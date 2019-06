Finale Nazionale Giovanile Crai U18 maschile: 5 giorni di grande pallavolo in Toscana

Ci siamo, l’attesa è finita. Domani, martedì 4 giugno, scatterà l’ora della Finale Nazionale Giovanile Crai U18 maschile. I comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano e Cetona sono pronti ad accogliere le migliori selezioni d’Italia che giungeranno in Toscana per contendersi uno scudetto dal forte sapore di serie A. Un evento sportivo molto importante presentato ufficialmente questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Chiusi alla presenza dei sindaci delle città che ospiteranno i match (Chiusi, Chianciano Terme, Sarteano e Cetona), del presidente del Consigliere Federale, Pino Mazzon, del presidente del C.R. della Fipav Toscana, Elio Sità e del presidente e del C.T. Fipav Firenze, Claudia Frascati.

“Le finali che ci apprestiamo a vivere sono molto importanti – sottolinea il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – sia per lo spettacolo sportivo a cui potremo assistere sia per la sinergia che il nostro territorio ha dimostrato nell’ospitare la manifestazione. Il turismo sportivo può diventare un volano di sviluppo importante per la nostra città e per tutte le terre della valdichiana. A questo scopo stiamo già organizzando le iniziative in vista del 2020 che ci vedrà protagonisti in veste di Comune europeo dello sport. Ai ragazzi che scenderanno in campo facciamo i nostri migliori auguri e che possa vincere la squadra migliore”

“L’accoglienza di questo territorio è sempre straordinaria - dichiara Elio Sità presidente Fipav Toscana – già da tempo abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con i Comuni della Valdichiana e abbiamo sempre trovato una risposta perfetta sotto ogni punto di vista.”

“La Federazione Italiana Pallavolo ha la grande fortuna di poter contare sui propri territori – dichiara Pino Mazzon consigliere federale – iniziative, come quella che vivremo per le finali nazionali under 18, non sarebbero possibile senza il lavoro dei comitati locali e dei tanti volontari che si impegnano in nome semplicemente della passione. Mi aspetto un bel torneo, combattuto e anche molto divertente.”

“Il nostro territorio – dichiara il sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti – ormai da anni si sta muovendo in sinergia per la promozione del turismo e il turismo sportivo è sicuramente uno dei target che vogliamo colpire. Eventi importanti come le finali nazionali di volley possono essere intercettati solo se lavoriamo insieme e uniamo le forze delle nostre città. I nostri territori sono conosciuti per le tante eccellenze che riescono ad esprimere e siamo orgogliosi di poter annoverare, tra queste, anche lo sport.

“Il territorio della Valdichiana senese - dichiara il sindaco del Comune di Sarteano Francesco Landi – può diventare una destinazione turistico/sportiva molto importante. Il torneo che abbiamo presentato oggi è la dimostrazione che i semi della sinergia che abbiamo piantato negli anni possono produrre risultati importanti anche in questo settore.”

“Siamo orgogliosi di poter ospitare alcune delle partite che assegneranno lo scudetto under 18 - dichiara il sindaco di Cetona - a livello personale lo sport rappresenta qualcosa di veramente importante per i tanti valori che riesce ad esprimere. Il fatto che questo torneo abbracci quattro città è ancora più importante perché sposa alla perfezione l’idea di sinergia che vogliamo esprimere come area della Valdichiana.”

Ventotto le formazioni che si contenderanno lo scudetto 2018/2019: (Sieco Service Impavida Ortona, STS DLF Bozano, Murate Potenza, ASD 5Frondi, Elisa Volley Pomigliano, Azimut Leo Shoes Modena, Viteria 2000 Prata, Fenice Roma PallavoloSempione Giro Roma, ASD Colombo, Volley Genova, Powervolley Milano2.0, Vero Volley G-Action Monza, One Team Volley Red Olimpia Bergamo, ASD Volley Game Falconara, Cucine Lube Civitanova MC, Pallavolo Isernia, Volley Parella Torino, BCC New Mater, Matervolley Castellana, Scuola Pallavolo San Vito, Silvio Pellico, Roomy Catania, Volley Prato, Trentino Volley, Sir Safety Conad Perugia, Calzedonia Verona, Kioene Padova, Volley Treviso). I gironi eliminatori inizieranno domani, martedì 4 giugno, e le squadre classificate al primo e secondo posto accederanno alla fase finale che inizierà venerdì 8 giugno e si concluderà domenica 9 giugno con l’assegnazione dello scudetto.