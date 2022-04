Federazione Italiana Pallavolo e Decathlon: definita la partnership 2022-2024 fornitore ufficiale Volley S3

Fipav e Decathlon, attraverso il proprio brand dedicato alla pallavolo ALLSIX, hanno siglato un protocollo di intenti per rendere più accessibile lo sport acquisendo lo status di fornitore Volley S3

Partendo dall’esigenza di individuare un’azienda da qualificare come “Fornitore Ufficiale del Volley S3” e la qualifica di “Pallone Ufficiale delle Feste del Volley S3” per il periodo 2022-2024, è stato siglato un accordo tra le due Società, che non si ferma alla fornitura di materiale. ALLSIX by Decathlon infatti sottoscrive il proprio impegno non solo ad essere “Fornitore Ufficiale” Volley S3 della FIPAV, ma offrirà gli spazi dei propri punti vendita per la diffusione della pratica del Volley S3, con l’intento di organizzare eventi sportivi.

Sul piano dell’ideazione di prodotto, il team ALLSIX by Decathlon si impegna a sviluppare prodotti, come ad esempio palloni e reti, in sinergia con i tecnici della Federazione.

Giuseppe Manfredi, Presidente Federazione Italiana Pallavolo

“Un altro prestigioso marchio di caratura internazionale entra a far parte della nostra squadra. Da presidente federale non posso che essere fiero e orgoglioso di questo. Tra l’altro il nostro nuovo partner ci affiancherà in un settore nevralgico per la FIPAV, sostenendoci e aiutandoci nello sviluppo e promozione della nostra disciplina sul territorio. MI auguro che questa nuova partnership possa essere duratura nel tempo e ricca di reciproche soddisfazioni”.

Fabrizio De Mola, ALLSIX Brand Manager per Decathlon

"Siamo assolutamente entusiasti e fieri del traguardo raggiunto, dona credibilità e consacra il lavoro svolto in questi anni; allo stesso tempo siamo convinti che si tratti del punto di partenza per accompagnare e rafforzare questo modello di diffusione della pratica promozionale del volley affiancando ai contesti più federali come scuole, piazze e club, i nostri canali e punti di contatto. Crediamo fortemente possa essere inoltre un modello replicabile in tutto il mondo, vero campo di gioco di Decathlon e ALLSIX".

Company Profile Decathlon

Decathlon è ideatore, produttore e distributore di articoli sportivi. Attraverso il sito internet e gli oltre 1600 store in 59 Paesi realizza la propria mission: rendere durevolmente accessibili il piacere ed i benefici dello sport al maggior numero di persone.

In Italia:

7.974 collaboratrici e collaboratori

136 negozi, distribuiti su tutto il territorio nazionale

4 depositi logistici, 2 sedi di Produzione

Fatturato omnicanale realizzato nel 2021: oltre 1,7M€. Parte di fatturato digitale sul fatturato omnicanale: 13.4%.

