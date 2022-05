FNG CRAI Under 19 maschile: Matervolley Castellana e Diavoli Rosa domani in campo per il tricolore

Matervolley Castellana e Diavoli Rosa MB sono le squadre finaliste della Finale Nazionale Giovanili CRAI Under 19 maschile. Nei quattro impianti di gara, ad Alba Adriatica, oggi sono andati in scena i quarti di finale e le successive semifinali che hanno decretato le formazioni che domani si contenderanno lo scudetto di categoria.

Questa mattina si sono disputati i quarti di finale e ad approdare in semifinale è stata la Matervolley Castellana. I pugliesi hanno superato al termine di una vera e propria battaglia i veneti della Pallavolo Padova 3-1 (25-21, 32-30, 20-25, 25-18). Nell’altro quarto di finale Treviso Volley ha chiuso la pratica contro l’instancabile Cuneo Sport 2018 per 3-2 (25-22, 20-25, 25-22, 22-25, 17-15). Al PalaSport di Tortoreto si è giocato il quarto di finale tra Diavoli Rosa MB e Cucine Lube Civitanova: a prevalere è stata la squadra lombarda con il punteggio di 3-1 (19-25, 25-14, 25-17, 25-15). Al termine dell’ultimo quarto di finale, Volley Milano è approdata in semifinale dove i ragazzi di mister Marchetti hanno superato 3-0 (25-20, 25-20, 21-25) la Gs Por. Robur Costa.

Nel pomeriggio sono andate in scena, invece, le due semifinali. Nella prima sfida del derby tutto lombardo, i Diavoli Rosa MB hanno superato al termine di una vera e propria battaglia, con il punteggio di 3-2 (14-24, 25-15, 29-31, 25-18, 15-9) Volley Milano.

Nell’altra semifinale giocata al Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica, che domani sarà anche la sede della finale scudetto, la Matervolley Castellana ha superato con un netto 3-0 (25-22, 25-23, 18-25) il Volley Treviso.

Il capitano della Matervolley Alessandro Fanizza: “Voglio fare innanzitutto i complimenti al Volley Treviso perché ci ha messo in grossa difficolta. Noi siamo scesi in campo con la grinta giusta e determinazione di voler andare in finale. Il percorso fatto fin qui è stato fantastico, abbiamo lavorato duro per essere alle finali nazionali e il merito è di tutti i ragazzi, del mister e tutto lo staff. Domani daremo il massimo come abbiamo fatto in ognuna delle partite che abbiamo giocato in questo torneo”.

Presenti in questi giorni di gare delle finali nazionali giovanili CRAI under 19 maschili il DT del settore giovanile maschile Julio Velasco, l’allenatore della Nazionale Under 20 maschile Marco Battocchio, il tecnico della Nazionale Under 16 maschile Monica Cresta e il tecnico federale Angiolino Frigoni.

Domani il programma della giornata prevede la finale per il terzo e quarto posto tra Volley Treviso e Diavoli Rosa alle ore 9, mentre alle ore 11 si giocherà la finale che assegnerà lo scudetto di categoria (entrambe le gare in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo QUI)

Cuneo Sport, Pallavolo Padova, Cucine Lube Civitanova e Gs Por. Robur Costa battaglieranno, invece, per completare il ranking dal quinto all’ottavo posto. Domani, dunque, una squadra conquisterà il tricolore, ma sono state ventotto le formazioni che hanno regalato spettacolo ed emozioni in questa settimana di gare alle finali nazionali giovanili in Abruzzo.

La gallery completa QUI

Video interviste

Marco Battocchio (Tecnico della Nazionale Under 20 maschile) QUI

Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana) QUI

I risultati

Finale 15°-16° posto

Elisa Volley-Marino Pallavolo 3-2 (25-20, 28-26, 22-25, 19-25, 15-8)

Finale 13°-14° posto

Roomy Saturnia Lube Form – Colombo Genova 0-3 (19-25, 14-25, 18-25)

Finale 11°-12° posto

Callipo Sport – Pall. Vittorio Veneto 2-3 (25-22, 22-25, 25-22, 22-25, 14-16)

Finale 9°-10 posto

Lupi Santa Croce – Volley Meta 1-3 (21-25, 25-20, 28-30, 22-25)

Semifinali 5°-8° posto

Cuneo Sport 2018-Pallavolo Padova 0-3 (18-25, 18-25, 22-25)

Cucine Lube Civitanova- Gs Por. Robur Costa gara in corso

Semifinali 1° - 4° posto

Volley Treviso - Matervolley Castellana 0-3 (22-25, 23-25, 18-25)

Diavoli Rosa MB – Volley Milano 3-2 (14-25, 25-15, 29-31, 25-18, 15-

29/05

Finale 1°-2° posto: Matervolley Castellana -Diavoli Rosa MB

Finale 3°-4° posto: Volley Treviso - Volley Milano

Finale 5°-6° posto: Pallavolo Padova – vincente tra Cucine Lube Civitanova- Gs Por. Robur Costa

Finale 7°-8° posto: Cuneo Sport 2018 – perdente tra Cucine Lube Civitanova- Gs Por. Robur Costa

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale finalivolleycrai.it