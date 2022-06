FNG Crai Under 17 maschile: a Monza definita la griglia dei quarti di finale

Monza. Si è conclusa oggi la seconda fese che ha decretato la griglia dei quarti di finale delle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 17 maschili in corso di svolgimento nei cinque impianti in Brianza.

Nel girone E i Diavoli Rosa MB hanno chiuso il proprio cammino al primo posto con 9 punti, posizione che assegna alla formazione campione in carica come avversaria nei quarti di finale Pallavolo Padova, giunta seconda nel girone F alle spalle del Volley Meta.

Nel girone G, invece, la Itas Trentino grazie alla vittoria per 3-0 nell’ultimo match contro Cosenza ha chiuso la pool al primo posto con 7 punti e domani alle ore 10.30 nei quarti di finale incontrerà la Matervolley Castellana, seconda nel girone H.

Dopo aver vinto ieri il primo match del girone H la Vero Volley Monza si èripetuta oggi e ha vinto nettamente contro Modena Volley e Colombo Genova chiudendo così da imbattuta al primo posto. I padoni di casa incotreranno nei quarti di finale Fenice Roma Pallavolo, seconda nel girone G.

La gallery QUI

I risultati

Girone E – fase a pool

Invicta Volley Ball- Parella Torino 2-3; Diavoli Rosa-Volley Treviso 3-0; Parella Torino-Diavoli Rosa-0-3; Volley Treviso- Invicta Volley Ball 3-0; Parella Torino-Volley Treviso 0-3, Diavoli Rosa- Invicta Volley Ball 3-1

Classifica: Diavoli Rosa 9pt, Volley Treviso 6pt, Parella Torino 2pt, Invicta Volley Ball 1pt

Girone F – fase a pool

Volley Meta-Cucine Lube Civitanova 3-1; Pallavolo Padova- NVG Joyvolley 3-1; Cucine Lube Civitanova- Pallavolo Padova 1-3; NVG Joyvolley- Volley Meta 0-3; Cucine Lube Civitanova- NVG Joyvolley 0-3; Pallavolo Padova- Volley Meta 1-3

Classifica: Volley Meta 9pt, Pallavolo Padova 6pt, Cucine Lube Civitanova 3pt, NVG Joyvolley 0pt.

Girone G – fase a pool

Roomy Saturnia Lube Form- Area Brutia Volley 3-0, Fenice Roma Pallavolo-Itas Trentino 0-3; Area Brutia Volley- Fenice Roma Pallavolo 0-3; Itas Trentino- Roomy Saturnia Lube Form 2-3; Area Brutia Volley- Itas Trentino 0-3, Fenice Roma Pallavolo- Roomy Saturnia Lube Form 3-1

Classifica: NVG Joyvolley 7pt, Fenice Roma Pallavolo 6pt, Roomy Saturnia Lube Form 5pt, Area Brutia Volley 0pt

Girone H – fase a pool

Modena Volley Punto Zero-Colombo Genova 0-3; Matervolley Castellana-Vero Volley 1-3; Colombo Genova- Matervolley Castellana 1-3; Vero Volley - Modena Volley Punto Zero 3-0; Matervolley Castellana-Modena Volley Punto Zero 3-1

Classifica: Vero Volley 9pt, Matervolley Castellana 6pt, Colombo Genova 3pt, Modena Volley Punto Zero 0pt

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della manifestazione QUI

Il programma di domani

4/6

Semifinali 9° - 16° - ore 9

Parella Torino-Colombo Genova

Cucine Lube Civitanova-Roomy Saturnia Lube

Invicta Volleyball- Modena Punta allo Zero

NVG Joyvolley- Area Brutia Volley

Quarti di finale 1°-8° posto – ore 10.30

Diavoli Rosa-Pallavolo Padova

Volley Meta-Volley Treviso

Itas Trentino-Matervolley Castellana

Vero Volley-Fenice Roma Pallavolo

Finali 9°-16° posto – ore 15.30

Semifinali 5°-8° posto – ore 17

Semifinali 1° - 4° posto ore 17

Diretta streaming

Per l’edizione 2022 delle Finali Nazionali Giovanili CRAI, la Federazione Italiana Pallavolo trasmetterà in diretta sul proprio canale YouTube, le semifinali 1°-4° posto in programma sabato 4 giugno alle ore 17 e le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto in programma domenica 5 giugno rispettivamente alle ore 9 e ore 11 (QUI).