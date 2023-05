Finale Nazionale Under 19 M: ad Agropoli definiti i quarti di finale

Agropoli (SA). Si è conclusa oggi la seconda fase che ha decretato le migliori otto squadre e la relativa griglia dei quarti di finale della Finale Nazionale Giovanile Under 19 maschile che si sta svolgendo in Cilento.

Nel girone F giocato al Pala Di Concilio hanno esultato Volley Milano e Colombo Volley Genova. La squadra lombarda, infatti, grazie alla vittoria per 3-0 (25-13, 25-19, 25-11) nell’ultima partita contro la Colombo Volley Genova ha chiuso la propria pool al primo posto con 6 punti e domani alle ore 11 affronterà Volley Meta, giunta seconda nel girone G.

Girone G che invece è stato vinto dalla Trentino Volley. La squadra trentina ha chiuso il proprio raggruppamento al primo posto, posizione che assegna alla squadra guidata da Fracesco Conci coma avversaria nei quarti di finale la Colombo Genova.

Ricco di emozioni anche il girone H con la Matervolley Castellana che dopo aver vinto ieri il primo incontro del girone contro i Diavoli Rosa si è ripetuta oggi contro la Villa Ester Gupe Volley chiudendo così da imbattuta al primo posto. La squadra pugliese campione d’Italia in carica affronterà domani Pallavolo Padova, seconda classificata del girone I.

Nel girone I, che si è giocato al Pala Cilento, hanno esultato Consar Ravenna (primo posto) e Pallavolo Padova (secondo posto). La squadra romagnola dopo aver vinto questa mattina il primo match per 3-0 (25-15, 25-15, 25-20) contro Padova si è ripetuta questa sera e si è aggiudicata meritatamente la vittoria contro Volley Treviso con il punteggio di 3-1 (25-19, 25-16, 23-25, 25-20). La Consar Ravenna giocherà domani alle ore 11 nello stesso impianto contro i Diavoli Rosa, seconda della pool H.

Tutti i risultati sono disponibili QUI

Il programma di domani

27/5

Semifinali 9° - 12° - ore 9

Scuola Pallavolo Anderlini-Volley Treviso

Fenice Roma Pallavolo-Villa Ester Gupe Volley

Quarti di finale 1°-8° posto – ore 11

Volley Milano-Volley Meta

Trentino Volley-Colombo Volley Genova

Matervolley Castellana-Pallavolo Padova

Consar Ravenna-Diavoli Rosa

Finali 9°-12° posto – ore 15.30

Semifinali 5°-8° posto – ore 17.30

Semifinali 1° - 4° posto ore 17.30

DIRETTA STREAMING

Nell’edizione 2023 delle Finali Nazionali Giovanili, per la prima volta in assoluto, tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Tutti i dettagli, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale, sono invece disponibili sul sito ufficiale della manifestazione QUI.