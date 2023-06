Finale Nazionale Under 17M: in Valsugana definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale

Borgo Valsugana (TN). Le Finali Nazionali Giovanili Under 17 maschili in Valsugana hanno eletto le otto migliori squadre d’Italia e la conseguente griglia dei quarti di finale. Nei comuni di Borgo Valsugana, Caldonazzo, Pergine Valsugana e Levico Terme, oggi è andato in scena l’ennesimo grande spettacolo di pallavolo giovanile con partite intense che hanno fatto divertire il pubblico presente sugli spalti.

Nel girone del Palazzo dello Sport di Borgo Valsugana (Pool E) hanno staccato il pass per i quarti di finale Diavoli Powervolley e Parella Torino. La formazione lombarda ha infatti chiuso il proprio raggruppamento a punteggio pieno frutto di tre vittorie contro Sport Team Sudtirol, Parella Torino e Gupe Volley Catania.

Nel girone F l’hanno spuntata Volley Treviso (Veneto) e Fenice Roma (Lazio). La squadra veneta questa mattina dopo aver vinto questa mattina il primo incontro per 3-0 (25-18, 26-24, 25-13) contro Volley Prato si è ripetuta questo pomeriggio in un accesissimo match contro la Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-18, 25-27, 25-17, 23-25, 15-11). Volley Treviso giocherà contro Parella Torino, giunta seconda nel girone E.

Nella pool G invece, i padroni di casa dell’Itas Trentino Volley dopo aver vinto in mattinata al tie break contro Materdomini Castellana Grotte si sono ripetuti nel pomeriggio contro la Colombo Genova chiudendo così il proprio percorso al primo posto. La formazione trentina affronterà domani nel Palazzetto Maria Curie Pergine Pallavolo Padova, piazzatasi seconda nel girone H. I pugliesi della Materdomini invece hanno chiuso al secondo posto e domani giocheranno la gara valevole l’accesso alla semifinale contro Milano.

Infine nel girone H si sono qualificate agli ottavi di finale la Vero Volley Milano (primo posto) e Pallavolo Padova (secondo posto). I lombardi nell’ultimo incontro di giornata hanno superato Volley Meta 3-2 (25-15, 18-25, 18-25, 25-21, 15-8), mentre i veneti della Pallavolo Padova sono entrati tra le migliori 8 squadre delle FNG Under 17 maschili grazie al successo per 3-2 (21-25, 23-25, 25-19, 25-20, 15-11) contro Volley Meta.

Il comitato organizzatore della FNG Under 17 in Valsugana ha attivato un importante progetto di alternanza scuola lavoro con il Liceo Sportivo Martino Martini di Mezzolombardo. Il progetto prevede infatti il coinvolgimento di circa venti studenti che, coordinati dai loro formatori, stanno dando il loro supporto al comitato organizzatore occupandosi principalmente degli aspetti di comunicazione web e social.

Tutti i risultati sono disponibili QUI

I RISULTATI:

Girone E | Fase Finale

Gupe Volley Catania-Parella Torino 3-2 (25-19, 25-18, 16-25, 16-25, 7-15); Diavoli Powervolley-Sport Team Sudtirol 3-0 (25-12, 25-9, 25-20); Parella Torino-Diavoli Powervolley- 0-3 (9-25, 23-25, 23-25); Sport Team Sudtirol-Gupe Volley Catania 1-3 (14-25, 19-25, 25-19, 20-25) ; Parella Torino-Sport Team Sudtirol 3-0 (25-12, 25-23, 25-13); Diavoli Powervolley-Gupe Volley Catania 3-0 (25-17, 25-15, 25-16).

Classifica: Diavoli Powervolley 9pt, Parella Torino 5pt, Gupe Volley Catania 4pt, Sport Team Sudtirol 0pt

Girone F | Fase Finale

Volley Prato-Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-18, 22-25, 16-25, 19-25); Fenice Roma-Volley Treviso 0-3 (27-29, 18-25, 20-25); Cucine Lube Civitanova-Fenice Roma 1-3 (25-17, 23-25, 21-25, 22-25); Volley Treviso-Volley Prato 3-0 (25-18, 26-24, 25-13); Cucine Lube Civitanova-Volley Treviso 2-3 (18-25, 27-25, 17-25, 25-23, 11-15); Fenice Roma-Volley Prato 3-1 (31-29, 18-25, 25-17, 25-22)

Classifica: Volley Treviso 8pt, Fenice Roma 6pt, Cucine Lube Civitanova 3pt, Volley Prato 0pt

Girone G | Fase Finale

Materdomini Castellana Grotte-Colombo Genova 3-0 (25-21, 25-18, 25-17); Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino Volley 0-3 (19-25, 22-25, 21-25); Colombo Genova-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (22-25, 18-25, 25-22, 21-25); Itas Trentino Volley-Materdomini Castellana Grotte 3-2 (23-25, 27-25, 25-23, 21-25, 15-9); Colombo Genova-Itas Trentino Volley 1-3 (25-22, 28-30, 20-25, 21-25); Gas Sales Piacenza-Materdomini Castellana Grotte 1-3 (19-25, 22-25, 26-24, 18-25)

Classifica: Itas Trentino Volley 8pt, Materdomini Castellana Grotte 7pt, Gas Sales Bluenergy Piacenza 3pr, Colombo Genova 0pt

Girone H | Fase Finale

Volley Meta-Callipo Vibo Valentia 3-2 (25-21, 18-25, 22-25, 25-15, 15-11); Pallavolo Padova-Vero Volley Milano 0-3 (21-25, 24-26, 22-25); Callipo Vibo Valentia-Pallavolo Padova 0-3 (22-25, 21-25, 14-25); Vero Volley Milano-Volley Meta 3-2 (25-15, 18-25, 18-25, 25-21, 15-8); Callipo Vibo Valentia-Vero Volley Milano 0-3 (14-25, 16-25, 21-15); Pallavolo Padova-Volley Meta 3-2 (21-15, 23-25, 25-19, 25-20, 15-11)

Classifica: Vero Volley Milano 8pt, Pallavolo Padova 5pt, Volley Meta 1pt, Callipo Vibo Valentia 1pt

Il programma di domani

3 giugno

Semifinali 9° - 12° - ore 9

Gupe Volley Catania-Volley Meta

Cucine Lube Civitanova- Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sport Team Sudtirol-Callipo Vibo Valentia

Volley Prato -Colombo Genova

Quarti di finale 1°-8° posto – ore 10.30

Diavoli Powervolley- Fenice Roma

Volley Treviso-Parella Torino

Itas Trentino Volley-Pallavolo Padova

Vero Volley Milano-Materdomini Castellana Grotte

ore 15.30

Finale 9-10° posto, 11-12° posto, 13-14° posto, 15-16° posto

ore 17.00

Semifinali 5-8° posto, 1-4° posto

DIRETTA STREAMING

Nell’edizione 2023 delle Finali Nazionali Giovanili, per la prima volta in assoluto, tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Tutti i dettagli, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale, sono invece disponibili sul sito ufficiale della manifestazione QUI.