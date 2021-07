Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 15 maschili: da martedì il via alle gare

Da martedì 6 luglio, al via le gare delle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 15 maschili ad Alassio, Albenga e Andora. Questa mattina, intanto, nella sala consiliare del comune di Alassio (SV) si è svolta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione organizzata dal CR Liguria. Alla presentazione a fare gli onori di casa il presidente della FIPAV Liguria Anna Del Vigo insieme al vice sindaco e assessore al turismo di Alassio Angelo Galtieri, alla consigliera delegata allo sport del comune di Alassio Roberta Zucchinetta e il consigliere con delega allo sport del comune di Andora Ilario Simonetta.

In collegamento telefonico anche il presidente FIPAV Giuseppe Manfredi che ha portato i saluti agli organizzatori e mandato un affettuoso in bocca al lupo ai giovanissimi pallavolisti che da martedì si daranno battaglia per conquistare il titolo nazionale di categoria.

Saranno tre i campi di gara che ospiteranno le 24 partite in programma da martedì 6 a giovedì 8 luglio: Palasport Lorenzo Ravizza (Alassio), Palasport Leca (Albenga), Palazzetto dello sport (Andora).

Il fischio d’inizio della fase a pool è fissato per il 6 luglio alle ore 9, quando scenderanno in campo nei primi match Sck Eur Volley contro Invicta Volleyball Grosseto e i Diavoli Rosa contro la Roomy Saturnia.

La formula

Le dodici squadre qualificate alla finale nazionale sono state divise in quattro pool da tre e dopo la fase a gironi, le prime classificate si affronteranno nelle semifinali incrociate e successivamente nelle finali che assegneranno le medaglie. Le seconde e le terze concorreranno rispettivamente per i posti dal quinto all’ottavo e dal nono al dodicesimo.

Le squadre qualificate:

Teste di serie

Diavoli Rosa (Lombardia), Matervolley (Puglia), Volley Treviso (Veneto) e Sck Eur Volley RM (Lazio)

Vincitrici Fasi Interregionali:

Aduna Volley PD (Veneto), Volley Parella TO (Piemonte), Invicta Volleyball Grosseto (Toscana), Impavida Ortona CH (Abruzzo), Roomy Saturnia CT (Sicilia) , Cucine Lube Civitanova MC (Marche), Trentino Volley (Trentino), Volley Meta NA (Campania)

I gironi

Girone A: Diavolo Rosa MB - Cucine Lube Civitanova MC – Roomy Saturnia CT

Girone B: Sck kk Eur Volley RM – Impavida Ortona CH – Invicta Grosseto

Girone C: Volley Treviso – Trentino Volley – Volley Meta NA

Girone D: Matervolley BA – Aduna Volley PD – Volley Parella TO

Diretta Streaming: il match valido per il 1°-2° posto della Finale Under 15 maschile, in programma giovedì 8 luglio giugno alle ore 11.00 al Palasport di Alassio, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale finalivolleycrai.it

Le sedi e le date delle Finali Nazionali Giovanili Crai 2021

Finale nazionale under 19 femminile: 23-25 luglio, Campania (Agropoli)

Finale nazionale under 17 femminile: 16-18 luglio, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Finale nazionale under 15 femminile: 23-25 luglio, Sicilia (Palermo)

Finale nazionale under 19 maschile: 9-11 luglio, Marche (Fano)

Finale nazionale under 15 maschile: 6-8 luglio, Liguria (Alassio-Albenga-Andora)