA), grazie alla collaborazione del Comune di Castellana Grotte e della Grotte di Castellana srl, un doppio interessante appuntamento in vista della rassegna continentale, che farà tappa in Puglia, al PalaFlorio di Bari, dal 9 al 12 settembre con Ottavi e Quarti di Finale. Ad aprire il pomeriggio nella città delle Grotte è stato il Workshop sul tema "Confronto sull’impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi", un confronto su quanto un evento sportivo possa portare al territorio in cui lo si organizza. Ad aprire gli interventi del workshop, moderato dal responsabile comunicazione FIPAV Puglia Fabrizio D'Alessandro, sono stati i saluti dei padroni di casa a partire dall'Assessore allo Sport di Castellana Grotte Fabio Caputo: "Castellana ha un legame profondo con la pallavolo, tanti di noi hanno un trascorso dentro o fuori dal campo. Per me è un onore poter ospitare la Coppa dell'Europeo 2023 nella nostra città che oggi sta puntando tanto sullo Sport. Abbiamo iniziato un percorso di racconto sportivo con Castellana Sport Stories, è un inizio, e sappiamo quanto lo sport possa portare alla Comunità. Sono onorato che qui a Castellana Grotte sia stato possibile ospitare un'intera giornata di dialogo partendo da un confronto sull'impatto che lo Sport può avere dal punto di vista socio-economico ma anche ospitando nell'incantevole scenario delle nostre Grotte un Talk dove chi ha vestito la maglia della nazionale ha raccontato la storia della pallavolo". La parola è poi passata a Presidente e Vice Presidente della Grotte di Castellana SRL, location che ha ospitato i due appuntamenti della giornata Francesco Manghisi (Presidente) e Serafino Ostuni (Vice Presidente) che hanno ringraziato per aver scelto le Grotte di Castellana per ospitare questa prestigiosa giornata.

Si è poi passati al tema centrale del Workshop, l'impatto socio-economico che può avere l'organizzazione di un evento sportivo, ad aprire gli interventi è stato il Presidente del CT FIPAV Bari Foggia Danilo Piscopo: "Non posso non iniziare il racconto degli ultimi dieci anni della pallavolo in Puglia, se parliamo di grandi eventi, dal torneo di Qualificazione Olimpica che abbiamo ospitato a Bari nel 2019. La pressione sul torneo era notevole, era importante ottenere la qualificazione per Tokyo 2020 e avevamo la responsabilità di giocarci la solita carta che la Puglia è stata sempre capace di giocarsi, il calore del pubblico". La parola è poi passata alla Dott.ssa Alessandra Dell'Aquila dell'Università del Salento: "Porto i saluti dell'Università del Salento, che negli ultimi anni ha puntato i riflettori sullo Sport creando il protocollo studente-atleta, mettendo in condizione di portare avanti due carriere sia in ambito sportivo che di formazione. La Puglia è stata capace negli ultimi anni di organizzare eventi di grandissimo spessore attirando da fuori regione ma anche dall'estero un numero importante di visitatori, spettatori e addetti ai lavori. Questo a conferma di quanto l'organizzazione di un evento sportivo restituisca in termini di conoscenza del territorio ma anche in termini economici".

La chiusura è toccata a Roberto Ghiretti che ha raccontato in numeri quello che sarà l'Europeo 2023 che tra maschile e femminile toccherà 9 città italiane: "Oggi abbiamo avuto la storia della pallavolo qui a Castellana Grotte, il talk ci ha permesso di ascoltare la voce di chi ha vestito l'azzurro e ha vissuto i valori di quello che rappresenta quella maglia. Riguardo i numeri di ciò che rappresenta la pallavolo, e un evento sportivo, è il caso di approfondire quello che sarà l'Europeo di pallavolo per l'Italia, evento che preannuncia di primo livello con 9 città coinvolte e numeri incredibili in termini economici, sociale e di presenze tra promozione, biglietteria, sponsor, comunicazione e la grande passione che questo evento porterà in tutta Italia, evento che nel suo complesso raggiungerà un valore economico, tenendo conto di tutte le sue componenti dirette e indirette, di oltre 160 milioni di euro".

Al termine del Workshop, sempre all'interno del "Museo Franco Anelli", è stata esposta la Coppa degli Europei maschili 2023 di pallavolo che ha attirato appassionati e addetti ai lavori per il classico "selfie" con la Coppa, vinta dagli azzurri nel 2021 che si presentano quindi alla rassegna continentale in qualità di detentori.

Nella serata, alla quale ha assistito anche il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, nello spettacolare scenario della Caverna della Grave, all'interno delle Grotte di Castellana, è andato in scena "Volley Talk, Storia della maglia azzurra, dalla sua nascita ai trionfi recenti" nato da un'idea del giornalista Massimo Salmaso, narratore e conduttore della serata, che in Puglia ha dialogato con gli ex azzurri Franco Bertoli, Fabio Vullo e Annamaria Quaranta. Introdotto dal saluto del Sindaco di Castellana Domi Ciliberti, è stato un viaggio nella storia della pallavolo con il racconto di chi la maglia azzurra l'ha vestita, passando per i valori, i successi ma anche le sconfitte. Emozionante il racconto di Bertoli e Vullo, che hanno ripercorso le generazioni azzurre che tanti successi hanno portato nella bacheca dell'Italia per poi passare alla voce pugliese, Annamaria Quaranta, che tanto ha dato alla pallavolo femminile in Puglia ma anche all'azzurro, vincendo anche una medaglia d'oro alle Universiadi nel 2009.

La Puglia si tuffa nella sua estate, nella quale, prima dell'Europeo di settembre, ospiterà la Nazionale guidata da Vincenzo Fanizza a fine giugno in particolare tra Taranto e Francavilla Fontana. Maggiori dettagli sul collegiale azzurro, e sul torneo che vedrà impegnata anche le nazionali di Italia, Giappone, Olanda e Tunisia, saranno diffuse nei prossimi giorni.

