Filippini-Molinari e Acerbi-Burgmann sono i vincitori della Tappa del Campionato Italiano Under 18 a Cordenons

È stata una lunga maratona quella andata in scena lunedì e martedì sui campi in sabbia del Centro Estate Viva di Cordenons (PN) dove si è disputata la Tappa del Campionato Italiano Under 18 di beach volley. Un evento inserito in nove giorni dedicati alla pallavolo da spiaggia che hanno già visto disputarsi la tappa Under 16, Under 20 (in corso di svolgimento) e che vedranno nel fine settimana ospitere il gran finale con la 2° Tappa del Campionato Italiano Assoluto. La categoria Under 18 è stata quella ha contato il maggior numero di partecipanti con 24 coppie nel raggruppamento femminile e 28 in quello maschile. Dopo i gironi di qualificazione e un tabellone a 16 squadre per categoria si sono decisi gli accoppiamenti per le finali.

Sul terzo gradino del podio rosa sono finite Elisabetta Chiappetta e Alessia Pasa abili che si sono importe 2-0 (21-15, 21-14) contro Nicole Busetti e Chiara Ginesi. La finalissima è stata degna di un match decisivo finendo come nelle migliori tradizioni al tie break. Le chioggiotte Giorgia Sambugaro e Lisa Sambin hanno ceduto 1-2 (21-17, 17-21, 6-15) a Greta Filippini e Maria Molinari che così hanno portato l’alloro in Liguria. Doppia soddisfazione per Molinari che grazie alle sue ottime prestazioni ha ottenuto anche il premio di MVP di tappa.

I risultati e la classifica del tabellone femminile QUI

Nel tabellone maschile due finali molto equlibrate finite al tie break. A conquistare il terzo gradino del podio è stata la giovane coppia di scuola Trentino Volley composta da Martin Coser e Francesco Bernardis, usciti vincitori con il risultato di 2-1 (19-21, 28-26, 18-16) contro il duo formato da Riccardo Reggiani e Filippo Funari. Nella finalissima Michael Burgmann (MVP di tappa) e Raoul Acerbi, hanno superato 2-1 (21-19, 22-20, 15-13) i bellariesi Filippo Mancini e Andrea Armellini conquistando così la prima posizione.

I risultati e la classifica del tabellone maschile QUI

I prossimi appuntamenti del Campionato Italiano Under 18:

Palinuro (22-23 agosto), Caorle (VE, 30-31 agosto)



Il podio femminile (Centro Estate Viva, Cordenons)



Il podio maschile (Centro Estate Viva, Cordenons)