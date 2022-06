FNG Crai Under 14 F a Mondovì: definito il quadro delle semifinali

Mondovì (CN). Si sono conclusi questa mattina i quarti di finale giocati sui quattro impianti nel monregalese che ospitano le Finali Nazionali Giovanili Crai Under 14 femminili dal 7 giugno e che hanno decretato le squadre semifinaliste: Pro Patria Volley Milano, Fusion Team Volley,Volley Friends Roma, Busnago Volleyball Team

Nel quarto di finale giocato al PalaManera di Mondovì Fusion Team Volley, nel derby tutto veneto, ha battuto, al termine di un match che ha regalato grande spettacolo, l’Us Torri per 3-2 (22-25, 25-15, 20-25, 25-20, 15-12). Le giovanissime atlete guidata da coach Giovanni Galesso sfideranno Pro Patria Milano che ha vinto il proprio quarto di finale contro Trento Volley con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-19, 25-16).

Il Palazzetto dello Sport di Vicoforte, invece, è stato il teatro della bella sfida tra Volley Friends Roma e Scuola di Pallavolo Anderlini, vinta dalle romane con il punteggio di 3-1 (25-21, 25-22, 20-25, 26-24). La seconda semifinale, dunque, vedrà in campo al Pala Itis Volley Friends e il Busnago Volleyball Team cha ha chiuso la pratica qualificazione contro Visette Volley per 3-2 (25-16, 15-25, 25-19, 14-25, 17-15).

Oggi il programma della giornata prevede le semifinali 1°-4° poeto in contemporanea alle ore 17.30 (diretta streaming QUI) che mettono in palio un posto per la finale scudetto di domani (ore 11) e le semifinali 5-8 posto e finali per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto.

La gallery fotografica della mattina è disponibile QUI

I risultati

11/6

Semifinali 9° - 16°

Pallavolo Collemarino-Pallavolo Scandicci 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)

In Volley Piemonte- Tecnocasa Palermo 3-0 (25-14, 25-17, 25-10)

Cutrosancassiano-Chions Fiume Volley 0-3 (4-25, 8-25, 12-25)

Arzano Volley- Sarroch Pol 3-0 (27-25, 25-10, 25-17)

Quarti di finale 1°-8° posto

Fusion Team Volley-Us Torri 3-2 (22-25, 25-15, 20-25, 25-20, 15-12)

Busnago Volleyball Team- Visette Volley 3-2 (25-16, 15-25, 25-19, 14-25, 17-15)

Scuola di Pallavolo Anderlini-Volley Friends Roma 1-3 (21-25, 25-22, 25-20, 24-26)

Pro Patria Volley Milano-Trento Volley 3-0 (25-23, 25-19, 25-16)

Il programma gare

11/6

Finale 15°-16° posto – ore 15.30

Cutrosancassiano-Sarroch Pol

Finale 13°-14° posto – ore 15.30

Chions Fiume Volley-Arzano Volley

Finale 11°-12° posto – ore 15.30

Pallavolo Collemarino-Tecnocasa Palermo

Finale 9°-10 posto – ore 15.30

Pallavolo Scandicci-In Volley Piemonte

Semifinali 5°-8° posto – ore 17.30

US Torri-Trento Volley

Visette Volley-Scuola di Pallavolo

Semifinali 1° - 4° posto ore 17.30

Fusion Team Volley- Pro Patria Volley Milano

Busnago Volleyball Team -Volley Friends Roma