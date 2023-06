EuroVolley Tour: la Coppa dell'europeo femminile svelata in Regione Lombardia

Questa mattina in Regione Lombardia è stata svelata la Coppa dei Campionati Europei Femminili di volley, vinta dalla nostra Nazionale Italiana nel 2021. Erano presenti il Sottosegretario con delega Sport e Giovani della Regione Lombardia Lara Magoni, l’Assessore allo Sport del Comune di Monza Viviana Guidetti, il Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi, il Presidente del CR FIPAV Lombardia Piero Cezza assieme a Maurizia Cacciatori, ex Azzurra e Ambassador di EuroVolley Tour. In sala erano inoltre presenti anche Claudia Giordani, Vice Presidente del Coni Nazionale, Marco Riva (Presidente del Coni Lombardia), il Segretario Generale FIPAV Stefano Bellotti, il Consigliere nazionale FIPAV Davide Anzalone, il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Milano-Monza-Lecco Massimo Sala, oltre a Paolo Polini (General Manager di Doctor Glass, fornitore ufficiale di EuroVolley 2023).

Monza sarà l’ottava tappa di EuroVolley Tour, una serie di eventi che sta toccando tutte le nove città che questa estate ospiteranno i Campionati Europei Femminili e Maschili. Per la prima volta in Europa, infatti, una Nazione ospita i Campionati Europei Femminili e Maschili e questo onore tocca proprio all’Italia.

L’EuroVolley Tour viaggia con un van personalizzato che, all’occasione, diventa un palco su cui il pubblico presente può salire a scattarsi una foto con il Trofeo. Oltre a poter ammirare la Coppa, gli appassionati di volley e non, si possono anche cimentare in un quiz per misurare la propria conoscenza del volley europeo e delle nove città sedi della manifestazione.

Un progetto che vuole promuovere la pallavolo, le protagoniste e i protagonisti di questa disciplina che tante soddisfazioni e medaglie sa regalarci ogni anno. Uno sport che trasmette emozioni e valori e che, come dimostra questo tour, sa raccogliere attorno a sé una sana passione popolare.

Sarà l’Arena di Monza ad ospitare le partite della prima fase dell’Europeo Femminile dal 16 al 19 agosto, con le Azzurre impegnate contro Svizzera e Bulgaria, rispettivamente venerdì 18 e sabato 19.

Le attività a Monza sono state organizzate in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Lombardia e vedono il van con la Coppa presente nella serata di giovedì 15 a partire dalle ore 18 da PizzAut Monza in via Philips per poi spostarsi per tutta la giornata di venerdì in Piazza Roma davanti al Palazzo dell’Arengario.

L’EuroVolley Tour, come in ogni città sede delle gare, tornerà a Monza una seconda volta in occasione di un workshop dedicato all’impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi che si terrà il 10 luglio. Interverranno le istituzioni locali, sportive e non, le aziende partner della Federazione Italiana Pallavolo, insieme a esponenti del mondo universitario.

Nella stessa data, il giornalista Massimo Salmaso, condurrà un Volley Talk, dedicato alla storia della Maglia Azzurra, dalla sua nascita fino ai trionfi degli ultimi anni e insieme a lui saranno presenti ex Azzurri ed ex Azzurre.

Questi i commenti di chi è intervenuto in conferenza:

Lara Magoni, Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia: “E’ un onore per me essere qui oggi, e soprattutto essere seduta di fianco a Maurizia Cacciatori che per me, bergamasca, ha rappresentato il volley femminile. Sarà un grande onore per la Lombardia e per la città di Monza ospitare la fase a gironi dei Campionati Europei di Pallavolo Femminile. L’orgoglio è doppio, perché la Nazionale Italiana arriva a questo importante e atteso appuntamento nel nostro territorio con il titolo di campionesse continentali conquistato nel 2021. La pallavolo ha sempre regalato tante medaglie e soddisfazioni all’Italia, creando nel pubblico grande partecipazione ed entusiasmo. Tra le nostre giovani ragazze questo è giustamente considerato uno degli sport per antonomasia: è un patrimonio di affetto e passione che non vogliamo disperdere, ma anzi che vogliamo aumentare anche in futuro. Forza Azzurre, la Lombardia è con voi!”

Viviana Guidetti, Assessore allo Sport Comune di Monza: “La città di Monza è onorata di ospitare i Campionati Europei di pallavolo femminile all’Arena, tempio della pallavolo tricolore. Ringraziamo FIPAV per questa opportunità che permetterà alla città di vivere ancora eventi sportivi di altissimo livello, accompagnati da tanti momenti di sensibilizzazione allo sport, che sono iniziati con il Volley in piazza per i bambini delle scuole e che proseguiranno con la possibilità di vedere da vicino la Coppa degli Europei e con workshop e spettacoli divulgativi sul mondo della pallavolo. Un’occasione speciale, dunque, anche per i tanti appassionati di questa disciplina sportiva che vede circa 20 società cittadine impegnate in questo sport per respirare l’adrenalina delle prestigiose gare europee”.

Giuseppe Manfredi, Presidente FIPAV: “Veniamo da un anno straordinario, ma vorrei ricordare soprattutto un giorno straordinario in cui vincemmo quattro medaglie d’oro alla Volley Nations League e con le Nazionali giovanili. È stato un anno straordinario, ma non nasce dal nulla. Nasce dal lavoro fatto da tanti prima di noi. A livello giovanile abbiamo sempre vinto tanto, doveva arrivare il momento di completare l’opera anche con le Nazionali maggiori, e lo abbiamo fatto con due squadre dall’età media bassa. Il nostro obiettivo deve essere quello di continuare a giocare per questi risultati: è il lavoro della Federazione, dei Comitati, è il lavoro di tutti noi. La medaglia più importante l’abbiamo vinta a gennaio, quando abbiamo superato il numero di tesserati pre Covid. Significa che il nostro messaggio è passato e che le società hanno beneficiato dei risultati delle nostre nazionali. Ringrazio chi ci sta dando credito, le Regioni ma anche il Governo con il Ministro del Turismo che ci sta aiutando per questo Europeo. Il ringraziamento va anche ai nostri comitati, perché organizzare l’Europeo maschile e femminile in 9 città significa mettere sotto pressione nove Comitati territoriali, che si stanno dimostrando all’altezza di un impegno così importante. La macchina organizzativa, guidata dal Comitato Regionale Lombardia e dal Comitato Territoriale Milano Monza Lecco, è al lavoro dal molto tempo per preparare nei minimi dettagli un evento che, sono convinto, lascerà il segno. Voglio ringraziare tutte le persone che stanno lavorando con impegno e passione per allestire la manifestazione, così come la Regione Lombardia ed il Comune di Monza che hanno sposato con entusiasmo il nostro progetto”.

Maurizia Cacciatori: “I miei figli mi chiedono sempre dove nascondo le coppe e le medaglie. Io rispondo che non sono tanto i trofei, quanto il percorso personale e di squadra per arrivare a quei traguardi il vero significato dello sport. Se guardo il trofeo con gli occhi da atleta vedo gli allenamenti, la fatica, i sacrifici; se lo guardo con gli occhi di mamma vedo bambine e bambini che sognano di alzare questa coppa. Come adulti abbiamo la responsabilità di far sì che i giovani si appassionino allo sport, e alla pallavolo in particolare. Siamo in un momento difficile in cui ciascuno di noi deve impegnarsi ad onorare questa cosa. Sono sicura che sarà uno straordinario Europeo che ci restituirà un po’ di quello che abbiamo perso in questi ultimi due anni. Sarà un piacere osservare le partite attraverso gli occhi di chi le gioca e di chi le guarda perché saranno occhi pieni di gioia e di emozioni.”

Piero Cezza, Presidente Comitato Regionale FIPAV Lombardia: “La Lombardia è da tempo abituata ad ospitare eventi di questa importanza internazionale, ma ognuno di questi, nella sua specificità, regala sempre emozioni diverse, quasi fosse sempre una prima volta. Non faranno eccezione le gare di questo Europeo Femminile, che saranno il momento clou dell’evento garantendo uno spettacolo di altissimo livello. Se, ovviamente, le partite saranno al centro dell’attenzione generale, attorno prenderanno vita altre iniziative altrettanto coinvolgenti e molto interessanti per gli addetti ai lavori e per gli appassionati del volley azzurro. Saranno giorni intensi, resi possibili dalla collaborazione di Regione Lombardia, dell’Amministrazione Comunale di Monza e del Consorzio Vero Volley”.

Claudia Giordani, Vice Presidente Coni Nazionale: “Sono lieta di portarvi i saluti del Coni e di sottolineare come i grandi eventi, soprattutto quelli che coinvolgono la maglia azzurra, sono un fattore primario del sistema sportivo italiano. Grazie alla FIPAV per questa storia incredibile e anche per la capacità di interpretare i grandi eventi in una prospettiva moderna, itinerante, coinvolgente”.

Paolo Polini, Direttore Generale Doctor Glass, fornitore ufficiale di EuroVolley 2023: “Siamo orgogliosi di essere al fianco della Federazione Pallavolo in un evento di questa importanza, che saprà coinvolgere un grande pubblico in tutta Italia dimostrando ancora una volta come lo sport sano non sia solo agonismo, ma sia soprattutto un veicolo di socialità”.

