FNG Crai Under 17 maschile: a Monza Diavoli Rosa e Volley Treviso si contenderanno il titolo tricolore

Monza. Diavoli Rosa e Volley Treviso sono le formazioni finaliste della Finale Nazionale Giovanile CRAI Under 17 maschile che si disputerà domani alle ore 11 all’Arena di Monza. Nei quattro impianti della Brianza, sono andati in scena prima i quarti di finale e poi le semifinali che hanno decretato le migliori quattro formazioni d’Italia che si contenderanno il titolo tricolore di categoria.

In mattinata, dunque, si sono giocati i quarti di finale e ad approdare in semifinale sono stati i Diavoli Rosa MB. La formazione lombarda ha superato Pallavolo Padova con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-21, 25-19). Nell’altro quarto di finale Itas Trentino ha chiuso la pratica contro i pugliesi della Matervolley Castellana per 3-0 (25-18, 25-18, 25-19).

Al Palasport Concorezzo si è disputato il quarto di finale tra Volley Meta-Volley Treviso: a vincere è stata la formazione veneta con il punteggio di 3-1 (25-19, 20-25, 25-23, 26-24). Nell’ultimo quarto è stata la formazione di casa del Vero Volley a centrare la semifinale dopo aver superato la compagine romana della Fenice Pallavolo 3-1 (22-25, 25-22, 25-13, 25-22).

Come da programma nel pomeriggio, invece, sono andate in scena le due semifinali. All’Arena, al termine di una lunga battaglia, i Diavoli Rosa hanno superato nel derby tutto lombardo Vero Volley Monza con il punteggio di 3-1 (25-27, 25-20, 25-15, 26-24) conquistando così la finale per il titolo Under 17 maschile. Dopo una prima frazione molto combattuta e portata a casa al tie-break dalla Vero Volley Monza, i Diavoli Rosa hanno preso in mano il pallino del gioco, conducendo la gara dal secondo set in avanti. A livello individuale, molto bene Tommaso Barotto, top scorer con 27 punti all’attivo.

Nell’altra semifinale, invece, Volley Treviso ha superato 3-2 la Itas Trentino. Dopo aver perso i primi due set, i veneti sono riusciti a ribaltare la situazione vincendo il terzo e quarto parziale. Le squadre sono arrivate, quindi, a giocarsi il tie-break vinto da Treviso (15-10).

Presenti in questi giorni di gare delle finali nazionali giovanili CRAI under 17 maschili il DT del settore giovanile maschile Julio Velasco e i tecnici federali Angiolino Frigoni, Francesco Piccioni, Maurizio Menarini, Andrea Piacentini.

Domani il programma della giornata prevede la finale per il terzo e quarto posto tra Itas Trentino e X alle ore 9 al Palasport di Concorezzo, mentre all’Arena di Monza alle ore 11 si giocherà la finale che assegnerà il titolo tricolore (entrambe le gare in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI)

La gallery fotografica completa è disponibile QUI

Video interviste

Tommaso Barotto (Diavoli Rosa) QUI

I risultati

04/06

Finale 15°-16° posto

Modena Volley Punto Zero- Area Brutia Volley 3-1 (23-25, 25-14, 27-25, 25-21)

Finale 13°-14° posto

Invicta Volleyball- NVG Joyvolley 0-3 (19-25, 22-25, 27-29)

Finale 11°-12° posto

Parella Torino- Roomy Saturnia Lube 3-0 (25-20, 25-22, 25-12)

Finale 9°-10 posto

Colombo Genova-Cucine Lube Civitanova 1-3 (17-25, 25-23, 20-25, 19-25)

Semifinali 5°-8° posto

Pallavolo Padova-Fenice Pallavolo Roma 1-3 (25-20, 21-25, 23-25, 28-30)

Volley Meta-Matervolley Castellana 3-1 (25-18, 25-14, 22-25, 25-20)

Semifinali 1° - 4° posto

Diavoli Rosa- Vero Volley

Volley Treviso- Itas Trentino 3-2 (17-25, 17-25, 25-17, 25-21, 15-10)



5/06

Finale 1°-2° posto: Diavoli Rosa-Volley Treviso

Finale 3°-4° posto: Vero Volley-Itas Trentino

Finale 5°-6° posto: Fenice Pallavolo Roma- Fenice Pallavolo Roma

Finale 7°-8° posto: Pallavolo Padova- Matervolley Castellana

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale finalivolleycrai.it