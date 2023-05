Finali Nazionali Giovanili 2023: sorteggiati a Roma i gironi di qualificazione

Sono stati sorteggiati oggi presso la sede della Federazione Italiana Pallavolo gli ultimi accoppiamenti per le sei Finali Nazionali Giovanili 2023 che hanno delineato il percorso di tutte le squadre che competeranno nei mesi di maggio e giugno per la conquista dei titoli nazionali nelle rispettive categorie.

Sono state, dunque, sorteggiate le squadre che sono andate a completare i gironi, per ciascuna categoria, della fase di qualificazione e i relativi abbinamenti della successiva fase finale.

Presenti al sorteggio anche i vice presidenti federali Adriano Bilano e Luciano Cecchi.

Il sorteggio è stato trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

In allegato i gironi completi delle sei Finali Nazionali Giovanili.

Come noto le categorie Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17 si giocheranno con la formula basata su un torneo a 28 formazioni e prevede che per ogni finale le 68 gare si disputino su quattro impianti di gioco per le gare della fase di qualificazione, fase finale con girone all’italiana, semifinali e finali.

I tornei delle categorie Under 18 femminile e Under 19 maschile, invece, si disputeranno su cinque palazzetti con 27 squadre in campo anziché 28 e accederanno alla fase finale 12 formazioni.

Tutte le gare delle FNG 2023, per la prima volta in assoluto, saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Il sito finalinazionali.federvolley.it darà, invece, come sempre ampio risalto alle gare che si svolgeranno a partire dal 16 maggio con news in tempo reale e gallery fotografiche da tutti i campi.

Le sedi e le date delle Finali Nazionali Giovanili 2023

Finale Under 19 maschile: 23-28 maggio, Agropoli (Campania)

Finale Under 18 femminile: 23-28 maggio, Vibo Valentia (Calabria)

Finale Under 17 maschile: 30 maggio-4 giugno, Trentino-Valsugana (Trentino Alto Adige)

Finale Under 16 femminile: 30 maggio – 4 giugno, Catania (Sicilia)

Finale Under 15 maschile: 16-21 maggio, Prato (Toscana)

Finale Under 14 femminile: 16-21 maggio, Cesena (Emilia Romagna)