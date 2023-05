Finale Nazionale U18 F, Vibo Valentia: i verdetti e la griglia dei quarti

Quarta giornata di gare alle finali nazionali Under 18 femminili in corso di svolgimento a Vibo Valentia. Con le partite disputatesi oggi pomeriggio, si è conclusa la seconda fase della competizione e da domani si entrerà nel vivo delle partite ad eliminazione diretta con al mattino le semifinali che valgono le posizioni dal 9° al 12° posto, e, soprattutto, con i quarti di finale che vedranno in campo le migliori otto squadre qualificatesi dalla seconda fase nei rispettivi gironi.

Nel Girone F chiude al primo posto la formazione dell’Alsenese Pallavolo Asd (Emilia Romagna) con 5 punti. Seconda la Bracco Pro Patria Volley Lombardia a quota 3 punti. Chiude il girone al terzo posto la Volley Friends Roma con un punto. Nel Girone G primo posto per l’Imoco Volley a quota 4 punti (nonostante il ko di oggi pomeriggio con il Cutrofiano). Secondo posto per Vero Volley Torneria a quota 3 punti. Terzo con 2 punti il Cuore di Mamma Cutrofiano.

Nel Girone H primo posto a punteggio pieno per Club76 Fenera Chieri, secondo posto per la Moma Anderlini (Emilia Romagna) con 3 punti. Terzo posto per il C.S. San Michele Toscana.

Chiudiamo con il Girone I con un’altra compagine a punteggio pieno, il Volleyrò Casal De Pazzi. Secondo posto per il Chions Fiume (Friuli). Niente da fare per le toscane del Savino Del Bene Montelupo.

Tutti i i risultati sono disponibili QUI

Il programma di domani

27/5

Semifinali 9° - 12° - ore 9.30

Volley Friends Roma-Savino del Bene Montelupo

Cuore di Mamma Cutrofiano-C.S. San Michele

Quarti di finale 1°-8° posto – ore 11.30

Alsenese Pallavolo-Vero Volley Torneria Colombo

Imoco Volley-Bracco Pro Patria Volley Milano

Club 76 Fenera Chieri-Chions Fiume

Volleyrò Casal de Pazzi-Moma Anderlini

Finali 9°-12° posto – ore 16

Semifinali 5°-8° posto – ore 18

Semifinali 1° - 4° posto ore 18

DIRETTA STREAMING

Nell’edizione 2023 delle Finali Nazionali Giovanili, per la prima volta in assoluto, tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Tutti i dettagli, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale, sono invece disponibili sul sito ufficiale della manifestazione QUI.