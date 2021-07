Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 17 femminili: da venerdì a Salsomaggiore il via alle gare

Venerdì 16 luglio, scatterà l’ora delle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 17 femminili. La città di Salsomaggiore Terme è pronta ad accogliere le migliori selezioni d’Italia che giungeranno in Emilia Romagna per contendersi lo scudetto di categoria.

Nel frattempo, ieri, presso la Sala Consigliare del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) si è svolta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione alla presenza del presidente del Comitato Territoriale Fipav Parma Cesare Gandolfi e del consigliere del CR Emilia Romagna Giovanni Marani; con loro il Sindaco di Salsomaggiore Filippo Fritelli, l’assessore allo sport del comune di Salsomaggiore Terme Marco Trevisan e il presidente della Sogis (Società di Gestione Impianti Sportivi) Vincenzo Pincolini.

Ringrazio la Città di Salsomaggiore ed il Consiglio Comunale, che da tre anni ci sollecita per avere le Finali Nazionali Giovanili - ha dichiarato Cesare Gandolfi presidente CT Fipav Parma- e siamo molto felici di poterle finalmente realizzare a nome di tutto il Comitato Territoriale. Per noi venire a Salsomaggiore è qualcosa di speciale, l’ultima gara disputata qui è stata il 23 Febbraio del 2020 con le finali provinciali Under 14 femminili e poi dopo il Covid ha bloccato tutto, per questo non vediamo l’ora di ricominciare con un grande spettacolo. Ci saranno i club più forti d’Italia e quindi sicuramente vedremo delle belle gare e delle grandi giocatrici. "

La formula, come per le altre finali nazionali, prevedrà 12 formazioni partecipanti che si daranno battaglia per contendersi lo scudetto di categoria. Saranno tre gli impianti che ospiteranno le 24 gare in programma da venerdì 16 a domenica 18 luglio: Palazzetto dello Sport, Palestra “G.Gerini” e Palestra Santa Maria Assunta Salso. Il primo atto ufficiale dell’evento sarà la consueta riunione tecnica di domani alle ore 19. Il fischio d’inizio della fase a gironi è fissato per il 16 luglio alle ore 9, quando scenderanno in campo nei primi match Pro Patria Milano contro Arzano Volley e Imoco Volley contro Cuore di Mamma Cutrofiano. L’evento culminerà con la finale per il primo e secondo posto in programma domenica alle ore 11 e che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo. Sarà consentito l’accesso all’interno degli impianti di gioco a 30 spettatori al seguito di ciascuna squadra.



Un monento della conferenza stampa di presentazione nella Sala Consigliare del Comune di Salsomaggiore Terme

Le squadre qualificate:

Teste di serie

ASD Pro Patria Milano (Lombardia), Imoco Volley (Veneto), PCV Pontellise (Emilia Romagna) e Valdarno Volley (Toscana)

Vincitrici Fasi Interregionali:

ASD Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio), Arzano Volley (Campania), Club76 PlayAsti (Piemonte), ASD Volley Friends Roma (Lazio), Fusion Volley Team (Veneto), Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia), Scuola di Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), Visette Volley (Lombardia).

I gironi

Girone A: Pro Patria Milano-Fusion Volley Team-Arzano Volley

Girone B: Imoco Volley-Scuola di Pallavolo Andrelini-Cuore di Mamma Cutrofiano

Girone C: PCV Pontolliese-Clb 76 Asti-Volley Friends RM

Girone D: Valdarno Volley – Volleyrò Casal DE Pazzi RM- Visette Volley

Diretta Streaming: la gara valida per il 1°-2° posto della Finale Under 17 femminile, in programma domenica 18 luglio alle ore 11.00 al Palasport di Salsomaggiore Terme, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Albo d’oro Under 16/17 femminile

1998/99 Omnitel Modena (Under 16)

1999/00 San Paolo Ostiense Roma (Under 16)

2000/01 Green Volley Vercelli

2001/02 Green Volley Vercelli

2002/03 Casal de Pazzi Zavota Roma

2003/04 Zambon San Donà

2004/05 Pro Patria Milano

2005/06 In Volley Cambiamo (Under16)

2006/07 F. Anderlini Modena (Under16)

2007/08 Foppapedretti Bergamo (Under16)

2008/09 Amatori Atl. Orago VA (Under16)

2009/10 Amatori Atl. Orago VA (Under16)

2010/11 Amatori Atl. Orago VA (Under16)

2011/12 Bruno Premi Bassano VI (Under16)

2012/13 Amatori Atl. Orago VA (Under16)

2013/14 Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma (Under16)

2014/15 Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma (Under16)

2015/16 Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma (Under16)

2016/17 Orago Visette Vbest VA (Under16)

2017/18 Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma (Under16)

2018/19 Lemen Volley Bergamo (Under16)

2019/2020 finali non disputate

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale finalivolleycrai.it

Le sedi e le date delle Finali Nazionali Giovanili Crai 2021 ancora da disputare

Finale nazionale under 17 femminile: 16-18 luglio, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Finale nazionale under 19 femminile: 23-25 luglio, Campania (Agropoli)

Finale nazionale under 15 femminile: 23-25 luglio, Sicilia (Palermo)