FNG Under 19 M, Agropoli: Volley Meta- Consar Ravenna e Trentino Volley- Matervolley Castellana le semifinali

Agropoli (SA). Conclusa la mattina di gare nei quattro impianti del Cilento che stanno ospitando da martedì le Finali Nazionali Under 19 maschili. Le gare di quest’oggi hanno decretato le squadre semifinaliste e che scenderanno in campo a partire dalle ore 18.30: Volley Meta, Matervolley Castellana, Trentino Volley, Consar Ravenna.

Nel quarto di finale giocato al Pala Di Concilio Volley Meta, ha battuto, al termine di un match vibrante e che ha regalato tanto spettacolo, Volley Milano con il punteggio di 3-2 (25-19, 25-23, 18-25, 29-31, 15-13). Per la squadra campana guidata da Luigi Russo si tratta della prima semifinale in questa categoria. Volley Meta giocherà nello stesso impianto alle ore 18.30 contro la Consar Ravenna che ha conquistato l’accesso in semifinale battendo per 3-2 i Diavoli Rosa.

L’altra sfida valevole l’accesso tra le migliori quattro è stata vinta 3-0 (25-18, 25-22, 25-18) presso il Pala Green dalla Trentino Volley al termine di un match condotto dall’inizio alla fine contro la Colombo Volley Genova. La semifinale vedrà scendere in campo la formazione trentina opposta alla MaterVolley Castellana. I Campioni d’Italia in carica infatti hanno superato 3-2 (25-22, 21-25, 28-30, 25-23, 15-12) Pallavolo Padova.

Il Pala Cilento, invece, è stato il teatro dell’intensa sfida tra la Consar Ravenna e i Diavoli Rosa. Il match, che ha visto diversi capovolgimenti di fronte, è stato vinto dai romagnoli con il punteggio di 3-2 (25-23, 24-26, 21-25, 27-25, 15.5). La seconda semifinale, dunque, vedrà scendere in campo Ravenna e Volley Meta.

Questa mattina si sono disputate anche le semifinali dal nono al dodicesimo posto.

Il programma della giornata ora prevede le semifinali 1°-4° posto in contemporanea alle ore 18, in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, e le finali dal nono al dodicesimo posto, anch’esse in diretta sul canale youtube della FIPAV.

Tutti i dettagli, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale, sono invece disponibili sul sito ufficiale della manifestazione QUI.

RISULTATI e CALENDARIO

27 maggio

Semifinali 9° - 12° - ore 9

Scuola Pallavolo Anderlini-Volley Treviso 3-1 (25-22, 23-25, 25-21, 25-21)

Fenice Roma Pallavolo-Villa Ester Gupe Volley 3-1 (26-24, 20-25, 25-19, 25-16)

Quarti di finale 1°-8° posto – ore 11

Volley Milano-Volley Meta 2-3 (19-25, 23-25, 25-18, 31-29, 13-15)

Trentino Volley-Colombo Volley Genova 3-0 (25-18, 25-22, 25-18)

Matervolley Castellana-Pallavolo Padova 3-2 (25-22, 21-25, 28-30, 25-23, 15-12)

Consar Ravenna-Diavoli Rosa 3-2 (25-23, 24-26, 21-25, 27-25, 15-5)

Finale 9-10° posto

ore 16, Scuola Pallavolo Anderlini- Fenice Roma Pallavolo

Finale 11-12° posto

ore 16, Volley Treviso- Villa Ester Gupe Volley

Semifinali 5-8° posto

ore 18.30, Colombo Volley Genova- Volley Milano

ore 18.30, Diavoli Rosa-Pallavolo Padova

Semifinali 1-4° posto

ore 18.30, Volley Meta - Consar Ravenna

ore 18.30, Trentino Volley- Matervolley Castellana