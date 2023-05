FNG Under 15 maschili, Prato: la Volley Treviso è Campione d’Italia

Prato. Trionfo Treviso. Grande spettacolo quello vissuto questa mattina presso il Palazzetto dello Sport di Maliseti per l’ultimo atto delle Finali Nazionali Giovanili Under 15 maschili. Ad aggiudicarsi il titolo 2023 è stata la Volley Treviso; i ragazzi di coach Diego Martin hanno infatti superato 3-1 (22-25, 25-20, 25-23, 25-21) la Gas Sales Bluenergy Piacenza di Renato Barbon.

Fortunati sia gli spettatori presenti al palazzetto pratese, che tutti coloro i quali hanno potuto assistere al match in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Grande la qualità espressa in campo dalle due compagini capitanate da Francesco Crosato per Treviso e Manuel Hristo Zlatanov per Piacenza, autori di due grandissime prestazioni.

Inizio di primo set che ha visto Treviso un po' bloccata e Piacenza ne ha subito approfittato portandosi a +5 sui rivali (13-8) e obbligando coach Martin a chiamare il primo time out. Al rientro in campo la situazione non è cambiata; Piacenza ha continuato a spingere sull’acceleratore, ma i veneti si sono rifatti sotto e sul finale di parziale sono riusciti ad annullare due set point, prima della chiusura del set della Gas Sales Piacenza, arrivata con un attacco del centrale Nilo Cometti (25-22).

L’inizio della seconda frazione di gioco è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio con le due squadre ferme sul 8-8. Il match è andato avanti con dei botta e risposta dei due capitani Crosato e Zlatanov; Treviso però è riuscita a portarsi sopra sul 18-12. I ragazzi di coach Martin, con gli attacchi di Leonardo Sartori e Francesco Crosato, sono riusciti a chiudere il set in proprio favore sul 25-20 e a riportare dunque il match in parità (1-1).

Le due compagini sono partite molto concentrate anche nel terzo set (12-12); Treviso ha provato una mini fuga, trovando il break sul 15-13, ma capitan Zlatanov grazie a due punti consecutivi ha riportato la partita in parità. Match vibrante. I veneti hanno continuato a pressare gli avversari trovando sempre con Crosato un importante 21-17. Ottima la reazione d’orgoglio di Piacenza che è riuscita a recuperare gli avversari (23-23). È stato però l’opposto della Volley Treviso Valerio Brancaleoni a mettere a segno due fondamentali punti (25-22), che sono valsi il momentaneo 2-1.

Sempre Brancaleoni, grazie a un ace, ha portato Treviso a +4 su Piacenza a inizio quarto set, costringendo coach Barbon a fermare il ritmo dei veneti chiamando il time out. Treviso con grande sagacia tattica ha continuato ad attaccare trovando con capitan Crosato un importante 14-9. Zlatanov e compagni però non sono rimasti a guardare e si sono riportati a -1 (21-22). Ad imporsi però è stata la Volley Treviso, che è riuscita ad allungare su Piacenza, chiudendo il match sul 25-21 finale, aggiudicandosi cosi il titolo italiano.

Tante le autorità presenti alla cerimonia di premiazione: Stefano Bellotti, Segretario Generale della Federazione Italiana Pallavolo, il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Toscana Giammarco Modi, il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Firenze Claudia Frascati.

Il Palazzetto dello Sport di Maliseti, tra l’altro, ha inaugurato l’EuroVolleyTour, che vedrà protagoniste le due coppe europee che verranno assegnati durante i prossimi Campionati Europei di pallavolo in programma quest’estate in Italia. In ogni appuntamento del tour previsto sarà infatti allestita un’esclusiva area dedicata, all’interno della quale tutti gli appassionati avranno la possibilità di immortalare gli ambiti trofei che verranno consegnati ai futuri campioni d’Europa.

Queste le parole del tecnico campione d’Italia della Volley Treviso Diego Martin: “Dicono che lo Scudetto più bello sia sempre l’ultimo perché è quello più vivo nelle nostre menti. Quello di oggi però se mi permettete è stato un capolavoro tattico perché non potevamo giocare contro lo strapotere di Piacenza, non sarebbe stato possibile. Non potevamo far nulla contro un atleta come Zlatanov e siamo stati bravi a concentrarci su altri fondamentali che poi hanno fatto la differenza. I ragazzi sono stati veramente molto bravi. Il nostro percorso in queste Finali Nazionali dal punto di vista di risultati e numeri è stato spettacolare. Le gare ovviamente sono state molto più complicate rispetto ai risultati finali. Sono davvero molto felice e orgoglioso della mia squadra. Con Renato Barbon a fina gara ci siamo abbracciati. Non ci siamo detti nulla perché conosco bene le sensazioni di chi in questi momenti si trova dall’altra parte. In questo momento rispetto assoluto. Tra qualche giorno ci sentiremo e ci prenderemo in giro come abbiamo sempre fatto”.

PREMI INDIVIDUALI

Migliore attaccante: Francesco Crosato (Volley Treviso)

Miglior palleggiatore: Andrea Gandolfi (Colombo Volley Genova)

Miglior libero: Matteo Bontempo (Colombo Volley Genova)

Miglior centrale: Jacopo Tosti (Marino Pallavolo)

MVP: Manuel Hristo Zlatanov (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

IL ROSTER CAMPIONE D’ITALIA

Volley Treviso: Andrea Bubacco, Alessandro Pasi, Gabriele De Bernardi, Francesco Biondo, Leonardo Sartori, Nicola Fardin, Francesco Crosato, Leonardo Gritti, Nicola Volpato, Valerio Brancaleoni, Giambattistia Costa, Samuele Colusso, Leroy Ogbekene, Francesco Samele. All. Diego Martin.

I RISULTATI DI GIORNATA

21/05

Finale 7-8° posto

Volley Parella Torino-Volley Montichiari 3-0 (25-19, 25-23, 25-15)

Finale 5-6° posto

Cucine Lube Civitanova-Diavoli Rosa 3-2 (25-21, 23-25, 25-22, 18-25, 15-13)

Finale 3-4° posto

Marino Pallavolo-Colombo Volley Genova 1-3 (25-16, 18-25, 20-25, 25-27)

Finale 1-2° posto

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Volley Treviso 1-3 (25-22, 20-25, 23-25, 21-25)

Tutti i dettagli, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale, sono invece disponibili sul sito ufficiale della manifestazione QUI.

CLASSIFICA FINALE

1. Volley Treviso; 2. Gas Sales Bluenergy Piacenza; 3. Colombo Volley Genova; 4. Marino Pallavolo; 5. Cucine Lube Civitanova; 6. Diavoli Rosa; 7. Volley Parella Torino; 8. Volley Montichiari; 9. Por. Robur Costa 2030; 10. Volley Prato; 11. Volley Team Club; 12. Cyclopis Roomy Gupe; 13. Desio Volley Brianza; 14. Sloga Tabor; 15. Materdomini; 16. Elisa Volley Pomigliano; 17. Tonno Callipo Calabria, Gada Volley Pescara, Trentino Volley, Lupi Santa Croce; 21. CUS Cagliari, KK EUR Volley, Pallavolo Battipaglia, Sport Team Sud Tirol; 25. Energytime Spike, School Volley Perugia, Don Michele Botta, Volley Olimpia Aosta.