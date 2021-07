FNG CRAI Under 15 maschili: ad Alassio vittoria per i Diavoli Rosa Brugherio

Si è conclusa ad Alassio, Albenga e Andora una tre giorni di grande pallavolo giovanile. A conquistare il titolo nella Finale Nazionale Giovanile CRAI Under 15 maschile sono stati i Diavoli Rosa. Per la società di Brugherio si tratta del secondo titolo nazionale in questa stagione dopo il trionfo di una settimana fa a Castellana Grotte nella finale Under 17. Nella finale per il 1°-2° posto, i ragazzi di coach Traviglia, hanno sconfitto 3-1 (25-23, 19-25, 25-20, 25-23) Treviso Volley al termine di una maratona durata oltre due ore di gioco. Sul gradino più basso del podio si è piazzata la Matervolley Castellana che ha battuto 3-1 (25-13, 20-25, 25-16, 25-18) Invicta Volleyball Grosseto.

Tornando alla finale scudetto tra i Diavoli Rosa e Treviso Volley nel primo set le due formazioni hanno giocato punto a punto per tutta la durata del parziale. L’equilibrio è stato spezzato solo nel finale, quando la formazione di Brugherio ha trovato il guizzo giusto pe chiudere il set dalla loro parte (25-23). Nel secondo set Treviso Volley è riuscita a rompere l’equilibrio ed ha avuto il merito di mantenersi lucida fino alla fine, riportando il match in parità (19-25). Avvio di terzo set contrassegnato da un buon approccio dei Diavoli Rosa di Brugherio che sono riusciti a mantenere un buon margine di vantaggio e hanno chiuso il set dalla loro parte (25-20). Brugherio vinto il terzo parziale ha combattuto anche nella quarta frazione e non ha mai perso la concentrazione riuscendo ad imporsi nel finale (25-23). A premiare le squadre finaliste sono stati: il consigliere federale referente per le finali e attività giovanile Gianfranco Salmaso, il presidente della FIPAV Liguria Anna Del Vigo, i presidenti del C.T. Liguria Levante e Liguria Centro, Franco Bocchia e Paolo Bassi, e il vicepresidente del C.T. Liguria Ponente, Daniele Gavi.

La finale 1°-2° posto è disponibile in streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Moreno Traviglia (Allenatore Diavoli Rosa Brugherio): “Sono felicissimo di quello che hanno mostrato in campo i ragazzi. Oggi qui ad Alassio l’atmosfera era bellissima, abbiamo assistito ad una finale con il pubblico e questo ci riempie di gioia. Auguro ad ognuno di questi ragazzi di raggiungere nei prossimi anni dei traguardi sportivi importanti."

Diego Martin (Allenatore Volley Treviso): “E’ stata una bellissima finale. Credo che i Diavoli Rosa hanno avuto qual pizzico in più di cattiveria e fame di vittoria. Voglio fare i complimenti a mister Traviglia per come ha messo in campo la squadra. Dal canto nostro, andiamo a casa consapevoli del nostro valore, spero che la sconfitta di oggi possa servici da lezione per fare un’ulteriore salto di qualità."

I risultati

Finale 1°-2° posto: Diavoli Rosa - Volley Treviso 3-1 (25-23, 19-25, 25-20, 25-23)

Finale 3°-4° posto: Matervolley - Invicta Volleyball Grosseto 3-1 (25-13, 20-15, 25-16, 25-18)

Finale 5°-6° posto: Aduna Volley – Trentino Volley 3-1 (26-24, 15-25, 25-11, 25-21)

Finale 7°-8° posto: Cucine Lube Civitanova- Sck Eur Volley 2-3 (23-25, 25-17, 25-23, 19-25, 14-16)

Finale 9°-10° posto: Roomy Saturnia Catania – Impavida Ortona 3-1 (20-28, 27-25, 17-25, 25-18)

Finale 11°-12° posto: Volley Parella – Volley Meta 2-3 (25-22, 19-25, 14-25, 25-12, 9-15)

Classifica Finale

1. Diavoli Rosa Brugherio 2. Volley Treviso 3. Matervolley 4. Invicta Volleyball Grosseto. 5. Aduna Volley 6. Trentino Volley 7. Sck Eur Volley 8. Cucine Lube Civitanova 9. Roomy Saturnia Catania 10. Impavida Ortona 11. Volley Meta 12 Volley Parella

Premi individuali

Top scorer delle finali: Gabriele Galliani (Matervolley)

MVP della finale scudetto: Hristo Hristov (Volley Treviso)

Il roster della formazione Campione d’Italia

Diavoli Rosa Brugherio: Lorenzo Brambilla, Tommaso Geido, Paolo Centenaro, Luca Matteo Totaro, Simone Prada, Nicolò Bassani, Christian Terrani, Lorenzo Lento, Gabriele Rossi, Francesco Tedeschi, Davide Santoro, Mattia Alvarez Samuele Bellanca, Marco Peracchi. All. Moreno Traviglia

Per tutte le informazioni è disponibile il sito ufficiale della manifestazione QUI