Finale Nazionale U19M, Agropoli: Ravenna e Trentino si contenderanno il titolo tricolore

Agropoli (SA). Grande spettacolo anche oggi nel Cilento dove si stanno svolgendo le Finali Nazionali Giovanili Under 19 maschili. Nel pomeriggio Consar Ravenna e Trentino Volley al termine di due entusiasmanti semifinali giocate al Pala Di Concilio e Pala Green, hanno conquistato il pass per la finale scudetto che disputerà domani 28 maggio alle ore 11. La finale tricolore sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo e sarà commentata dalla voce di Piero Giannico supportato dal commento tecnico di Noemi Porzio.

I quarti di finale si sono disputati invece questa mattina. Volley Meta ha battuto, al termine di un match vibrante e che ha regalato tanto spettacolo, Volley Milano con il punteggio di 3-2 (25-19, 25-23, 18-25, 29-31, 15-13). L’altra sfida valevole l’accesso tra le migliori quattro è stata vinta 3-0 (25-18, 25-22, 25-18) al Pala Green dalla Trentino Volley contro la Colombo Volley Genova.

Alla Palestra comunale di Agropoli si è giocato il quarto tra Matervolley Castellana e Pallavolo Padova, vinto dai pugliesi 3-2 (25-22, 21-25, 28-30, 25-23, 15-12). L’ultima semifinalista è, invece, uscita dal match tra Consar Ravenna e i Diavoli Rosa. La sfida sotto rete è stata vinta dai romagnoli per 3-2 (25-23, 24-26, 21-25, 27-25, 15-5).

Come da programma nel pomeriggio, invece, si sono disputate le due semifinali.

Una vittoria sudata e meritata, conquistata al termine di un match nel quale Ravenna ho dimostrato tutto il proprio valore. Dopo un primo set vinto in scioltezza, nel secondo le due formazioni hanno battagliato dando vita ad un emozionate botta e risposta conclusosi sul 26-24 per Ravenna. Nel terzo set, poi, Volley Meta con determinazione ha provato a prolungare il match, ma Alessandro Bovolenta e compagni hanno saputo chiudere la gara sul 25-22.

Nell’altra semifinale, invece, Trentino Volley ha superato con il punteggio di 3-1 (25-18, 23-25, 25-16, 27-25) i Campioni d’Italia in carica della Matervolley Castellana. Trento dopo aver vinto il primo set, è stata superata nel secondo dalla Matervolley. La formazione trentina guidata in panchina da Francesco Conci ha poi ripreso il pallino del gioco, conducendo la gara dal terzo in avanti.

Nel pomeriggio si sono disputate anche due finali: quella per il 9° posto vinta da Scuola di Pallavolo Anderlini contro Fenice Roma Pallavolo, quella per l’11° posto vinta da Volley Treviso (su Villa Ester Gupe Volley CT). Domani la giornata di gare sarà aperta alle ore 9 dalle finali 7°-8°, 5°-6° e 3°-4° posto. Il Pala Di Concilio, invece, ospiterà alle ore 11 la finale che assegnerà lo scudetto Under 19 maschil (tutte le gare in diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV QUI).

Ad osservare in questi giorni i giovani Under 19 anche il DT del Settore Giovanile Maschile Julio Velasco, il tecnico della nazionale seniores B Vincenzo Fanizza e il tecnico Angiolino Frigoni, referente nazionale per l'attività connessa al Club Italia Allargato.

La gallery fotografica è disponibile QUI

Video intervista

Julio Velasco (DT settore giovanile maschile) QUI

I risultati

Finale 9-10° posto

Scuola Pallavolo Anderlini- Fenice Roma Pallavolo 3-1 (27-25, 25-20, 23-25, 29-27)

Finale 11-12° posto

Volley Treviso- Villa Ester Gupe Volley 3-0 (25-15, 25-22, 25-19)

Semifinali 5-8° posto

Colombo Volley Genova- Pallavolo Padova 3-0 (25-19, 25-22, 25-23)

Volley Milano- Diavoli Rosa 1-3 (25-22, 15-25, 22-25, 18-25)

Semifinali 1-4° posto

Volley Meta - Consar Ravenna 0-3 (18-25, 24-26, 22-25)

Trentino Volley- Matervolley Castellana 3-1 (25-18, 23-25, 25-16, 27-25)

Il programma

27/05

Finale 1°-2° posto: Consar Ravenna-Trentino Volley

Finale 3°-4° posto: Volley Meta- Matervolley Castellana

Finale 5°-6° posto: Colombo Volley Genova-Diavoli Rosa

Finale 7°-8° posto: Volley Milano-Pallavolo Padova