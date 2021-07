FNG CRAI U19 femminile: 3 giorni di grande pallavolo ad Agropoli

Prenderà il via venerdì 23 luglio ad Agropoli (SA) la Finale Nazionale Giovanile CRAI Under 19 femminile che si chiuderà domenica 25 luglio. L’evento, organizzato dal Comitato Regionale della Fipav Campania con la collaborazione del Comitato Territoriale della Fipav Salerno e il Volley Agropoli, e i patrocini di Regione Campania, Comune di Agropoli, Comune di Capaccio-Paestum, Comune di Torchiara e Unione dei Comuni dell’Alto Cilento, porterà nel cilento circa 300 delegati tra atlete, staff tecnici-dirigenziali, e accompagnatori.

La formula, come per le altre finali nazionali, prevedrà 12 formazioni partecipanti che si daranno battaglia per contendersi lo scudetto di categoria. Saranno tre gli impianti che ospiteranno le 24 gare in programma nel weekend: PalaDiConcilio, PalaGreen e PalaCilento. Il primo atto ufficiale dell’evento sarà la consueta riunione tecnica che si terrà domani alle ore 19 presso la Sala Consiliare del Comune di Agropoli. Il fischio d’inizio della fase a gironi è fissato per il 23 luglio alle ore 9, quando scenderanno in campo nei primi match Uyba Volley contro Fusion Team Volley e Imoco Volley contro Volley Friends Roma. I match si disputeranno, come da protocollo, a porte chiuse con ingresso ai palasport contingentato alle sole delegazioni ufficialmente accreditate.

Guido Pasciari (Presidente FIPAV Campania): “La lunga attesa è finita ad Agropoli stanno arrivando le migliori 12 squadre U19 femminili d’Italia. Da un punto di vista tecnico ospiteremo il meglio offerto dal panorama pallavolistico giovanile italiano con tante ragazze già viste in serie A e nelle nazionali giovanili. Dal punto di vista organizzativo, invece, stiamo completando un piccolo miracolo perché ospitare circa 300 delegati in Cilento nell’ultimo weekend di luglio, è un’impresa titanica alla luce dell’affluenza turistica che caratterizzerà tutta l’area in quei tre giorni."

Le squadre qualificate:

Teste di serie

Uyba Volley (Lombardia), Imoco Volley (Veneto), Volley Academy Sassuolo (Emilia Romagna) e Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio)

Vincitrici Fasi Interregionali

ASD Volley Friends Roma (Lazio), Club76 Fenera Chieri (Piemonte), Azzurra Volley S.Casciano (Toscana), Lemen Volley ASD (Lombardia), Fusion Team Volley (Veneto), Igor Volley (Piemonte), Arzano Volley (Campania), Volley Academy Wekondor (Sicilia)

I gironi:

Girone A: Uyba Volley – Volley Academy Wekondor - Fusion Team Volley

Girone B: Imoco Volley – Igor Volley – ASD Volley Friends Roma

Girone C: Volley Academy Sassuolo – Arzano Volley – Lemen Volley ASD

Girone D: Volleyrò Casal de Pazzi – Azzurra Volley S. Casciano - Club76 Fenera Chieri

Diretta Streaming: il match valido per il 1°-2° posto della Finale Under 19 femminile, in programma domenica 25 luglio alle ore 11.00 al PalaDiConcilio di Agropoli, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale finalivolleycrai.it