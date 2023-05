FNG Under 15 maschili, Prato: le squadre qualificate ai quarti di finale

Prato. Si è conclusa quest’oggi, venerdì 19 maggio, l’ultima giornata di gare della seconda fase delle Finali Nazionali Giovanili Under 15 maschili in corso di svolgimento a Prato. Dai match della giornata odierna, si è delineata la griglia con le otto formazioni che domani si affronteranno nei quarti di finale.

Nel girone E si sono qualificate ai quarti di finale la Volley Parella Torino, vincitrice del girone (8pt) e la Volley Montichiari piazzatasi al secondo posto (6pt); a staccare il pass per i quarti di finale nel girone F, andato in scena nella Palestra San Paolo, sono state la Volley Colombo a punteggio pieno (9pt) e la Marino Pallavolo (3pt). Nel girone G invece, sono passate alla fase successiva la Volley Treviso (8pt) e la Cucine Lube Civitanoa (6pt). A chiudere la griglia dei quarti di finale la Gas Sales Bluenergy Piacenza vincitrice del girone H (8pt) e i Diavoli Rosa (6pt).

Presenti in Toscana per seguire le giovani promesse della pallavolo italiana il tecnico della Nazionale Under 17 maschile Monica Cresta, il direttore tecnico del settore giovanile maschile Julio Velasco e Maurizio Menarini, collaboratore della qualificazione nazionale maschile.

Prima di tutte le gare, qui a Prato, è stato osservato un minuto di silenzio indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo in memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito la regione Emilia Romagna.

I RISULTATI:

Girone E | Fase Finale

Materdomini-Volley Parella Torino 0-3 (14-25, 14-25, 14-25); Volley Montichiari-Volley Team Club 3-0 (25-17, 25-14, 25-22); Volley Parella Torino-Volley Montichiari 3-1 (25-21, 23-25, 26-24, 25-17); Volley Team Club-Materdomini 3-0 (25-19, 25-11, 25-23); Volley Parella Torino-Volley Team Club 3-2 (15-25, 22-25, 25-21, 25-22, 15-10); Volley Montichiari-Materdomini 3-1 (24-26, 25-12, 25-17, 25-10).

Classifica: Volley Parella Torino 8pt; Volley Montichiari 6pt; Volley Team Club 4pt; Materdomini 0pt.

Girone F | Fase Finale

Cyclopis Roomy Gupe-Colombo Volley Genova 0-3 (20-25, 22-25, 15-25); Marino Pallavolo-Desio Volley Brianza 3-0 (25-12, 25-18, 25-16); Colombo Volley Genova-Marino Pallavolo 3-0 (25-19, 25-14, 25-20); Desio Volley Brianza-Cyclopis Roomy Gupe (20-25, 25-20, 25-23, 25-14); Colombo Volley Genova- Desio Volley Brianza 3-0 (25-16, 26-24, 25-22); Marino Pallavolo-Cyclopis Roomy Gupe 1-3 (22-25, 25-16, 23-25, 23-25).

Classifica: Colombo Volley Genova 9pt; Marino Pallavolo 3pt; Cyclopis Roomy Gupe 3pt; Desio Volley Brianza 3pt.

Girone G | Fase Finale

Elisa Volley Pomigliano-Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25, 18-25, 18-25); Volley Treviso-Por. Robur Costa 2030 3-2 (25-18, 23-25, 25-10, 18-25, 15-12); Cucine Lube Civitanova-Volley Treviso 0-3 (21-25, 21-25, 21-25); Por. Robur Costa 2030-Elisa Volley Pomigliano 3-0 (25-15, 25-22, 25-19); Cucine Lube Civitanova-Por. Robur Costa 2030 3-0 (25-18, 25-20, 25-12); Volley Treviso-Elisa Volley Pomigliano 3-0 (25-21, 25-11, 25-21).

Classifica: Volley Treviso 8pt; Cucine Lube Civitanova 6pt; Por. Robur Costa 2030 4pt; Elisa Volley Pomigliano 0pt.

Girone H | Fase Finale

Volley Prato-Sloga Tabor 3-0 (25-15, 25-19, 25-13); Gas Sales Bluenergy Piacenza-Diavoli Rosa 3-2 (25-20, 22-25, 21-25, 25-18, 18-16); Sloga Tabor-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (19-25, 19-25, 20-25); Diavoli Rosa-Volley Prato 3-2 (25-27, 25-21, 21-25, 25-15, 15-11); Sloga Tabor-Diavoli Rosa 0-3 (22-25, 18-25, 16-25); Gas Sales Bluenergy Piacenza-Volley Prato 3-1 (25-19, 25-21, 23-25, 25-23).

Classifica: Gas Sales Bluenergy Piacenza 8pt; Diavoli Rosa 6pt; Volley Prato 4pt; Sloga Tabor 0pt.

IL PROGRAMMA GARE DI DOMANI

20/05

Semifinali 9-16° posto

ore 9.00, Palazzetto dello Sport: Volley Team Club-Volley Prato

ore 9.00, Palestra Gramsci-Keynes: Cyclopis Roomy Gupe- Por. Robur Costa 2030

ore 9.00, Palestra San Paolo: Materdomini-Sloga Tabor

ore 9.00, ITS Tullio Buzzi: Desio Volley Brianza-Elisa Volley Pomigliano

Quarti di finale

ore 10.30, Palazzetto dello Sport: Volley Parella Torino-Marino Pallavolo

ore 10.30, Palestra Gramsci-Keynes: Colombo Volley Genova-Volley Montichiari

ore 10.30, Palestra San Paolo: Volley Treviso-Diavoli Rosa

ore 10.30, ITS Tullio Buzzi: Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova

Finale 9-10° posto

ore 15.30, Palazzetto dello Sport

Finale 11-12° posto

ore 15.30, Palestra Gramsci-Keynes

Finale 13-14° posto

ore 15.30, Palestra San Paolo

Finale 15-16° posto

ore 15.30, ITS Tullio Buzzi

Semifinali 5-8° posto

ore 17.00, Palestra San Paolo

ore 17.00, ITS Tullio Buzzi

Semifinali 1-4° posto

ore 17.00, Palazzetto dello Sport

ore 17.00, Palestra Gramsci-Keynes

DIRETTA STREAMING

Come noto, per l’edizione 2023 delle Finali Nazionali Giovanili, la Federazione Italiana Pallavolo per la prima volta in assoluto, ha trasmesso e trasmetterà tutte le gare in diretta streaming sul proprio canale YouTube (QUI). Tutti i dettagli, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale, sono invece disponibili sul sito ufficiale della manifestazione QUI.