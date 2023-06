Finale Nazionale U17M, Valsugana: alle 17 le semifinali Diavoli Powervolley- Vero Volley e Volley Treviso-Trentino Volley

Borgo Valsugana (TN). Con la conclusione delle partite dei gironi nei quattro impianti in Valsugana, è stato definito il quadro delle semifinali scudetto, in programma oggi pomeriggio a partire dalle ore 17.

Le gare di questa mattina delle Finali Nazionali Giovanili Under 17 maschili hanno decretato, dunque, le squadre che proseguiranno la corsa verso il tricolore: Diavoli Powervolley, Volley Treviso, Itas Trentino Volley e Vero Volley Milano.

Nel quarto di finale disputato a Borgo Valsugana i campioni in carica dei Diavoli hanno battuto con un netto 3-0 (25-18, 25-14, 25-22) la Fenice Pallavolo Roma. Già dall’inizio del primo set la formazione lombarda si è dimostrata superiore ai rivali, mostrando buone trame di gioco trovando dopo la vittoria che ha spalancato loro le porte della semifinale.

La Palestra I.C. di Levico Terme, invece, ha ospitato il quarto di finale tra Materdomini Castellana Grotte e Vero Volley Milano, sfida vinta dai lombardi per 3-1 (25-15, 22-25, 25-17,25-21).

L’altra gara valevole l’accesso tra le migliori quattro under 17 d’Italia è stata vinta dai padroni di casa della Trentino Volley, che hanno rifilato un secco 3-0 (25-17, 25-20, 27-25) alla Pallavolo Padova.

Al Palazzetto Dello Sport Caldonazzo, invece, arrivato il successo per la Volley Treviso, vincitori sui piemontesi del Parella Torino per 3-0 (28-26, 25-24, 25-20). Per la formazione veneta, partita dalla fase di qualificazione, si tratta del sesto successo consecutivo che ha confermato la forza di una squadra arrivata in Valsugana per giocarsi le sue carte fino alla fine.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 17, dunque, si giocherà la semifinale tra Diavoli Powervolley e Vero Volley Milano al Palazzetto Dello Sport Borgo Valsugana, mentre l’altra semifinale tra Volley Treviso e Itas Trentino si disputerà al Palazzetto Dello Sport Caldonazzo. Entrambe le sfide saranno visibili in diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV.

Il programma della giornata prevede anche le semifinali quinto-ottavo posto e finali dal nono al sedicesimo posto, anch’esse in diretta sul canale youtube della federazione

Tutti i dettagli, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale, sono invece disponibili sul sito ufficiale della manifestazione QUI.

I risultati e programma di oggi

3 giugno

Semifinali 9° - 12° - ore 9

Gupe Volley Catania-Volley Meta 0-3 (13-25, 11-25, 17-25)

Cucine Lube Civitanova- Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (22-25, 25-12, 25-17, 22-25, 15-10)

Sport Team Sudtirol-Callipo Vibo Valentia 1-3 (25-21, 20-25, 20-25, 20-25)

Volley Prato -Colombo Genova 3-0 (25-23, 25-13, 25-22)

Quarti di finale 1°-8° posto

Diavoli Powervolley- Fenice Roma 3-0 (25-18, 25-14, 25-22)

Volley Treviso-Parella Torino 3-0 (28-26, 26-24, 25-20)

Itas Trentino Volley-Pallavolo Padova 3-0 (25-17, 25-20, 27-25)

Vero Volley Milano-Materdomini Castellana Grotte 3-1 (25-15, 22-25, 25-17, 25-21)

Finale 9-10° posto

ore 15.30, Volley Meta-Cucine Lube Civitanova

Finale 11-12° posto

ore 15.30, Gupe Volley Catania-Gas Sales Bluenergy Piacenza

Finale 13-14° posto

ore 15.30, Callipo Vibo Valentia-Volley Prato

Finale 15-16° posto

ore 15.30, Sport Team Sudtirol-Colombo Genova

Semifinali 5-8° posto

ore 17, Fenice Roma-Materdomini Castellana Grotte

ore 17, Parella Torino-Pallavolo Padova

Semifinali 1-4° posto

ore 17, Diavoli Powervolley-Vero Volley Milano

ore 17, Volley Treviso-Itas Trentino Volley

DIRETTA STREAMING

Nell’edizione 2023 delle Finali Nazionali Giovanili, per la prima volta in assoluto, tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).