FNG Crai Under 14 F: A Mondovì conclusa la 2° fase, domani i quarti di finale

Mondovì (CN). La conclusione della seconda fase ha eletto le migliori otto formazioni e la relativa griglia dei quarti di finale delle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 14 femminili che si stanno svolgendo a Mondovì, Vicoforte e Villanova.

Nel girone E del Pala Manera si sono qualificate: Fusion Volley e Visette Volley. La formazione veneta ha chiuso il proprio percorso al primo posto, posizione che assegna loro come avversaria nei quarti di finale le corregionali dell’ Us Torri, che hanno concluso al secondo posto nel girone F alle spalle di Busnago Volleyball Team.

Nel girone G, invece, giocato al Palazzetto dello Sport di Vicoforte hanno esultato Scuola di Pallavolo Anderlini e Trento Volley. La squadra emiliana grazie alla vittoria per 3-0 nell’ultima gara contro Palermo ha chiuso il proprio raggruppamento al primo posto con 8 punti e domani alle ore 10.30 nei quarti affronterà Volley Friends Roma, seconda nel girone H.

Ricco di emozioni alche il girone H con la Pro Patria Volley Milano che dopo aver vinto ieri il primo match della pool si è ripetuta oggi contro Pallavolo Scandicci e Chions Fiume Volley chiudendo così da imbattuta al primo posto. La squadra meneghina affronterà domani Trento Volley, seconda classificata nel girone G. Secondo posto, dunque, per Volley Frinds Roma che al termine di un match entusiasmante ha superato 3-1 Pallavolo Scandicci

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: Fusion Volley-Us Torri; Busnago Volleyball Team-Visette Volley, Scuola di Pallavolo Anderlini-Volley Friends Roma, Pro Patria Volley Milano- Trento Volley.

Alle partite che si stanno giocando nei quattro impianti a Mondovì e comuni limitrofi, presente anche il tecnico della Nazionale Under 16 femminile Pasquale D’Aniello insieme al suo vice Oscar Maghella.

I risultati

Girone E – fase a pool

Cutrosancassiano -Pallavolo-Pallavolo Collemarino 0-3; Visette Volley- Fusion Team Volley; Pallavolo Collemarino-Visette Volley 0-3; Fusion Team Volley -Cutrosancassiano 3-0; Pallavolo Collemarino-Fusion Team Volley 0-3; Visette Volley- Cutrosancassiano 3-0

Classifica: Fusion Team Volley 8pt, Visette Volley 7pt, Pallavolo Collemarino 3 pt, Cutrosancassiano 0pt.

Girone F – fase a pool

In Volley Piemonte-Arzano Volley 3-0; Us Torri-Busnago Volleyball Team 1-3 (16-25, 25-15, 18-25, 19-25); Arzano Volley-Us Torri 0-3; Busnago Volleyball Team-In Volley Piemonte 3-2; Arzano Volley-Busnago Volleyball Team 0-3; Us Torri-In Volley Piemonte 3-0

Classifica: Busnago Volleyball Team 8pt; Us Torri 6pt; In Volley Piemonte 4pt; Arzano Volley 0pt

Girone G – fase a pool

Tecnocasa V. Palermo-Sarroch Pol 3-0; Scuola di Pallavolo Anderlini-Trento Volley 3-2; Sarroch Pol- Scuola di Pallavolo Anderlini 0-3; Trento Volley- Tecnocasa V. Palermo 3-1; Sarroch Pol- Trento Volley 0-3; Scuola di Pallavolo Anderlini- Tecnocasa V. Palermo 3-0

Classifica: Scuola di Pallavolo Anderlini 8pt, Trento Volley 7pt, Tecnocasa Palermo 3pt; Sarroch Pol 0pt

Girone H – fase a pool

Pallavolo Scandicci-Chions Fiume Volley 3-0; Volley Friends Roma-Pro Patria Milano 1-3; Chions Fiume Volley- Volley Friends Roma 0-3; Pro Patria Milano- Pallavolo Scandicci 3-0; Chions Fiume Volley- Pro Patria Milano 0-3; Volley Friends-Pallavolo Scandicci 3-1

Classifica: Pro Patria Milano 9pt, Volley Friends Roma 6pt, Pallavolo Scandicci 3pt, Chions Fiume Volley 0pt.

Il programma di domani

11/6

Semifinali 9° - 16° - ore 9

Pallavolo Collemarino-Pallavolo Scandicci

In Volley Piemonte- Tecnocasa Palermo

Cutrosancassiano-Chions Fiume Volley

Arzano Volley- Sarroch Pol

Quarti di finale 1°-8° posto – ore 10.30

Fusion Team Volley-Us Torri

Busnago Volleyball Team- Visette Volley

Scuola di Pallavolo Anderlini-Volley Friends Roma

Pro Patria Volley Milano-Trento Volley

Finali 9°-16° posto – ore 15.30

Semifinali 5°-8° posto – ore 17

Semifinali 1° - 4° posto ore 17

Diretta streaming

Per l’edizione 2022 delle Finali Nazionali Giovanili CRAI, la Federazione Italiana Pallavolo trasmetterà in diretta sul proprio canale YouTube, le semifinali 1°-4° posto in programma sabato 11 giugno alle ore 17 e le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto in programma domenica 12 giugno rispettivamente alle ore 9 e ore 11 (QUI).