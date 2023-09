Finali giovanili: assegnati i titoli Under 14 e Under 16

Primi verdetti per le finali dei Campionati Giovanili di beach volley che si concluderanno giovedì 7 settembre a Bellaria Igea Marina (RN).

Nel weekend, sui cinque campi allestiti presso il Polo Est Village, si sono infatti sfidati gli atleti delle categorie under 14 e under 16 maschili e femminili per l’assegnazione dei titoli di categoria.

UNDER 14 - Il trofeo under 14 maschile è stato vinto da Alessandro Camilli e Filippo Bezzi che in finale hanno superato 2-0 (21-14, 21-18) Matteo Talevi e Nicolò Orazi. Il terzo posto è andato alla coppia composta da Matteo Tobias Guerra e Felix Mutschlechner che nella finalina hanno battuto 2-0 (21-19, 21-14) Jacopo Ciardi e Lorenzo Minelli.

Nel femminile il primo posto è stato invece conquistato da Siria Sposimo e Isabel Vianello che hanno alzato il trofeo dopo essersi imposte 2-1 (21-17, 7-21, 16-14) in finale contro Mia Carminati e Costanza Pistore. Sul gradino più basso del podio Arianna Maria Milesi e Michelle Dasola che nella finale di consolazione hanno superato 2-0 (22-20, 21-12) Marzia Cerasoli e Gioia Lezzi.

UNDER 16 – Il titolo under 16 maschile è stato vinto da Marco Di Felice e Francesco Crosato che hanno vinto Il match decisivo per 2-0 (21 -17, 21 -13) sulla coppia composta da Francesco Destro e Diego Bussolari. Hanno invece chiuso al terzo posto Elia Tiozzo Netti e Alessandro Ganzerla che nella finalina hanno battuto 2-0 (21 -19, 21 -13) Lorenzo Profumo e Leonardo Montagner.

Nel femminile Fabiana Cucchi e Vittoria Helena Mioso hanno conquistato il titolo tricolore Under 16 battendo in finale 2-0 (21-19, 21-13) Sofia De Marinis e Altea Cavicchia.

Sul gradino più basso del podio Margot Piraccini e Nicole Balzani che nella finale per il terzo posto si sono imposte 2-0 (21 -18, 21 -9) su Elisa Olivari e Matilde Mussida.

Oggi e domani a Bellaria Igea Marina il programma della settimana tricolore proseguirà con le finali under 18 femminili e maschili. Ultimo atto della rassegna giovanile sarà l’assegnazione degli gli scudetti Under 20 femminili e maschili con le gare che si svolgeranno nelle Giornate del 6 e 7 settembre.

Dall’8 al 10 settembre, invece, il Polo Est Village di Bellaria Igea Marina ospiterà le finali del Campionato Italiano Assoluto “Fonzies” 2023 di beach volley iniziato il 16 giugno ad Albissola Marina e articolato in ben 9 tappe, dalla Liguria all’Abruzzo passando per il Piemonte, la Sicilia, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la Campania.

