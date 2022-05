Firmati i contratti dei Campionati Europei in programma in Italia

Lubiana. Si è tenuto oggi pomeriggio prima dei due match delle CEV Super Finals un incontro istituzionale tra la CEV e la Federazione Italiana Pallavolo. La Confederazione Europea è stata rappresentata dal Presidente Aleksandar Boricic, dal vicepresidente senior Renato Arena e dal Direttore Generale Thorsten Endres. Per la FIPAV il presidente Giuseppe Manfredi, il segretario generale Stefano Bellotti accompagnati nell’occasione dal consigliere federale Eugenio Gollini.

L’incontro è stato organizzato per apporre le firme ai contratti dei Campionati Europei in programma in Italia quest’anno e la prossima stagione: come noto nel 2022 in Italia si disputeranno gli Europei Under 21 Femminili (Puglia) e quelli Under Maschili (Abruzzo); mentre il prossimo anno l’Italia sarà assoluta protagonista con il doppio impegno continentale femminile (fase preliminare e gare valevoli fino ai quarti di finale) e maschile con Bologna che sarà sede delle gare valevoli per l’assegnazione del titolo.

Reciproca la soddisfazione dei presidenti che hanno mostrato la volontà di continuare a collaborare attivamente per lo sviluppo della disciplina con il presidente Boricic che ha parlato dell’Italia quale partner affidabile e sempre pronto a dare il proprio contributo.