EYOF: 3-0 alla Polonia, le azzurrine conquistano la finale

Successo per la Nazionale Under 19 femminile che vince la semifinale dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso a Banská Bystrica in Slovacchia e, domani, tornerà in campo per provare a conquistare la medaglia d’oro. Oggi pomeriggio alla Sl. Lupca Volleyball Hall, le azzurrine si sono imposte per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) sulla Polonia. Una prova in crescendo per le ragazze guidate dal tecnico Gaetano Gagliardi, che hanno avuto un ottimo il rendimento in battuta (10 gli ace messi a segno nel corso del match) e a muro (13 quelli totali). Tra le azzurrine hanno chiuso la partita in doppia cifra Nicole Modesti con 12 punti (4 muri, 3 ace, 71% in attacco) e Nausica Acciarri autrice di 11 punti (1 muro, 3 ace, 64% in attacco).

La Nazionale Under 19 femminile tornerà in campo domani pomeriggio alle 15, sempre alla Sl. Lupca Volleyball Hall, per sfidare in finale la vincente del match tra Serbia e Turchia in programma questa sera.

CRONACA – E’ la Polonia a trovare il primo allungo di giornata (7-5). Le azzurrine faticano a tenere il passo e le avversarie si portano sul +3 (10-7). Giuliani e compagne si mettono in marcia e piazzano il break che vale il pareggio (10-10). Repentina la ripartenza polacca (13-11), ma questa volta è pronta la reazione delle azzurrine che accorciano (13-12) e sorpassano (14-17). Le ragazze di Popik riportano il match in equilibrio (18-18), ma è l’Italia ad aumentare il ritmo e a conquistare il primo set (23-25).

Sono le azzurrine a rompere il punto a punto iniziale (4-4): Giuliani e compagne, trovata buona continuità, piazzano il break che vale il +6 (4-10). La Polonia prova a reagire (10-12), ma sono le ragazze di coach Gagliardi a rimanere avanti nel punteggio (14-16), ad allungare (18-21) e a conquistare anche il secondo set (19-25).

Sulla scia del set precedente è tutto facile per l’Italia in avvio di terzo parziale: le azzurrine approcciano con determinazione il campo e si spingono sul +6 (2-8). Il time out chiamato dalla panchina della Polonia non cambia l’inerzia del match: l’Italia continua a imporre il proprio gioco e incrementa ancore il vantaggio (8-15). Le azzurrine non si disuniscono, mantengono alto il ritmo e conquistano agilmente anche il terzo set (17-25) e l’accesso alla finale per l’oro.

POLONIA-ITALIA 0-3 (23-25, 19-25, 17-25)

POLONIA: Janicka 3, Latos 6, Nastawska 3, Musial 4, Staniszewska 11, Moszynska 7; Kubas (L), Lenik 1, Zagumny, Splawska 1, Bandurska 1. Ne: Lagida. All. Popik.

ITALIA: Giuliani 7, Acciarri 11, Passaro 3, Viscioni 9, Modesti 12, Ituma 5; Ribechi (L), Adriano 4, Batte, Gambini, Esposito 1. Ne: Munarini. All. Gagliardi.

ARBITRI: Parvanova (BUL), Boulanger (BEL)

DURATA SET: 26’, 26’, 24’

POLONIA 3 a, 15 bs, 6 mv, 23 et

ITALIA: 10 a, 11 bs, 13 mv, 22 et