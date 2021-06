Finali Giovanili CRAI Under 17 maschili: Diavoli Rosa e Colombo Genova domani in campo per lo scudetto

Diavoli Rosa Brugherio e Colombo Genova sono le formazioni finaliste della Finale Nazionale Giovanile CRAI Under 17 maschile. Nei tre campi di gara a Castellana Grotte (BA) oggi sono andate in scena le gare della fase a gironi e le semifinali che hanno decretato le squadre che domani si contenderanno lo scudetto giovanile. Nella prima semifinale nel derby tutto lombardo i Diavoli Rosa hanno superato con un netto 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) Volley Milano, mentre nella seconda la Colombo Genova si è imposta 3-1 (25-15, 25-17, 21-25, 25-21) sul Volley Treviso.

Domani il programma della giornata prevede le finale per il terzo e quarto posto tra Volley Milano e Volley Treviso alle ore 8:45, mentre alle ore 10.45 si giocherà la finale che assegnerà lo scudetto di categoria (diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo QUI). Consar Ra 17, Fenice Pallavolo, Matervolley, Volley Meta Itas Trentino, Scuola&Volley Altamura, Cucine Lube Civitanova e Marino Pallavolo Bulls battaglieranno, invece, per completare il ranking dal quinto al dodicesimo posto.

Nella giornata di ieri visita a sorpresa durante le finali nazionali in corso di svolgimento a Castellana Grotte da parte del tecnico della nazionale seniores maschile Fefè De Giorgi (che prenderà in mano la gestione della squadra a partire dai campionati europei). Il CT pugliese ha assistito, insieme al tecnico della nazionale maschile U19 Vincenzo Fanizza, ai match con in campo le migliori 12 squadre d'Italia della categoria U17 maschile.

I risultati

Girone A – fase a pool

Diavoli Rosa-Itas Trentino 3-0 (25-19, 25-14, 25-20); Itas Trentino- Consar Ra 17 0-3 (20-25, 20-25, 21-25); Diavoli Rosa- Consar Ra 3-2 (25-16, 21-25, 22-25, 25-19, 15-12);

Classifica: Diavoli Rosa 5p, Consar Ra 5p, Itas Trentino 0p

Girone B – fase a pool

Matervolley- Colombo Genova 1-3 (14-25, 22-25, 25-20, 21-25); Matervolley- Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-22, 25-22, 28-26); Colombo Genova- Cucine Lube Civitanova 3-2 (20-25, 25-21, 29-27, 23-25 17-15)

Classifica: Colombo Genova 5p, Matervolley 3p, Cucine Lube Civitanova 1p

Girone C - fase a pool

Volley Treviso- Volley Meta 3-2 (26-24, 24-26, 21-25, 25-19, 15-9); Volley Meta- Marino Pallavolo Bulls 3-0 (25-14, 25-15, 25-23); Volley Treviso- Marino Pallavolo Bulls 3-0 (25-16, 25-21, 25-19)

Classifica: Volley Treviso 5p, Volley Meta 4p, Marino Pallavolo Bulls 0

Girone D

Fenice Pallavolo- Scuola&Volley Altamura 3-0 (25-20, 25-23, 25-17); Scuola&Volley Altamura- Volley Milano 0-3 (13-25, 19-25, 21-25); Fenice Pallavolo- Volley Milano 0-3 (17-25, 22-25, 22-25)

Classifica: Volley Milano 6p, Fenice Pallavolo 3p, Scuola&Volley Altamura 0



Semifinali 1°-4° posto

Diavoli Rosa - Volley Milano 3-0 (25-12, 25-19, 25-21)

Colombo Genova - Volley Treviso 3-1 (25-15, 25-17, 21-25, 25-21)

Semifinali 5°-8° posto

Consar Ra - Fenice Pallavolo 3-0 (25-21, 25-20, 25-13)

Matervolley - Volley Meta 3-0 (25-19, 29-27, 25-21)



Semifinali 9°-12°

Itas Trentino - Scuola&Volley Altamura 3-2 (25-20, 23-25, 25-18, 22-25, 15-8)

Cucine Lube Civitanova - Marino Pallavolo Bulls 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)

27/06

Finale 1°-2° posto: Diavoli Rosa- Colombo Genova

Finale 3°-4° posto: Volley Milano- Volley Treviso

Finale 5°-6° posto: Consar Ra- Matervolley

Finale 7°-8° posto: Fenice Pallavolo- Volley Meta

Finale 9°-10° posto: Itas Trentino- Cucine Lube Civitanova

Finale 11°-12° posto: Scuola&Volley Altamura- Marino Pallavolo Bulls



Diretta streaming: la gara valida per 1°-2° posto, in programma domani 27 giugno alle ore 10:45 al PalaGrotte, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI). Le finali dal 3o al 12o posto saranno, invece, visibili sul canale You Tube Fipav Puglia (QUI )