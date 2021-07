FNG CRAI Under 19 maschili: Colombo Volley Genova è campione d’Italia

Il Pala Allende di Fano (PU), è stato il teatro delle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 19 maschili che ha visto il trionfo della Colombo Volley Genova. Alla presenza del presidente FIPAV Giuseppe Manfredi e del Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili del Settore Maschile Julio Velasco la formazione ligure si è imposta con il punteggio di 3-1 (25-23, 25-23, 21-25, 25-16) sul Volley Treviso. Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, i Diavoli Rosa si sono imposti nel derby tutto lombardo contro Volley Milano per 3-0 (25-20, 25-18, 25-21). Le finali nazionali under 19 maschili hanno visto scendere in campo, tra gli altri, tre figli d’arte: Diego Cantagalli e Lorenzo Sala (Modena Volley) e Mattia Boninfante (Volley Treviso).

Tornando alla finale per il titolo tricolore tra Colombo Genova e Volley Treviso nel primo set le due squadre hanno giocato punto a punto per tutta la durata del parziale. L’equilibrio è stato spezzato nel finale, quando la formazione ligure ha trovato lo spunto giusto per chiedere il set dalla loro parte (25-23). Nella seconda frazione Colombo ha provato a scappare, ma a Treviso sono servite alcune azioni per portarsi in parità (6-6). Il set è rimasto a lungo in equilibrio (18-18) fino a quando i liguri hanno messo in campo una maggiore grinta. La formazione guidata da coach Zanin ha accusato il colpo e sono stati costretti ad arrendersi (25-23). Nel terzo set, invece, è stata Volley Treviso che è riuscita ad essere più incisiva nel momento chiave chiudendo il proprio favore il parziale (25-21).

Nel quarto set Colombo Volley ha condotto il gioco, con la squadra di coach Leoni che ha saputo collezionare un vantaggio sostanzioso (11-4). Nel finale, i liguri hanno condotto al meglio, chiudendo (26-16) e portandosi a casa il titolo tricolore nella categoria Under 19 maschile.

Nelle prime due giornate di gare delle finali nazionali a Fano c’è stata anche la presenza del tecnico della nazionale under 19 maschile Vincenzo Fanizza. Il tecnico pugliese, da oggi in raduno con la selezione giovanile azzurra per iniziare la preparazione dei Campionati Mondiali di categoria in programma dal 24 agosto al 2 settembre in Iran, ha assistito insieme al DT delle Nazionali Giovanili del Settore Maschile ai match con in campo le migliori 12 squadre d'Italia della categoria U19 maschile.

A premiare le squadre finaliste sono stati: il presidente federale Giuseppe Manfredi, il presidente del CR Marche Fabio Franchini, il presidente del CT Pesaro-Urbino Giancarlo Sorbini, il presidente di Coni March Fabio Luna, il vice segretario generale e responsabile area periferia e tecnico sportiva della FIPAV Stefano Bellotti, il consigliere di Fipav Marche Roberto Cambriani; con loro gli assessori allo sport e al turismo del comune di Fano Barbara Brunori ed Etienn Lucarelli.

Giuseppe Manfredi (Presidente FIPAV): “Oggi insieme alla Colombo Genova ha vinto la pallavolo nel suo complesso. Siamo felici di poter rivedere anche il pubblico negli impianti. Si concludono oggi le Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 19 maschili, in contemporanea abbiamo le nazionali Under 16 e 20 femminili e la nazionale Under 17 maschili che hanno iniziato il loro percorso negli eventi internazionali. Siamo nel pieno della stagione giovanile e questo ci riempie di gioia, avremo poi i Giochi Olimpici con due squadre indoor e tre coppie nel beach volley, senza dimenticare poi la nazionale femminile di sitting volley, qualificata per la prima volta alle Paralimpiadi. Dietro tutto questo c’è una grande organizzazione a livello centrale ma anche un grandissimo lavoro che fanno ogni giorno le tantissime società sul territorio. Voglio fare, infine, un appello a tutti per far giocare questa estate i più piccoli. Un parco, una piazza, ogni luogo all’aperto va bene per giocare e far divertire i giovanissimi in questi mesi.

Luca Leoni (Allenatore Colombo Genova): “I ragazzi hanno meritato la vittoria, lo scudetto conquistato oggi il frutto di quattro anni di duro lavoro con questo gruppo. Voglio augurare ad ognuno di questi ragazzi il meglio e di raggiungere nei prossimi anni dei traguardi importanti.

I risultati

Finale 1°-2° posto: Colombo Genova–Volley Treviso 3-1 (25-23, 25-23, 21-25, 25-16)

Finale 3°-4° posto: Volley Milano-Diavoli Rosa 0-3 (20-25, 18-25, 21-25)

Finale 5°-6° posto: Roomy Saturnia CT- Trentino Volley 1-3 (25-27, 20-25, 25-15, 20-25)

Finale 7°-8° posto: New Volley Gioia-Modena Volley 2-3 (25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 12-15)

Finale 9°-10° posto: Volley Meta- Sir Safery Perugia 3-2 (25-22, 24-26, 18-25, 26-24,15-6)

Finale 11°-12° posto: Roma 7 Sempione- CDP Fenice Roma 3-2 (20-25, 19-29, 25-23, 25-17, 16-14)

Classifica Finale

1.Colombo Genova 2.Volley Treviso 3. Diavoli Rosa 4. Volley Milano 5. Trentino Volley 6. Roomy Saturnia CT 7. Modena Volley 8. New volley Gioia 9. Volley Meta 10. Sir Safety Perugia 11. Roma 7 Sempione, 12. CDP Fenice Roma

Premi individuali

Miglior Centrale: Matteo Mozzato (Volley Treviso)

Miglior Schiacciatore: Luca Porro (Colombo Genova)

Miglior libero: Matteo Staforini (Diavoli Rosa)

Miglior Palleggiatore: Federico Bonacchi (Diavoli Rosa)

MVP: Luca Porro (Colombo Genova)

Il roster della formazione Campione d’Italia

Colombo Volley Genova: Nicolò Cai, Matteo Falleri, Kaua Felicissimo Portles, Alessio Filippi, Simone Giuliano, Mattia Lilli, Giorgio Luigi Lottero, Massimiliano Matani, Lorenzo Moschese, Luca Porro, Jacopo Rampa, Daniele Scurzon, Marco Zanotti. All. Luca Leoni.

Albo d’oro Under 19 maschile

2012/13 Lube Banca Marche MC

2013/14 Itas Trentino Volley

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 Volley Treviso

2016/17 Volley Segrate 1978 MI

2017/18 Volley Segrate 1978 (Under 18)

2018/19 Volley Treviso (Under 18)

2019/2020 finali non disputate

2020/2021 Colombo Volley Genova