FIPAV e Roma Capitale: il Club Italia Allargato partecipa al progetto “Patrimonio in Comune”

La Federazione Italiana Pallavolo e l’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale hanno attivato una nuova iniziativa culturale dedicata al “Club Italia Allargato”, il progetto di qualificazione nazionale del settore giovanile maschile in corso di svolgimento presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma anche per la stagione 2022-23.

Novità di questo secondo anno di attività sono le visite culturali che i ragazzi partecipanti al progetto sportivo terranno proprio in occasione del loro soggiorno a Roma.

Il programma educativo “Patrimonio In Comune dedicato ai ragazzi delle scuole vuole far conoscere ai più giovani lo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico di Roma, che include l’intero centro storico che è uno dei siti UNESCO più estesi al mondo.

Il primo appuntamento del tour è in programma giovedì 19 gennaio alle ore 15.30: parteciperanno le rappresentative regionali di Emilia Romagna e Piemonte, che sono in collegiale presso l’Acqua Acetosa fino a domenica 22 gennaio. Due sono gli itinerari che si alterneranno e che coinvolgeranno via via tutte le rappresentative: Itinerario Villa Borghese e Itinerario Grand Tour.

Nel primo, gli atleti del “Club Italia Allargato” inizieranno il percorso visitando Villa Borghese accompagnati da una guida specializzata messa a disposizione dall’Assessorato capitolino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda. La visita proseguirà con un tour guidato alla scoperta delle particolarità ambientali del parco urbano e le sue caratteristiche storico-architettoniche: il piazzale del Museo Borghese, i giardini segreti, il Parco dei Daini, la Valle dei Daini, l’area di piazza di Siena e terminerà al Giardino del Lago.

Nel secondo itinerario, invece, le rappresentative partiranno da Piazza del Popolo e passeggeranno nel centro di Roma passando accanto a storici edifici e importanti monumenti, dove vissero e operarono celebri artisti e letterati stranieri. Successivamente, gli atleti saranno accompagnati sempre dalle guide messe a disposizione dall’assessorato comunale nella visita al “ghetto degli Inglesi” e il tour si concluderà con una passeggiata per Trinità dei Monti. Le uscite didattiche, condotte in maniera interattiva sperimentando nuove modalità di comunicazione, permetteranno ai giovani atleti del Club Italia Allargato provenienti da tutte le regioni italiane di conoscere meglio il patrimonio culturale e paesaggistico di Roma.

Il Calendario completo:

19 gennaio 2023: Emilia Romagna-Piemonte

26 gennaio 2023: Campania-Puglia

10 febbraio 2023: Sicilia-Trentino

16 febbraio 2023: Marche-Umbria

2 marzo 2023: Abruzzo - Friuli Venezia Giulia

9 marzo 2023: Calabria-Liguria

23 marzo 2023: Sardegna-Val d’Aosta

30 marzo 2023: Alto Adige-Basilicata

20 aprile 2023: Molise