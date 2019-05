FNG Crai U13 maschile 3vs3: a Cavalese vittoria per la Torretta Volley Livorno

Ultimo atto della Finale Nazionale Giovanile Crai Under 13 maschile 3vs3 allo Stadio del Ghiaccio di Cavalese riadattato come una grande arena dedicata alla pallavolo 3 contro 3, teatro della vittoria della Torretta Volley di Livorno. Nella gara che valeva il titolo nazionale la formazione toscana ha superato per 2-1 (15-12, 9-15, 15-7) la Pallavolo Roomy Catania. Davanti alle centinaia di persone accorse per assistere a quest'atto finale, la squadra toscana ha avuto la meglio su quella siciliana dopo una gara equilibrata e molto combattuta.

Ha chiuso al terzo posto la Colombo Volley Genova, che nella finale per il terzo e quarto posto ha battuto per 2-0 (15-9, 15-13) la detentrice del titolo Volley Tonoli Nyfil Montichiari. ​

Risultati

Finale (1°-2° posto): Torretta Volley Livorno - Pallavolo Roomy Catania 2-1 (15-12, 9-15, 15-7)

Finale (3°-4° posto): Colombo Volley Genova - Volley Tonoli Nyfil Montichiari 2-0 (15-9, 15-13)

Classifica Finale

1. Torretta Volley Livorno (Toscana), 2. Roomy 78 Catania (Sicilia), 3. Asd Colombo Volley Genova (Liguria), 4. Tonoli Nyfil Montichiari (Lombardia), 5. Bper Modena Volley (Emilia Romagna), 6. Powervolley Milano 2.0 (Lombardia), 7. Pallavolo C9 Arco Riva (Trentino), 8. Asd Game Volley Falconara (Marche), 9. Scuola Volley Paola (Calabria), 10. KK Eur Volley Roma (Lazio), 11. Consar Romagna (Emilia Romagna), 12. Usd San Rocco Novara (Piemonte), 13. Sport Team Sudtirol (Alto Adige), 14. Invent Volley Team San Donà (Veneto), 15. Sieco Service Impavida Ortona (Abruzzo), 16. Volley Meta (Campania), 17. Revolution Asti (Piemonte), 18. M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina (Marche), 19. Lucania Volley Lagonegro (Basilicata), 20. Ischia Pallavolo (Campania), 21. Sir Safety Conad Perugna (Umbria), 22. Vbc Amis Chiavari (Liguria), 23. Libertas Pasian Martignacco (Friuli Venezia Giulia), 24. Bcc New Mater Castellana Grotte (Puglia), 25. Gada Group Volley Pescara 3 (Abruzzo), 26. Sarò Volley Olimpia Aosta (Valle d'Aosta), 27. Audax Quartucciu (Sardegna), 28. Asd Pallavolo Isernia (Molise)

