FNG U14 femminili: In Volley Piemonte Tuacar è Campione d’Italia

Campobasso. Trionfo piemontese a Campobasso. Grandissimo spettacolo quello vissuto questa mattina presso il PalaUnimol di Campobasso per l’ultimo atto delle Finali Nazionali Giovanili 2023. Ad aggiudicarsi la finale Scudetto Under 14 femminile è stata la In Volley Piemonte; le ragazze di coach Daniele Sciarrotta hanno infatti superato 3-0 (25-18, 25-18, 25-13) il team veneto della U.S. Torri del tecnico Alessandro Giovanetti.

Altro grande trionfo dunque per la storica società piemontese; la In Volley Piemonte ha infatti superato la fase finale in testa al girone G (9pt), per poi battere 3-1 (25-9, 23-25, 25-18, 25-22) la Uyba Volley ai quarti di finale e 3-0 (25-17, 25-16, 25-15) la Visette Volley in semifinale. Questa mattina l’importante vittoria nella finalissima contro la U.S. Torri ha consentito alla In Volley di laurearsi Campione d’Italia.

LA CRONACA - Inizio di partita molto equilibrato con un’alta intensità agonistica. Le due squadre sono state ferme sul 4-4; l’U.S. Torri ha poi piazzato due punti consecutivi trovando così il break sul 7-5. Un ace di Emma Silvestri ha poi riportato il match in parità sul 8-8. La battaglia sotto rete è poi andata avanti punto a punto con le due compagini bloccate sul 9-9. Un ottimo muro della In Volley ha permesso alla formazione piemontese di trovare il primo momentaneo break sul 11-9. Si è poi andati avanti sul 12-12. Da quel momento la In Volley ha cominciato un’altra partita; le ragazze di coach Daniele Sciarrotta hanno poi trovato il break (15-12) con due muri consecutivi, costringendo la squadra vicentina al time out. Tornati in campo la situazione non è cambiata; un attacco della schiacciatrice di In Volley Ludovica Marra ha portato la propria squadra a +3 sulle avversarie. La palleggiatrice della U.S. Torri ha poi trovato un importante ace che ha riportato la propria squadra a contatto sul 15-17. Il team piemontese ha poi ripreso a ritmo: una fantastica giocata della solita palleggiatrice Laila Cantoni ha fissato il punteggio sul 21-18. Vantaggio che la In Volley Piemonte Tuacar ha amministrato bene trovando il 25-18 di fine parziale..

In Volley che ha cominciato il secondo set sulla stessa onda della chiusura del primo. Le piemontesi sono subito scappate via con tre ace consecutivi di Ludovica Marra, che, davvero molto incisiva in battuta ha portato le sue sul +4 (4-1). Il vantaggio piemontese ha preso corpo (8-3). Con il passare del tempo le venete hanno tentato di ricucire lo strappo; un muro della schiacciatrice Lisa Bianchin ha riavvicinato la propria compagine alle avversarie (8-11). Un altro muro, questa volta della centrale piemontese Ginevra Gibelli e un attacco della schiacciatrice Maria Stella Chiara, hanno tenuto lontane le rivali 16-13. Ancora Gibelli, questa volta in attacco, ha permesso alla propria squadra di portarsi sul 20-13. L’U.S. Torri ha provato a rientrare in gara 15-20, ma un muro della palleggiatrice Laila Cantoni, molto abile anche in questo fondamentale, ha spianato la strada alle sue, trovando infatti il 23-16. Con scioltezza le piemontesi sono riuscite a chiudere anche il secondo set sul 18-25.

Dominio assoluto nella terza frazione di gioco targato In Volley Piemonte Tuacar. Le piemontesi hanno infatti subito messo una seria ipoteca sul match, partendo con estrema determinazione e trovando il +10 (10-0) iniziale. Il vantaggio per le ragazze di coach Sciarrotta, è poi passato dal 15-4 al 20-10. La In Volley Piemonte Tuacar, sulle ali dell’entusiasmo, è riuscita a chiudere il match con un attacco di Ludovica Marra, che ha chiuso la finale sul 25-13. La storica società piemontese In Volley si è laureata dunque Campione d’Italia. La palleggiatrice della In Volley Piemonte Tuacar Laila Cantoni è stata votata miglior giocatrice della manifestazione. Top scorer del match Ludovica Marra, autrice di 18 punti.

L’elogio del volley fisico (battuta e muro), ma anche dell’universo asiatico degli schemi. Il successo dell’In Volley Piemonte Tuacar di Chieri passa per questi estremi solo all’apparenza paralleli. Daniele Sciarrotta, tecnico della formazione piemontese, è chiaro, sintetizzando quello che è stato il successo delle sue. “Facciamo di questo la nostra scuola - spiega - ed abbiamo un’evoluzione ancora in corsa. Stiamo adottando una nuova metodologia di allenamento e sembra che dia proprio grandi risultati e quindi siamo felici di questo. Lo siamo al di là poi del risultato in campo, proprio in virtù della capacità delle ragazze di adattarsi a qualsiasi tipo di situazione e giocare qualsiasi tipo di pallone, interpretando subito dal punto di vista tattico le caratteristiche dell’avversaria”. Con una regista attaccante aggiunto e con un carattere molto determinato il team ha un piccolo grande segreto forse alle spalle. “La nostra - discetta - è una squadra forte anche mentalmente. Questo gruppo è cresciuto senza subire mai sconfitte. Le ho prese, da piccoline, in under 12, vincendo anche il titolo tricolore di categoria, ed hanno vinto tutte le partite da allora. Avranno ceduto sostanzialmente tre set in un triennio e c’è una crescita costante nella consapevolezza dei propri mezzi”. Poi, guardando in prospettiva, spiega quelli che sono i margini di crescita del gruppo. “Questo gruppo ha grandi potenzialità perché è un organico abbastanza dotato fisicamente. Ci sono diverse ragazze che possono avere una prospettiva di gioco di un certo livello. Ne abbiamo quattro oltre i 180 centimetri e altre che sono sotto, ma saltano tanto e con tante qualità”.

Sul fronte veneto, il trainer Alessandro Giovannetti è molto chiaro nelle sue riflessioni. “È un secondo posto di estrema importanza. È la prima volta - argomenta - che la nostra società arriva ad un traguardo di questo rilievo ed ho detto alle ragazze che questo risultato non può togliere loro tutto il percorso ed il viaggio fatti assieme, che è stato stupendo. Di conseguenza, rimane un po’ di rammarico per come abbiamo affrontato la gara e ci darà spunto per continuare a migliorarci”. Poi, entrando sul percorso complessivo del club e, nello specifico, sull’avventura campobassana aggiunge: “Il nostro itinerario in Molise è stato di quelli di rilievo con i successi su due team lombardi e sul Volleyrò. In questo match probabilmente abbiamo reso un po’ meno, ma questa è una squadra in cui ogni giocatrice gioca per l’altra e questo è un dettaglio non da poco. Nel complesso, questa è stata una bella esperienza. Io arrivo dal Volleyrò, dove ho ottenuto scudetti e secondi posti. Le nostre aspettative erano di provare a vincere. Può capitare che non vengano rispettate, ma in questi momenti bisogna rispettare le emozioni delle ragazze, ma occorre vedere il bicchiere mezzo pieno perché noi ed il Chieri siamo le due squadre arrivati sino alla fine”.

Queste le parole del consigliere federale Felice Vecchione durante la cerimonia di premiazione: “Grazie per il grande spettacolo. Porto i saluti del presidente Giuseppe Manfredi e di tutto il consiglio federale. L’attività nazionale giovanile si è conclusa oggi a Campobasso. Ringrazio il presidente Gennaro Niro per l’accoglienza e soprattutto per aver dato modo di ospitare due manifestazioni per noi tutti di fondamentale importanza: il Trofeo delle Regioni e questa Finale Nazionale. Un sincero ringraziamento a tutti gli atleti, tecnici, accompagnatori e addetti ai lavori per l’ottima riuscita di questi importanti eventi. Grazie ancora a tutti”.

U.S. TORRI-IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR 0- 3 (18-25, 18-25, 13-25)

U.S. TORRI: Fummo 5, Iseppi, Fusa 4, Bianchin L. 10, Meneghello 8, Rigon 4, Bianchin C. (L); Masiero, Fornari 2, Cazzola. Ne: Pizzuti e Baratta. All. Giovannetti.

IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR: Garavello 7, Cantoni 13, Marra 18, Gibelli 10, Silvestri 3, Chiara 7, Milan (L); Sciarrotta Sim. An. (L2), Polifroni. Ne: Cerrato, Greco, Vasca e Panero. All.: Sciarrotta D.

ARBITRI: Mazzola (Massa Carrara) e Rosi (Milano).

DURATA SET: 24’, 27’, 23’.

U.S. TORRI: bv. 2, bs. 4, muri 4, errori 13, seconda linea 0.

IN VOLLEY PIEMONTE TUACAR: bv 11, bs 7, m 15, e 8, sl 1.

LE GALLERY

7/07 QUI.

8/07 QUI.

PREMI INDIVIDUALI

Migliore attaccante: Alessia Manda (Gielle Imoco Volley San Donà)

Miglior palleggiatrice: Laila Cantoni (In Volley Piemonte Tuacar)

Miglior libero: Chiara Bianchini (U.S. Torri)

Miglior centrale: Emma Garavello (In Volley Piemonte Tuacar)

MVP: Laila Cantoni (In Volley Piemonte Tuacar)

IL ROSTER CAMPIONE D’ITALIA

In Volley Piemonte Tuacar | Laila Cantoni, Camilla Cerrato, Maria Stella Chiara, Emma Garavello, Ginevra Gibelli, Ada Camila Greco, Ludovica Marra, Gaia Milan, Teresa Panera, Gloria Polifroni, Simona Angelica Sciarrotta, Emm Asilvestri, Melissa Vasca. All. Daniele Sciarrotta.

I RISULTATI DI GIORNATA

Finale 7-8° posto

Anderlini Pediatrica-Gielle Imoco Volley San Donà 0-3 (18-25, 21-25, 14-25)

Finale 5-6° posto

Bracco Pro Patria Volley Milano-Uyba Volley 2-3 (25-20, 25-20, 17-25, 24-26, 6-15)

Finale 3-4° posto

Volleyrò Casal de Pazzi-Visette Volley 2-3 (25-16, 18-25, 19-25, 25-18, 10-15)

Finale 1-2° posto

U.S. Torri-In Volley Piemonte Tuacar 0-3 (18-25, 18-25, 13-25)

CLASSIFICA FINALE

1. In Volley Piemonte Tuacar; 2. U.S. Torri; 3. Visette Volley; 4. Volleyrò Casal de Pazzi; 5. Uyba Volley; 6. Bracco Pro Patria Milano 9. Chions Fiume Volley; 10. Teodora Settore Giovanile ASD; 11. ASD Volley World; 12. Collemarino; 13. ASD CTT Monsummano; 14. ASD Volley Academy Wekondor; 15. Pallavolo Alfieri; 16. Casale Volley 3; 17. Pallavolo Jonica A.D., Gada Volley Pescara 3, Lenì V.B.C. Royal VE.LA, ASD Volley Friends Roma; 21. Tifernum Pallavolo ASD, Pol. Altavalbisagno Wonder Volley, CBF Balducci HR Macerata, Pallavolo Scandicci; 25. A.S.D. Green Sport Modica, Fisio Pro Nuova Pallavolo CB, CSI Chatillon, S.S. Asci 91 Potenza.

DIRETTA STREAMING

Come noto, per l’edizione 2023 delle Finali Nazionali Giovanili, la Federazione Italiana Pallavolo per la prima volta in assoluto, ha trasmesso tutte le gare in diretta streaming sul proprio canale YouTube (QUI). Tutti i dettagli, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale, sono invece disponibili sul sito ufficiale della manifestazione QUI.