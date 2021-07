FNG CRAI Under 15 maschile: Volley Treviso e Diavoli Rosa domani in campo ad Alassio per il titolo tricolore

Volley Treviso e Diavoli Rosa di Brugherio sono le squadre finaliste della Finale Nazionale Giovanile CRAI Under 15 maschile. Ad Alassio, Albenga e Andora oggi sono andate in scena nella mattinata le gare della fase a gironi e nel pomeriggio le semifinali che hanno decretato le formazioni che domani si daranno battaglia per conquistare il titolo tricolore. Nella prima semifinale i Diavoli Rosa hanno battuto con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-18, 25-21) la compagine pugliese della Matervolley. La seconda semifinale è stata vinta dal Volley Treviso, la formazione veneta ha superato 3-0 (25-14, 25-20,26-28) Invicta Volleyball Grosseto.

Domani alle ore 8.45 è in programma la finale per il terzo e quarto posto tra Matervolley e Invicta Volleyball Grosseto, mentre alle ore 11 si giocherà la finale che assegnerà il titolo Under 15 maschile (diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV QUI). Sck Eur Volley Roma, Aduna Volley PD, Volley Parella TO, Impavida Ortona CH, Roomy Saturnia CT, Cucine Lube Civitanova MC, Trentino Volley e Volley Meta NA si daranno battaglia per completate la classifica dal quinto al dodicesimo posto.

Le fotogallery dei primi due giorni di gare sono disponibili QUI

Semifinali 1°- 4° posto

Diavoli Rosa – Matervolley 3-0 (25-16, 25-18, 25-11)

Invicta Volleyball Grosseto – Volley Treviso 0-3 (14-25, 20-25, 26-28)

Semifinali 5°- 8° posto

Cucine Lube Civitanova- Aduna Volley 1-3 (21-25, 19-25, 29-27, 20-25)

Sck Eur Volley Roma- Trentino Volley 2-3 (20-25, 20-25, 25-18, 25-22, 12-15)

Semifinali 9°-12° posto

Roomy Saturnia CT – Volley Parella 3-0 (26-24, 25-20, 25-20)

Impavida Ortona-Volley Meta NA 3-0 (25-18, 27-25, 25-20)

8/07

Finale 1°-2° posto: Diavoli Rosa- Volley Treviso

Finale 3°-4° posto: Matervolley-Invicta Volleyball Grosseto

Finale 5°-6° posto: Aduna Volley – Trentino Volley

Finale 7°-8° posto: Cucine Lube Civitanova – Sck Eur Volley

Finale 9°-10° posto: Roomy Saturnia – Impavida Ortona

Finale 11°-12° posto: Volley Parella – Volley Meta