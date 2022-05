FNG Crai Under 18 femminile: le squadre qualificate ai quarti di finale

Con la conclusione della fase finale a gironi è stata definita la griglia dei quarti di finale delle finali giovanili Crai Under 18 femminili corso di svolgimento a Verona. Nel girone E avanzano Pro Victoria Pallavolo ed US Pallavolo Senigallia. Nel girone F, si qualificano Chions Fiume Volley e Fusion Team Volley. Nel girone G, invece, vanno alla prossima fase Imoco Volley e VolleyRó Casal de Pazzi. Nel girone H infine si qualificano In Volley Piemonte Fiorentini e Valdarno Volley.

A Palazzolo di Sona si sfideranno, quindi, nei quarti finale Pro Victoria Pallavolo contro Fusion Team Volley, mentre a Ponti sul Mincio si affronteranno Chions Fiume Volley contro Agil Volley. Nella palestra di Peschiera D/G si affronteranno Imoco Volley e Volley Valdarno, mentre a Cavaion, si sfideranno In Volley Piemonte contro VolleyRó Casal de Pazzi.

Presente in questi giorni di gare delle finali nazionali giovanili CRAI under 19 maschili anche il DT del settore giovanile femminile Marco Mencarelli; con lui il tecnico della Nazionale Under 17 Michele Fanni e il secondo allenatore della Nazionale Under 19 Gaetano Gagliardi.

La gallery completa QUI

I risultati

Girone E – fase a pool

Normac Volley Plan-US Pallavolo Senigallia 3-0; Pro Victoria Pallavolo Srl-Agil Volley SSD 3-1; US Pallavolo Senigallia-Pro Victoria Pallavolo 0-3; Agil Volley SSD-Normac Volley Plan 3-2; US Pallavolo Senigallia-Agil Volley SSD 0-3; Pro Victoria Pallavolo-Normac Volley Plan 3-1

Classifica: Pro Victoria Pallavolo 9pt, Agil Volley 5pt, Normac Volley Plan 4pt, Pallavolo Senigallia 0pt

Girone F – fase a pool

Accademia Volley Sicilia-Chorus Volley Bergamo 3-1; Chions Fiume Volley-Fusion Team 3-1; Chorus Volley Bergamo-Accademia Volley Sicilia 3-0; Chions Fiume Volley-Chorus Volley Bergamo 3-2; Fusion Team Volley-Accademia Volley Sicilia 3-1

Classifica: Chions Fiume Volley 8pt, Fusion Team Volley 6pt , Chorus Volley Bergamo 4pt, Accademia Volley Sicilia 0pt

Girone G – fase a pool

VolleyRò Casal de Pazzi-Arzano Volley 3-0; Pallavolo Anderlini-Imoco Volley 1-3; Arzano Volley-Pallavolo Anderlini 1-3;Imoco Volley-VolleyRò Casal de Pazzi 2-3; Arzano Volley-Imoco Volley 0-3; Pallavolo Anderlini-VolleyRò Casal de Pazzi 3-2

Classifica: Imoco Volley 7pt ; VolleyRò Casal de Pazzi 6pt; Pallavolo Anderlini 5pt - Arzano Volley 0pt

Girone H – fase a pool

In Volley Piemonte Fiorentini-US Garibaldi 3-0; Valdarno Volley-Olimpia Teodora 3-0; US Garibaldi-Valdarno Volley 0-3; Olimpia Teodora-In Volley Piemonte Fiorentini 3-2; US Garibaldi-Olimpia Teodora 0-3; Valdarno Volley-In Volley Piemonte Fiorentini 1-3

Classifica: In Volley Piemonte Fiorentini 7pt, Valdarno Volley 6pt - Olimpia Teodora 5pt - US Garibaldi 0pt

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della manifestazione QUI

Il programma di domani

28/05

Semifinali 9° - 16° - ore 9

Normac Volley Plan-Olimpia Teodora

Chorus Volley Bergamo-Scuola di Pallavolo Anderlini

Pallavolo Senigallia-US Garibaldi

Accademia Volley Sicilia-Arzano Volley



Quarti di finale 1°-8° posto – ore 10.30

Pro Vitoria Pallavolo-Fusion Team Volley

Chions Fiume Volley-Agil Volley

Imoco Volley-Valdarno Volley

In Volley Piemonte-Volleyrò Casal de Pazzi



Finali 9°-16° posto – ore 15-30

Semifinali 5°-8° posto – ore 17

Semifinali 1° - 4° posto ore 17

Diretta streaming

Per l’edizione 2022 delle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 18 femminili, la Federazione Italiana Pallavolo trasmetterà in diretta sul proprio canale YouTube, le semifinali 1°-4° posto in programma sabato 28 maggio alle ore 17 e le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto in programma domenica 29 maggio rispettivamente alle ore 9 e ore 11 (QUI)