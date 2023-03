A Fasano il RegionalDay maschile pugliese

Si è tenuto martedì a Fasano il regionalday maschile che ha coinvolto gli atleti pugliesi più promettenti delle annate 2007 e 2008 in vista dell'Aequilibrium Cup- Trofeo delle Regioni che si svolgerà in Molise dal 26 giugno al 1 luglio 2023. Alla presenza dei tecnici del Settore Nazionali Monica Cresta e Maurizio Menarini, oltre 35 atleti hanno preso parte alla seduta di allenamento divisa in due parti. Presente anche l'allenatore della Nazionale B Vincenzo Fanizza oltre ai tecnici del CQR FIPAV Puglia. A commentare la giornata di RegionalDay è stata Monica Cresta, allenatore della nazionale U17 maschile, impegnata nei processi selettivi in giro per l'Italia: "Stiamo facendo il giro d'Italia alla scoperta dei ragazzi delle annate 2007, 2008 e qualche 2009 con parametri importanti a livello fisico e tecnico. Qui in Puglia abbiamo visto ragazzi di ottimo livello, tanti di loro li avevamo già visti a Roma in occasione del Club Italia allargato e nel giro di due mesi abbiamo riscontrato miglioramenti in tutti i fondamentali. E' da questi progetti che nascono i risultati ottenuti. In questo regionalday abbiamo sicuramente visto centimetri, abbiamo avuto conferma dell'ottimo lavoro che si fa in questa regione, ho detto ai ragazzi che devono ritenersi fortunati potendo lavorare in questa regione. Questo percorso serve per formare i gruppi azzurri del domani, personalmente sarà impegnata col gruppo U17 nell'europeo di categoria, un gruppo work in progress con ragazzi alle prime esperienze a livello internazionale. L'obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile".

Gli atleti convocati

Calò Giovanni (2007, Carbonara Volley), Colaci Raffaele (2007, Mater Volley), D' Amico Giuseppe (2007, Casarano Volley), De Filippis Matteo (2007, Green Volley Galatone), De Micheli Francesco (2007, Casarano Volley), De Troia Alessandro (2007, Gs Intrepida Volley), Del Vecchio Gabriele (2007, Polisportiva M Bari), Falco Pietro (2007, M.B. Volley Ruffano), Galluzzi Nicolas (2007, Mater Volley), Musarò Luca (2007, Virtus Tricase 1967), Netti Giosuè (2007, Mater Volley), Preste Alessandro (2007, Showy Boys Galatina), Reale Mattia (2007, Mater Volley), Rivizigno Fabiano (2007, Mater Volley), Rizzo GianRocco (2007, Virtus Tricase 1967), Rollo Simone (2007, Mater Volley), Spagnulo Matteo (2007, Volley Club Grottaglie), Vacca Andrea (2007, Polisportiva Frascolla).

Carbotti Matteo (2008, Volley club Locorotondo), Caruso Bartolomeo (2008, Molfetta), Cicerello Leonardo (2008, M.B.Volley Ruffano), Ciullo Joele (2008, M.B.Volley Ruffano), Corciulo Luigi (2008, Casarano Volley), Cosa Christian (2008, Polisportiva Frascolla), D'Amato Giorgio (2008, Terlizzi), Galliano Nicolas (2008, Mater Volley), Giannotta Edoardo (2008, Lecce Volley), Guerrieri Matteo (2008, Mater Volley), Lasorsa Mattia (2008, Polisportiva M. Bari), Marzo Gianmarco (2008, Lecce Volley), Muscatello Andrea (2008, Volley Otranto), Perez Andrew (2008, Mater Volley), Picchi Matteo (2008, Mater Volley), Rivela Giacomo (2008, Lecce Volley), Romanelli Simone (2008, Polisportiva M. Bari), Stella Simone (2008, Vibrotek Volley).