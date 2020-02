In FIPAV una riunione organizzativa sulle Finali Nazionali Giovanili CRAI

Si è tenuta questa mattina presso la sede federale una riunione organizzativa in vista delle Finali Nazionali Giovanili CRAI in programma a partire da maggio.

All’incontro hanno partecipato sei presidenti dei Comitati Regionali e alcuni dei Comitati Territoriali interessati. Con loro lo staff della Federazione che lavorerà per la realizzazione delle Finali e il vicepresidente Adriano Bilato accompagnato dal Consigliere Federale Gianfranco Salmaso.

Il calendario delle FNG CRAI 2020

Finale under 14 femminile: 19-24 maggio, Sicilia (Palermo)

Finale under 14 maschile: 19-24 maggio, Liguria (Alassio)

Finale under 16 femminile: 2-7 giugno, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Finale under 16 maschile: 2-7 giugno, Puglia (Taranto-Grottaglie)

Finale under 18 femminile: 9-14 giugno, Campania (Battipaglia)

Finale under 18 maschile: 9-14 giugno, Marche (Fano-Pesaro)