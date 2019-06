Finale Nazionale Giovanile Crai Under 16 Maschile: Cuneo Volley è Campione d’Italia

È stata la formazione del Cuneo Volley ad aggiudicarsi lo scudetto under 16 maschile nella finale di Alba Adriatica. In un match molto intenso ed equilibrato i piemontesi hanno avuto la meglio sui Diavoli Rosa di Brugherio con il punteggio di 3-1 (25-19, 25-23, 25-27, 30-28). Lo splendido pubblico del PalaSport ha applaudito i vincitori al termine di una cinque giorni di grande sport e divertimento gestita dall’ottima co-organizzazione di Abruzzo Sport In Tour e del Comitato Regionale Abruzzo.

Sul terzo gradino del podio la formazione della Colombo Genova che nella finale 3°-4° posto ha superato la Sabini Castelferretti 3-0 (25-16, 25-22, 25-17).

Risultati:

Finale 1°-2° posto: Cuneo Volley-Diavoli Rosa Brugherio 3-1 (25-19, 25-23, 25-27, 30-28)

Finale 3°-4° posto: Colombo Genova-Sabini Castelferretti 3-0 (25-16, 25-22, 25-17)

Classifica Finale

1.Cuneo Volley, 2. Diavoli Rosa Brugherio, 3 Colombo Genova ,4. Sabini Castelferretti, 5. Materdomini Castellana, 6.Vero volley Monza, 7. Treviso volley, 8. Roomy Catania, 9. Trentino volley, 10. Prato volley, 11. Metà Sorrento, 12. Kioene Padova, 13. Powervolley Milano, 14. Luci Volley Reggio Calabria, 15. Zinella San Lazzaro Bologna, 16. Marino Pallavolo Roma, 17. Pivielle Valli di Lanzo Cirie, 18 Azzurra Alessano, 19 Sir Safety Perugia, 20 Invent San Donà, 21 Pallavolo Villa D’Agri, 22 STS Bolzano, 23. Teate volley Chieti, 24. Altaflex Altamura, 25. Quadrifoglio Portò Torres, 26. Futura Cordeons, 27. Green Volley Roma, 28. Pallavolo Isernia

