FNG Crai Under 14F a Mondovì: Pro Patria Milano e Busnago domani in campo per il titolo tricolore

Mondovì. Grande spettacolo quello vissuto anche oggi nel monregalese dove sono in corso di svolgimento le Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 14 femminili 2022. Nel pomeriggio Pro Patria Milano e Busnago Volleyball Team al termine di due splendide semifinali, hanno conquistato l’accesso alla finale per il titolo di categoria che si giocherà domani alle ore 11 al Pala Manera.

I quarti di finale si sono disputati invece questa mattina. Fusion Team Volley, nel derby tutto veneto, ha battuto, al termine di un match che ha regalato grande spettacolo, l’Us Torri per 3-2 (22-25, 25-15, 20-25, 25-20, 15-12). L’altro quarto che ha visto scontrarsi al Pala Palazzetto dello Sport di Vicoforte Volley Friends Roma e Scuola di Pallavolo Anderlini è stato vinto dalle capitoline 3-1 (25-21, 25-22, 20-25, 26-24). Al Pala Itis si è disputato il quarto tra Busnago Volleyball Team- Visette Volley: a vincere, dopo una lunga battaglia, è stata la formazione di coach Bruini per 3-2 (25-16, 15-25, 25-19, 14-25, 17-15). L’ultima semifinalista è, invece, uscita dal match che ha visto protagoniste Pro Patria Volley Milano e Volley Milano. La sfida sotto rete è stata vinta dalla squadra meneghina con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-19, 25-16).

Come da programma nel pomeriggio, invece, si sono giocate le due semifinali. Al Pala Manera la Bracco Pro Patria Volley Milano ha battuto Fusion Volley con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-19, 25-16) conquistando così la finale il titolo U14 femminile. Riva e compagne hanno chiudo la gara 3-0 al termine di una partita nella quale sono state brave a gestire qualche piccolo momento di difficoltà e hanno dimostrato una certa capacità nel sapere limitare l’offensiva della Fusion Team Volley che ha comunque giocato con orgoglio la sua gara.Nella seconda semifinale Busnago Volleyball Team ha superato 3-1 (23-25, 25-21, 25-17, 25-15) Volley Friends Roma. La squadra lombarda è partita male nel primo set, si è rifatta però nel secondo e terzo set. Al rientro in campo, Busnago ha subito staccato Volley Friends Roma e si è involata verso la vittoria.

Nel pomeriggio si sono giocate anche altre finali: quella per il 9° posto vinta da In Volley Piemonte (su Scandicci), quella per l’11° posto vinta da Palermo (su Pallavolo Collemarino), quella per il 13° conquistata da Chions Fiume Volley contro Arzano Volley e quella per il 15° piazzamento che ha visto le sarde del Sarroch Pol superare Cuore di Mamma Cutrosancassiano.

Ad osservare in questi giorni i migliori talenti Under 14 anche il tecnico della Nazionale Under 16 femminile Pasquale D’Aniello insieme al suo vice Oscar Maghella.

Domani il programma della giornata prevede la finale per il terzo e quarto posto tra Fusion Volley e Volley Friends Roma Team alle ore 9 al Pala Itis, mentre al Pala Manera di Mondovì alle ore 11 si giocherà la finale tutta lombarda che assegnerà il titolo di categoria (entrambe le gare in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

La gallery fotografica completa è disponibile QUI

Video interviste

Pasquale D'Aniello (Tecnico Nazionale U16 femminile) QUI

Luigi Brugnone (allenatore Pro Patria Milano) QUI

I risultati

Finale 15°-16° posto

Cutrosancassiano-Sarroch Pol 0-3 (16-25, 14-25, 20-25)

Finale 13°-14° posto

Chions Fiume Volley-Arzano Volley 3-0 (25-13, 25-16, 25-12)

Finale 11°-12° posto

Pallavolo Collemarino-Tecnocasa Palermo 2-3 (26-28, 25-22, 25-19, 14-25, 12-25)

Finale 9°-10 posto

Pallavolo Scandicci-In Volley Piemonte 0-3 (8-25, 18-25, 20-25)

Semifinali 5°-8° posto

US Torri-Trento Volley 2-3 (25-22, 21-25, 25-27, 25-18, 11-15)

Visette Volley-Scuola di Pallavolo 2-3 (25-21, 18-25, 25-20, 25-27, 6-15)

Semifinali 1° - 4° posto

Fusion Team Volley- Pro Patria Volley Milano 0-3 (15-25, 19-25, 22-25)

Busnago Volleyball Team -Volley Friends Roma 3-1 (23-25, 25-21, 25-17, 25-15)

Il programma

12/06

Finale 1°-2° posto: Pro Patria Volley Milano- Busnago Volleyball Team

Finale 3°-4° posto: Fusion Team Volley-Volley Friends Roma

Finale 5°-6° posto: Trento Volley-Scuola di Pallavolo Anderlini

Finale 7°-8° posto: Us Torri-Visette Volley

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale finalivolleycrai.it