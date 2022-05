FNG Crai Under 19 maschile: ad Alba Adriatica definita la griglia dei quarti di finale

Si è conclusa oggi ad Alba Adriatica la fase finale a gironi che ha decretato la griglia dei quarti di finale delle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 19 maschili.

Nel Girone E Cuneo ha chiuso il proprio cammino al primo posto con 7 punti, posizione che assegna alla squadra piemontese come avversaria nei quarti di finale il Volley Treviso, giunto secondo nel girone F alle spalle della Cucine Lube Civitanova.

Nel girone G, invece, c’è stato grande spettacolo con la Gs Por. Robur Costa che ha avuto la meglio nell’ultimo match della pool contro un’ostica Pallavolo Padova e che incontrerà domani nei quarti Volley Milano, seconda nel girone H.

Dopo aver vinto ieri il primo match della pool H la Matervolley Castellana si è ripetuta anche oggi e ha vinto anche contro Tonno Callipo Calabria e Roomy Saturnia Lube Catania chiudendo così al primo posto con 9 punti.

Presente in questi giorni di gare delle finali nazionali giovanili CRAI under 19 maschili anche il DT del settore giovanile maschile Julio Velasco insieme ai tecnici federali Monica Cresta e Angiolino Frigoni.

I risultati

Girone E – fase a pool

Cuneo Sport 2018 – Lupi Santa Croce 2-3; Lupi Santa Croce-Diavoli Rosa MB 0-3; Elisa Volley Pomigliano-Cuneo Sport 2018 0-3; Lupi Santa Croce- Elisa Volley Pomigliano 3-0; Diavoli Rosa MB- Cuneo Sport 2018 1-3.

Classifica: Cuneo Sport 2018 7pt, Diavoli Rosa 6pt, Lupi Santa Croce 5 pt, Elisa Volley Pomigliano 0pt

Girone F – fase a pool

Volley Meta-Cucine Lube Civitanova 1-3; Marino Pallavolo-Volley Treviso 0-3; Cucine Lube Civitanova- Marino Pallavolo 3-0; Volley Treviso- Volley Meta 2-3; Cucine Lube Civitanova- Treviso 2-3; Marino Pallavolo- Volley Meta 2-3

Classifica: Cucine Lube Civitanova 7pt, Volley Treviso 6pt, Volley Meta 4pt, Marino Pallavolo 1pt

Girone G – fase a pool

Gs Por. Robur Costa- Colombo Genova 3-1; Pallavolo Padova-Pallmilano Vitt. Veneto 3-0; Colombo Genova- Pallavolo Padova 1-3; Pallmilano Vitt. Veneto- Gs Por. Robur Costa 0-3; Colombo Genova- Pallmilano Vitt. Veneto 0-3, Pallavolo Padova- Gs Por. Robur Costa 0-3

Classifica: Gs Por. Robur Costa 9 pt, Pallavolo Padova 6pt, Pallmilano Vitt. Veneto 3pt, Colombo Genova 0pt

Girone H – fase a pool

Roomy Saturnia Lube Form 4.0- Callipo Sport 1-3; Matervolley Castellana-Volley Milano 3-1; Callipo Sport- Matervolley Castellana 0-3; Volley Milano- Roomy Saturnia Lube Form 4.0 3-0; Callipo Sport- Volley Milano 0-3; Matervolley Castellana- Roomy Saturnia Lube Form 4.0 3-0.

Classifica: Matervolley Castellana 9pt, Volley Milano 6pt, Callipo Sport 3pt, Roomy Saturnia Lube 0pt.

Il programma di domani

28/05

Semifinali 9° - 16° - ore 9

Lupi Santa Croce-Callipo Sport

Volley Meta-Pall. Vittorio Veneto

Elisa Volley Pomigliano-Roomy Saturnia Lube

Marino Pallavolo-Colombo Genova

Quarti di finale 1°-8° posto – ore 11

Cuneo Sport - Volley Treviso

Cucine Lube Civitanova-Diavoli Rosa MB

Gs Por. Robur Costa-Volley Milano

Matervolley Castellana-Pallavolo Padova

Finali 9°-16° posto – ore 16

Semifinali 5°-8° posto – ore 18

Semifinali 1° - 4° posto ore 18

Diretta streaming

Per l’edizione 2022 delle Finali Nazionali Giovanili CRAI, la Federazione Italiana Pallavolo trasmetterà in diretta sul proprio canale YouTube, le semifinali 1°-4° posto in programma sabato 28 maggio alle ore 18 e le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto in programma domenica 29 maggio rispettivamente alle ore 9 e ore 11 (QUI)