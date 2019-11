A Fiano Romano la prima edizione della Coppa Italia di sitting volley

Il 7 e 8 dicembre, al Palazzetto dello Sport di Fiano Romano andrà in scena la prima edizione della Coppa Italia di sitting volley. Sia il torneo maschile, sia quello femminile, si disputeranno secondo la formula della Final Four. Le prime quattro classificate dell’ultima edizione del Campionato Italiano, disputata a Modena lo scorso mese di giugno, si affronteranno nelle semifinali, mentre domenica sono in programma le finali che assegneranno la Coppa Italia.

Nel torneo maschile Nola Città dei Gigli, campione d’Italia in carica, affronterà la Fluid Fermo, quarta classificata del tricolore 2019. Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno Fonte Roma Eur (seconda classificata) e Brembate Groupama (terza classificata).

Stesso discorso nel torneo femminile: le tre volte campionesse d’Italia in carica della Dream Volley Pisa, formazione dove militano molte atlete azzurre, affronteranno la Roma Sport Academy. Le vice campionesse del Punta allo Zero Parma, invece, si giocheranno un posto in finale contro Nola Città dei Gigli.

La prima edizione della Coppa Italia, ha l’obiettivo di ampliare ulteriormente il raggio d’ attività del sitting volley: una disciplina in forte crescita negli ultimi anni.

La manifestazione, chiuderà un anno speciale per il sitting volley italiano, che festeggia la prima qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, conquistata dalla nazionale femminile di Amauri Ribeiro grazie alla storica medaglia d’argento ai Campionati Europei di Budapest.

La prima edizione di questa competizione, verrà organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Comitato Regionale del Lazio e la società Pallavolo Fiano.

Torneo femminile

7 dicembre: Punta allo Zero Parma-Nola Città dei Gigli (ore 16.30, campo 1); Dream Volley Pisa-Roma Sport Academy (ore 18.30, campo 2)

8 dicembre: Finale 3°-4° posto (ore 9); Finale (ore 11)

Torneo maschile

7 dicembre: Fonte Roma Eur-Brembate Groupama (ore 16.30, campo 2); Nola Città dei Gigli-Fluid Fermo (ore 18.30, campo 2)

8 dicembre: Finale 3°-4° posto (ore 9); Finale (ore 13)