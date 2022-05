FNG Crai Under 18 femminile: la finale sarà Imoco Volley – Volleyrò Casal de Pazzi

Come lo scorso anno saranno Imoco Volley e Volleyrò Casal de’ Pazzi a contendersi il titolo alle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 18 femminili in corso di svolgimento a Verona. Questa mattina dalle ore 9 le squadre si sono date battaglia sia per le semifinali dal nono al dodicesimo posto, che per i quarti di finale dal primo all'ottavo posto. I quarti di finale hanno visto il successo nella prima gara, a Palazzolo di Sona, di Fusion Team Volley con il punteggio di 3-0 contro le lombarde di Pro Victoria Pallavolo. Nel secondo match in programma a Ponti sul Mincio la vittoria è andata alle piemontesi di Agil Volley che si sono sbarazzate in quattro set delle friulane di Chions Fiume Volley.

Nella palestra di Peschiera del Garda si è svolto il terzo quarto di finale che ha visto imporsi le venete di Imoco Volley in tre set sulle ragazze di Valdarno Volley. L'ultimo quarto di finale giocato nella palestra di Cavaion Veronese ha visto la vittoria per 3- 0 di VolleyRò Casal de Pazzi contro InVolley Piemonte Fiorentini. Gli accoppiamenti delle semifinali 1°-4° posto hanno messo di fronte nelle due gare delle 17:30, all' AGSM forum di Verona, Fusion Team Volley contro VolleyRò Casal de Pazzi mentre al Palasport di Cavaion Veronese, Agil Volley contro Imoco Volley.

Nel pomeriggio sono andate in scena le semifinali e la prima finalista è stata l’Imoco Volley che in una partita molto combattuta nel palazzetto di Cavaion Veronese è riuscita ad avere la meglio sull' Agil Volley con il punteggio di 3 a 0. Il primo ed il secondo set sono stati un'autentica battaglia che hanno visto le due squadre affrontarsi a viso aperto con continui capovolgimenti di fronte, ma alla fine sono state le ragazze venete ad agguantare la vittoria finale dilagando nel terzo e decisivo parziale.

Nella seconda finale ad aver la meglio è stata Volleyrò Casal dè Pazzi che in una partita combattutissima all' AGSM forum ha sconfitto Fusion Team Volley scongiurando così una finale tutta veneta. Tutti e 3 i set sono stati combattuti ma verso la fine dei parziali le laziali hanno trovato sempre lo sprint finale per mettere la testa avanti.

Domani alle ore 11 all'Agsm Forum di Verona andrà in scena, dunque, la finale 1°-2° posto che assegnerà il trofeo di campione under 18 femminile tra Imoco Volley e Volleyró Casal de Pazzi. Nella finale per il terzo gradino del podio, in programma alle ore 9, si sfideranno Fusion Team Volley - Agil Volley. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo QUI.

La gallery completa QUI

I risultati

28/05

Semifinali 9° - 16°

Normac Volley Plan-Olimpia Teodora 0-3 (15-25, 23-25, 16-25)

Chorus Volley Bergamo-Scuola di Pallavolo Anderlini 1-3 (26-24, 22-25, 18-25, 19-25)

Pallavolo Senigallia-US Garibaldi 3-0 (25-17, 25-15, 25-19)

Accademia Volley Sicilia-Arzano Volley 2-3 (22-25, 19-25, 25-22, 11-15)

Quarti di finale 1°-8° posto

Pro Vitoria Pallavolo-Fusion Team Volley 0-3 (23-25, 24-26, 18-25)

Chions Fiume Volley-Agil Volley 1-3 (20-25, 17-25, 25-22, 23-25)

Imoco Volley-Valdarno Volley 3-0 (25-16, 25-14, 25-18)

In Volley Piemonte-Volleyrò Casal de Pazzi 0-3 (19-25, 16-25, 18-25)

Finale 15°-16° posto

US Garibaldi-Accademia Volley Sicilia 3-2 (16-25, 25-9, 28-30, 25-22, 15-13)

Finale 13°-14° posto

Pallavolo Senigallia-Arzano Volley 3-1 (16-25, 25-18, 25-23, 25-21)

Finale 11°-12° posto

Normac Volley – Chorus Volley Bergamo 0-3 (20-25, 15-25, 22-25)

Finali 9°-10° posto

Olimpia Teodora-Scuola di Pallavolo Anderlini 3-2 (14-25, 15-25, 25-22, 25-18, 15-10)

Semifinali 5°-8° posto

Pro Victoria-In Volley Piemonte 3-1 (24-26, 25-15, 25-22, 25-10)

Chions Fiume Volley – Valdarno Volley 3-1(25-20, 24-26, 25-11, 25-20)

Semifinali 1° - 4° posto

Fusion Team Volley-Volleyrò Casal de Pazzi 0-3 (22-25, 21-25, 18-25)

Agil Volley-Imoco Volley 0-3 (24-26, 24-26, 19-25)

29/05

Finale 1°-2° posto: Imoco Volley - Volleyrò Casal de Pazzi

Finale 3°-4° posto: Fusion Team Volley - Agil Volley

Finale 5°-6° posto: Pro Victoria - Chions Fiume Volley

Finale 7°-8° posto: In Volley Piemonte Valdarno Volley

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale finalivolleycrai.it