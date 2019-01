Finali Coppa Italia maschile: presentata oggi la manifestazione

Si è tenuta questa mattina presso la sala Tassinari del Comune di Bologna (Palazzo d’Accursio), la conferenza stampa di presentazione delle Finali della Del Monte® Coppa Italia, la due giorni che sabato 9 e domenica 10 febbraio renderà il volley grande protagonista all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il sabato di scena la Final Four tra Sir Safety Conad Perugia –Azimut Leo Shoes Modena e Itas Trentino –Cucine Lube Civitanova, mentre domenica sul campo tricolore scenderanno Olimpia Bergamo – Gas Sales Piacenza per il trofeo di A2, a precedere la Finalissima di SuperLega.

A fare gli onori di casa il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia Romagna, Gianmaria Manghi: “Questo evento, che non ha bisogno di presentazioni, è di assoluto rilievo e la Regione e il suo Presidente Stefano Bonaccini lo sostengono con piacere e orgoglio. È una occasione di grande sport e, tra l’altro, ci sono due squadre della nostra regione come Modena e Piacenza a caccia del trofeo. Parteciperanno le quattro squadre più titolate e sarà un anticipo della lotta Scudetto”. Prosegue l’Assessore allo Sport del Comune di Bologna, Matteo Lepore: “La pallavolo torna a Bologna e siamo felici di ospitarla, come abbiamo fatto recentemente anche per i Mondiali e per altri tornei. È bello vedere il movimento della pallavolo nel nostro territorio e speriamo che possa dare la spinta per fare un progetto importante anche da un punto di vista sportivo. La nostra amministrazione ha messo lo sport al centro: per gli eventi e per l’impiantistica, è nostra intenzione infatti realizzare un palazzetto dedicato alla pallavolo. Fatto questo vogliamo investire sulla crescita dei movimenti capaci di coinvolgere famiglie, e quindi un grazie alla Legavolley per aver scelto la nostra città: la Coppa Italia è per noi un evento da sfruttare”. Interviene poi Silvano Brusori, Presidente del Comitato FIPAV Regionale Emilia Romagna, che assicura come non si sia ancora spento l’eco del Mondiale e che il Comitato è già pronto a collaborare con la Lega Pallavolo ad un nuovo evento, testimonianza della ricchezza del movimento in Regione e importante per la promozione di questo sport. A lui si unisce Andrea Cappelletti, Presidente territoriale FIPAV Bologna che rende un grazie speciale ai numerosi volontari coinvolti nell’organizzazione.

Massimo Righi, Amministratore Delegato della Lega Pallavolo Serie A, continua: “Essere qui è motivo di orgoglio per una Lega che ha sede a Bologna. Insistiamo sul territorio della nostra città per motivi organizzativi, per le persone che lavorano qui. Manca solo la pallavolo di alto livello. I biglietti sono sold out per domenica, mentre per sabato restano ancora circa 200 gradinate. Mai successo che a dieci giorni dall’evento avessimo venduto così tanto e significa che tutto questo è gradito a tifosi e agli sponsor. Inoltre, l’Unipol Arena è un contorno di primissimo livello, con la capienza di 9.400 arriveranno tante presenze dall’estero e tanti tifosi. L’evento sarà visto in tutto il mondo, in diretta in 50 Paesi e in tutta Italia. Siamo molto stimati nel mondo e siamo contenti di quello che abbiamo." Chiude Claudio Sabatini patron dell’Unipol Arena: “È bellissimo che ci siano finali organizzate da una Lega con cui si è creato un rapporto anche personale. Lo spirito della pallavolo non è ripetibile e c’è grande intelligenza della dirigenza nel fare analisi del proprio spettacolo. Noi ospiteremo una grande festa anche grazie alla grande civiltà: ricordo ancora lo stupore nell’imparare che in questo sport non c’è bisogno di forze dell’ordine sugli spalti”.

Il programma

Del Monte® Coppa Italia Final Four

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO) ​

Sabato 9 febbraio 2019, ore 15.30

1a Semifinale

Sir Safety Conad Perugia –Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport

Sabato 9 febbraio 2019, ore 18.00

2a Semifinale

Itas Trentino –Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport

Del Monte® Finali Coppa Italia

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Domenica 10 febbraio 2019, ore 14.30

Finale Serie A2

Olimpia Bergamo – Gas Sales Piacenza Diretta Lega Volley Channel

Domenica 10 febbraio 2019, ore 18.00

Finale Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it