Finali Nazionali Under 19 maschili: ad Alba Adriatica definita la griglia delle semifinali

Si sono conclusi questa mattina ad Alba Adriatica i quarti di finale delle Finali Nazionali Giovanili CRAI U19 Maschili, al termine dei quali è stato definito il quadro delle semifinaliste che si affronteranno oggi alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica e al Palasport Comunale di Tortoreto. Ad approdare in semifinale è stata la Matervolley Castellana, i pugliesi hanno superato al termine di una vera e propria battaglia i veneti della Pallavolo Padova 3-1 (25-21, 32-30, 20-25, 25-18). La squadra guidata da coach sfiderà Volley Treviso che ha chiuso la pratica dei quarti di finale contro l’instancabile Cuneo Sport 2018 per 3-2 (25-22, 20-25, 25-22, 22-25, 17-15).

L’altra semifinale di oggi vedrà opposti i Diavoli Rosa MB, che festeggiano l’accesso in semifinale dopo la bella vittoria contro la Cucine Lube Civitanova per 3-1 (19-25, 25-14, 25-17, 25-15), e il Volley Milano che ha vinto il proprio quarto di finale 3-0 (25-20, 25-20, 21-25) contro Gs Por. Robur Costa. Le semifinali 1°-4° posto in programma oggi 28 maggio alle ore 18 saranno visibili in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI)

I risultati di oggi

28/05

Semifinali 9° - 16° - ore 9

Lupi Santa Croce-Callipo Sport 3-2 (16-25, 25-22, 22-25, 25-20, 15-12)

Volley Meta-Pall. Vittorio Veneto 3-0 (25-16,25-21, 25-23)

Elisa Volley Pomigliano-Roomy Saturnia Lube 0-3 (21-25, 17-25, 17-25)

Marino Pallavolo-Colombo Genova 1-3 (25-23, 23-25, 17-25, 16-25)

Quarti di finale 1°-8° posto – ore 11

Cuneo Sport - Volley Treviso

Cucine Lube Civitanova-Diavoli Rosa MB

Gs Por. Robur Costa-Volley Milano

Matervolley Castellana-Pallavolo Padova

Il programma gare

28/05

Finale 15°-16° posto – ore 16

Elisa Volley-Marino Pallavolo

Finale 13°-14° posto – ore 16

Roomy Saturnia Lube Form – Colombo Genova

Finale 11°-12° posto – ore 16

Callipo Sport – Pall. Vittorio Veneto

Finale 9°-10 posto – ore 16

Lupi Santa Croce – Volley Meta

Semifinali 5°-8° posto – ore 18

Cuneo Sport 2018-Pallavolo Padova

Cucine Lube Civitanova- Gs Por. Robur Costa

Semifinali 1° - 4° posto ore 18

Volley Treviso - Matervolley Castellana

Diavoli Rosa MB – Volley Milano



Diretta streaming

Per l’edizione 2022 delle Finali Nazionali Giovanili CRAI, la Federazione Italiana Pallavolo trasmetterà in diretta sul proprio canale YouTube, le semifinali 1°-4° posto in programma sabato 28 maggio alle ore 18 e le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto in programma domenica 29 maggio rispettivamente alle ore 9 e ore 11 (QUI)