FNG Crai Under 16 femminile: In Volley Piemonte Fiorentini si aggiudica il titolo a Roma

Grande spettacolo quello vissuto questa mattina nella splendida cornice del Palazzo dello Sport (EUR) di Roma per l’atto conclusivo delle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 16 femminili. Una location degna di una grande finale che ha visto scontrarsi sul taraflex capitolino la romana Volleyrò Casal de Pazzi e la piemontese In Volley Piemonte Fiorentini. Le due compagini hanno giocato una grande pallavolo, regalando ai tanti tifosi presenti al Palazzo dello Sport e a tutti coloro che hanno seguito il match in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, momenti di grande pallavolo.

In Volley Piemonte Fiorentini inizia il match con il piede giusto trovando subito un buon vantaggio (16-12). Con il passare del tempo le piemontesi non hanno allentato la presa e con grande carattere hanno chiuso il set sul 25-19.

L’inizio della seconda frazione di gara è stato contraddistinto da un sostanziale equilibrio (9-9). In Volley Piemonte Fiorentini trova però un buon allungo (15-11). Verso la fine del set Volleyrò cerca di ritornare a contatto con le rivali, ma con determinazione Amelie Vighetto chiude sul 25-22.

Come successo nella giornata di ieri in semifinale contro Piacenza, Volleyrò rialza la testa nella terza frazione di gioco. Le ragazze di coach Matteo Pilieci infatti anche grazie a degli attacchi importanti di Aurora Del Freo, riescono a mettere sotto le rivali, riuscendo a chiudere sul 25-17.

Spettacolo nel 4° set. Volleyrò parte subito forte con capitan Esposito e Del Freo sugli scudi e si portano a + 5 sulle piemontesi (14-9). Le ragazze di coach Trinchero però con grande lucidità non si abbattono e riescono a riportarsi sotto, annullando anche un set point (24-23). L’opposto della nazionale Amelie Vighetto (MVP del torneo) suona la carica e In Volley Chieri si aggiudica il match 26-24 e il conseguente titolo nazionale. Per la compagine piemontese si tratta della 75 vittoria consecutiva.

Queste le parole del tecnico campione d’Italia 2021/22 Federico Trinchero: “E’ tutto incredibile. Siamo venuti qua a Roma sapendo che il girone era veramente complicatissimo e alla fine le abbiamo battute tutte. Non sto piangendo ancora, non mi sto ancora rendendo conto di quanto fatto da queste strepitose atlete. Il segreto di questa grande vittoria viene da loro; sono ragazze che non mollano mai, anche se stanno sotto o mentre stanno battagliando punto a punto. Una grande caratteristica delle campionesse d’Italia”.

Queste le parole del tecnico di Volleyrò Casal dè Pazzi Matteo Pilieci: "Nei primi due set dovevamo sistemare delle cose che non andavano, poi l'abbiamo fatto ma è stato troppo tardi. Abbiamo continuato a commettere errori, ma sono episodi e siamo felici di essercela giocata in questa bellissima finale. Durante l'anno abbiamo perso solo una partita, questa. Sono stra-soddisfatto. L'In Volley è un'ottima squadra".

Tante le autorità presenti alla Cerimonia di Premiazione: Luciano Cecchi, vice presidente FIPAV, Bruno Astorre, Senatore della Repubblica, Alessandro Onorato Assessore Sport e Grandi Eventi di Roma capitale, Diego Nepi Molineris, Direttore Generale Sport e Salute, Andrea Burlandi, Presidente Comitato Regionale FIPAV Lazio e Claudio Martinelli, Presidente Comitato Territoriale FIPAV Roma.

Diretta streaming

La finale 1°-2° posto e 3°-4° è disponibile in streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Premi individuali

Miglior palleggiatore: Safa Allaoui (Volleyrò Casal dè Pazzi)

Miglior libero: Sofia Gazzola (Volley Academy Piacenza)

Miglior centrale: Laura Franceschini (Volleyrò Casal dè Pazzi)

Miglior attaccante: Merit Adigwe (Valentino Ricci Imoco S. Donà)

MVP: Amelie Vighetto (In Volley Piemonte Fiorentini)

Le Gallery

04/06: QUI

05/06: QUI

Il roster di In Volley Piemonte Fiorentini, Campione d’Italia 2021/22: Matilde Bonitempo, Felicia Buffone, Martina Cantoni, Martina Cerrato, Beatrice Della Valle, Carlotta Lodigiani, Maria Mangalagiu, Kemily Martorana, Gemma Molino, Cecilia Monmtaldi, Sonia Prekducaj, Asia Saggese, Carlotta Signori, Amelie Vighetto. All. Michele Trinchero.

I risultati - 05/06

Finale 7-8° posto

Ore 9, Pala Torrino – Visette Volley -Sinergy Volley Venezia 3-1 (27-25, 25-11, 12-25, 25-14)

Finale 5-6° posto

Pala ToLive – Scuola di Pallavolo Anderlini – Vero Volley Delicatesse 0-3 (20-25, 11-25, 21-25)

Finale 3-4° posto

Pala Fonte – Volley Academy Piacenza – Valetino Ricci Imoco S. Donà 0-3 (22-25, 18-25, 17-25)

Finale 1-2° posto

Ore 11, Palazzo dello Sport di Roma (EUR) – Volleyrò Casal dè Pazzi – In Volley Piemonte Fiorentini 1-3 (19-25, 22-25, 25-17, 24-26)

Classifica finale

1. In Volley Piemonte Fiorentini; 2. Volleyrò Casal dè Pazzi; 3. Valentino Ricci Imoco Volley S. Donà; 4. Volley Academy Piacenza; 5. Vero Volley Delicatesse; 6. Scuola di Pallavolo Anderlini; 7. Visette Volley; 8. Synergy Venezia; 9. Arzano Volley; 10. Pieralisi Volley Jesi; 11. Ariete PVP Prato; 12. Chions Fiume Volley; 13. Duemila12 de’ Settesoli; 14. Cuore di Mamma Cutrofiano; 15. Aurora Volley Siracusa; 16. Gymland; 17. Dannunziana Dueci, Serteco Volley School Genova, Club76 PlayAsti, San Michele Firenze; 21. Volley Neugries, School Volley Perugia, Dolcos Volley Busnago, Energytime Nuova Pall. Campobasso; 25. Scuola Volley V. Avolio, Cogne Aosta Volley, Innova Volley Tione-Brenta, Gi Elle Volley Policoro

Albo d’oro Under 16/17 femminile

1998/99 - Omnitel Modena (Under 16)

1999/00 - San Paolo Ostiense Roma (Under 16)

2000/01 - Green Volley Vercelli

2001/02 - Green Volley Vercelli

2002/03 - Casal de Pazzi Zavota Roma

2003/04 - Zambon San Donà

2004/05 - Pro Patria Milano

2005/06 - In Volley Cambiamo (Under 16)

2006/07 - F. Anderlini Modena (Under 16)

2007/08 - Foppapedretti Bergamo (Under 16)

2008/09 - Amatori Atl. Orago VA (Under 16)

2009/10 - Amatori Atl. Orago VA (Under 16)

2010/11 - Amatori Atl. Orago VA (Under 16)

2011/12 - Bruno Premi Bassano VI (Under 16)

2012/13 - Amatori Atl. Orago VA (Under 16)

2013/14 - Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma (Under 16)

2014/15 - Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma (Under 16)

2015/16 - Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma (Under 16)

2016/17 - Orago Visette Vbest VA (Under 16)

2017/18 - Volleyrò Casal de’ Pazzi Roma (Under 16)

2018/19 - Lemen Volley Bergamo (Under 16)

2019/20 - finali non disputate

2020/21 - Volleyrò Casal dè Pazzi (Under 17)

2021/22 - In Volley Piemonte Fiorentini

