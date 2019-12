Fipav e CRAI ancora insieme fino al 2022

Si rinnova per altri 3 anni l’importante collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo e CRAI. L’accordo di sponsorizzazione va ben oltre il mettere il logo sulle maglie e sui materiali vari, infatti prevede un forte coinvolgimento del Gruppo Crai e della Fipav in diverse e molteplici attività, con l’obiettivo finale di essere ancora più vicini al territorio.

In qualità di co-sponsor di maglia, il logo CRAI sarà presente sulle maglie di tutte le nazionali azzurre comprese, grande novità della sponsorizzazione, quelle di sitting volley, uno sport nel quale i disabili e non disabili possono giocare insieme ad un livello tecnico molto alto e, come tale, rappresenta una buona opportunità per la cooperazione e integrazione. Il logo CRAI sarà inoltre visibile su tutti i materiali di comunicazione degli eventi (es. locandine, back drop, biglietti e pass) e all’interno dei palazzetti dove si disputeranno i match. Inoltre, CRAI è title sponsor delle Finali Nazionali Giovanili CRAI che si svolgeranno in sette località tra maggio e giugno 2020 e coinvolgeranno 28 squadre in ogni località, per un totale di 188 squadre in tutta Italia. Durante i match, Crai organizzerà attività rivolte ai giovani atleti tra cui la distribuzione di welcome kit contenenti una selezione di prodotti a marchio Crai e una t-shirt personalizzata con il logo Crai.

Per rendere i match finali ancora più coinvolgenti, CRAI organizzerà per il pubblico attività di intrattenimento con l’obiettivo di condividere i propri valori attraverso la mascotte, un Cuore Rosso che riprenderà il pay-off di CRAI “Nel cuore dell’Italia”.

“Per la Fipav è motivo di orgoglio che un gruppo importante e prestigioso come Crai abbia deciso di rinnovare la partnership con la federazione. – afferma Bruno Cattaneo, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo - Il nostro sport è unico e si distingue per i valori autentici e sani che ci accomunano con quelli di Crai, che ormai consideriamo parte della nostra famiglia”.

“La pallavolo rappresenta perfettamente i valori della nostra insegna, per questo siamo davvero orgogliosi di continuare a supportare questo sport sano e profondamente radicato nel territorio. - afferma Marco Bordoli, Amministratore Delegato del Gruppo Crai - Instaurare un forte legame con gli appassionati di pallavolo per noi significa formare idealmente una vera squadra che incarna i valori del Gruppo Crai. Nel 2019 – continua Bordoli – le nazionali di pallavolo hanno collezionato ben 17 medaglie tra oro, argento e bronzo. Risultati di cui siamo davvero orgogliosi e che dimostrano l’ottimo lavoro che il Presidente della FIPAV Bruno Cattaneo insieme ai due allenatori Chicco Blengini e Davide Mazzanti, nonché tutti gli altri allenatori, lo staff e gli atleti di tutte le squadre, mettono in campo ogni giorno”

Infine, si rinnova anche la sponsorizzazione del Club Italia, brillante iniziativa della Federazione e che rappresenta il serbatoio da cui sono usciti e usciranno i futuri campioni delle nostre nazionali. Infatti, grazie al lavoro di uno staff esperto e qualificato, i Club Italia hanno favorito la crescita e la maturazione di atleti e atlete tra i più celebri e titolati del panorama italiano e internazionale. Il progetto rappresenta l’anello di congiunzione per il passaggio degli atleti più meritevoli dall’attività giovanile al posizionamento ad alto livello per affermarsi come protagonisti nelle nazionali seniores.

CRAI Secom Spa - Realtà di spicco nel settore della Distribuzione moderna, CRAI è uno dei pochi marchi storici italiani tuttora attivi a livello nazionale. Presente con i suoi supermercati, superette e negozi alimentari in tutta Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, dalla Calabria al Veneto, l'insegna CRAI si distingue per la capillarità della sua penetrazione sul territorio (oltre 1.000 Comuni in totale) ponendosi come leader qualitativo del mercato di vicinato, in un'ottica di relazione quotidiana e di familiarità con la propria clientela. Un ulteriore punto di forza del Gruppo CRAI - che conta su una rete di oltre 3.200 punti vendita - è la sua innovativa formula distributiva multicanale, che copre due grandi filoni distinti: oltre al canale alimentare (65%), il 35% dei punti vendita sono specializzati nella distribuzione di prodotti drug/toiletries (igiene per la casa e la persona), facendo del Gruppo CRAI il secondo operatore del settore in Italia. Crai è attiva anche nel canale e-commerce attraverso Crai Spesa Online.

