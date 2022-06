FNG Crai Under 16 femminile, Roma: definita la griglia delle semifinali

Si sono svolti questa mattina a Roma, i quarti di finale delle Finali Nazionali Giovanili Under 16 femminili. Altra giornata di grande pallavolo giovanile quella vissuta tra i 4 impianti capitolini che hanno ospitato le gare decisive per la composizione delle semifinali in programma questo pomeriggio alle ore 18.30.

Al Pala Fonte la Volley Accademy Piacenza dopo aver perso il primo set contro la Visette Volley è riuscita a ribaltare le sorti dell’incontro chiudendo sul 3-1 (19-25, 25-21, 25-22, 25-23) finale; risultato che ha permesso alle piacentine di qualificarsi per la semifinale.

L’altro quarto di finale che ha visto scontrarsi al Pala Torrino In Volley Piemonte Fiorentini e Synergy Volley Venezia è stato vinto dalle piemontesi. Le ragazze di coach Trinchero hanno avuto la meglio con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-14, 25-22) sulle rivali venete, qualificandosi così alla gara valevole l’accesso in finale.

Il Pala Tellene invece è stato il teatro dello scontro tra le padrone di casa della Volleyrò Casal dè Pazzi e la Scuola di Pallavolo Anderlini. A brillare sono state le laziali che, in virtù del 3-1 (25-19, 22-25, 25-23, 25-21) inflitto alle avversarie, staccano anche loro il pass per la semifinale.

L’ultima semifinalista è uscita dal match che ha visto protagoniste al Pala ToLive Valentino Ricci Imoco S. Donà e Vero Volley Delicatesse. La battaglia sotto rete è stata vinta dall’Imoco che dopo un match molto intenso e combattuto è riuscita a superare 3-2 (18-25, 25-20, 22-25, 25-20, 15-11) Monza, andando così a completare la griglia delle semifinaliste che questo pomeriggio (ore 17) si scontreranno per aggiudicarsi un posto in finale.

Diretta streaming

Per l’edizione 2022 delle Finali Nazionali Giovanili CRAI, la Federazione Italiana Pallavolo trasmetterà in diretta sul proprio canale YouTube, le semifinali 1°-4° posto in programma sabato 4 giugno alle ore 18.30 e le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto in programma domenica 5 giugno rispettivamente alle ore 9 e ore 11 (QUI).

Tutte le altre partite di oggi verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di FIPAV Lazio. Questi i dettagli:

Finale 9-10° posto

ore 15.45 - Pala Fonte: Arzano Volley Pieralisi Jesi

Diretta: https://youtu.be/MuhxCCXKzSs

Finale 11-12° posto

ore 15.45 - Pala ToLive: Ariete PVP Prato - Chions Fiume Volley

Diretta: https://youtu.be/_M5ArpX0k10

Finale 13-14° posto

ore 15.45 - Pala Torrino: Cuore di Mamma Cutrofiano - Duemila12 de' Settesoli

Diretta: https://youtu.be/4ZA1v7nA1dU

Finale 15-16° posto

ore 15.45 - Pala Tellene: Gymland - Aurora Volley Siracusa

Diretta: https://youtu.be/Pu4tFsx1mqo

Semifinale 5-8° posto

ore 18.30 - Pala Torrino: Visette Volley - Scuola di Pall. Anderlini

Diretta: https://youtu.be/xJu-rFbgCHI

Semifinale 5-8° posto

ore 18.30 - Pala Tellene: Vero Volley Delicatesse - Synergy Venezia

Diretta: https://youtu.be/35o2900N2JE

Semifinale 1-4° posto

ore 18.30 - Pala Fonte: Volley Academy Piacenza - Volleyrò Casal de' Pazzi

Diretta: https://youtu.be/VIc9eWCvfXU

Semifinale 1-4° posto

ore 18.30 - Pala ToLive: Imoco Volley S. Donà - In Volley Piemonte

Diretta: https://www.youtube.com/watch?v=MvCbgr4IZwQ

I risultati e il calendario

