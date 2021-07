FNG CRAI Under 15 femminili: da venerdì a Palermo il via alle gare

Venerdì 23 luglio, scatterà l’ora delle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 15 femminili. La città di Palermo è pronta ad accogliere le dodici migliori squadre d’Italia che giungeranno in Sicilia per conquistare il titolo tricolore di categoria.

Nel frattempo, ieri, presso la Sala “Borsellino” dell’Assessorato Regionale Turismo,Sport e Spettacolo del Comune di Palermo si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle finali nazionali che si svolgeranno nel weekend tra Palermo, Cinisi, Montelepre e Terrasini. Alla presentazione a fare gli onori di casa il presidente della FIPAV Sicilia Nino Di Giacomo insieme al consigliere federale Davide Anzalone, al presidente del Comitato Territoriale Fipav Palermo Eduardo Cammilleri, il presidente del CO locale Roberto Mornino; con loro Raoul Russo in rappresentanza dell’Assessorato Regionale allo Sport, il vice sindaco del Comune di Montelepre Totò Cristiano e l’Assessore allo Sport del Comune di Terrasini Vincenzo Cusumano.

"Siamo soddisfatti già da ora per l’eco mediatica che questo evento sta avendo nell’ambiente pallavolistico – ha dichiarato il Consigliere Federale Davide Anzalone – e siamo certi che la Sicilia ed il territorio di Palermo sapranno regalare un’indimenticabile esperienza alle giovanissime atlete che prenderanno parte alla manifestazione."

"La Sicilia è pronta ad accogliere una tra le manifestazioni più importanti a livello giovanile, non solo dal punto di vista sportivo ma anche per l’aspetto turistico e addetti ai lavori coinvolti – ha sottolineato il Presidente del CR FIPAV Sicilia Nino Di Giacomo -; abbiamo chiesto alla FIPAV di istituire un premio intitolato a Lilyana Pizzo, la “signora del volley siciliano” scomparsa a maggio dell’anno scorso ed ultima ad aver portato uno scudetto in Sicilia, da assegnare alla squadra che si aggiudicherà questo scudetto di categoria."

"Ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo nella persona del Presidente Giuseppe Manfredi e il CR Fipav Sicilia per aver assegnato l’organizzazione delle Finali Nazionali Giovanili CRAI al CT di Palermo. E’ una manifestazione che abbiamo atteso da più di un anno – conclude il Presidente del comitato territoriale Fipav Palermo Eduardo Cammilleri - sono sicuro che assisteremo ad una tre giorni di grande pallavolo giovanile e che sicuramente farà da traino per tutto il movimento."

Saranno tre gli impianti che ospiteranno le 24 partite in programma da venerdì 16 a domenica 18 luglio: Pala Oreto (Palermo), Palestra comunale (Cinisi) e Geodetico Comunale (Terrasini). Il via alle gare è fissato per venerdì mattina e l’evento culminerà domenica alle ore 11 con la finale scudetto che si disputerà al Pala Oreto di Palermo (diretta streaming sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo QUI).

Le squadre qualificate:

Teste di serie

Busnago Volleyball Team (Lombardia), San Donà Piave Volley (Veneto), Scuola Pallavolo Andrelini (Emilia Romagna) e Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio)

Vincitrici Fasi Interregionali

Pro Victoria Pallavolo (Lombardia), ASD V.Academy Wekondor CT (Sicilia), Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia), In Volley Piemonte (Piemonte), ASD Nuova Pallavolo Fondi (Lazio), Asd Visette Volley (Lombardia), ASD Duemila12 (Lazio), Teodora Settore Giovanile (Emilia Romagna)

I gironi:

Girone A: Busnago Volleyball Team – Teodora Settore Giovanili – In Volley Piemonte

Girone B: San Donà Piave Volley – Asd Nuova Pallavolo Fondi – V. Academy Wekondor CT

Girone C: Scuola Pallavolo Anderlini – ASD Duemila12 – Visette Volley

Girone D: Volleyrò Casal de Pazzi – Pro Victoria Pallavolo - Cuore di Mamma Cutrofiano

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale finalivolleycrai.it